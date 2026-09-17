¿En qué estados de México hay alerta sísmica y dónde puede sonar?

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Alerta sísmica en México. Foto: Cuartoscuro

La alerta sísmica no suena en todo México. De acuerdo con la información oficial disponible del Sistema de Alerta Sísmica Mexicano (SASMEX), operado por el Centro de Instrumentación y Registro Sísmico (CIRES), el sistema cuenta con sensores que monitorean principalmente una zona sísmica de la costa del Pacífico, mientras que los avisos son difundidos en determinadas ciudades.

Para 2026, el SASMEX reporta 96 sensores sísmicos distribuidos en:

Jalisco

Colima

Michoacán

Guerrero

Oaxaca

Puebla

La alerta se difunde actualmente en Ciudad de México, Toluca, Oaxaca, Acapulco, Chilpancingo, Puebla, Morelia, Cuernavaca y Colima.

¿En qué estados puede sonar la alerta sísmica?

Con base en las ciudades que actualmente reciben los avisos del SASMEX, la alerta puede difundirse en:

Ciudad de México

Estado de México (Toluca)

Oaxaca

Guerrero (Acapulco y Chilpancingo)

Puebla

Michoacán (Morelia)

Morelos (Cuernavaca)

Colima

En el caso de Jalisco, el estado forma parte de la zona donde se encuentran sensores del SASMEX, pero la información actual del CIRES no incluye a Guadalajara entre las ciudades que reciben los avisos del sistema.

Por ello, no debe confundirse un estado que forma parte de la red de detección sísmica con uno donde actualmente se difunde el aviso a la población.

¿Dónde están los sensores que detectan los sismos?

El SASMEX cuenta con 96 sensores sísmicos instalados en una región que comprende Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Puebla.

Estos equipos detectan el movimiento sísmico y transmiten la información para determinar si el evento reúne las condiciones necesarias para emitir una alerta hacia alguna de las ciudades con cobertura.

El sistema analiza el sismo durante los primeros segundos y determina, entre otros factores, la energía estimada y la distancia respecto de las ciudades que podrían recibir el aviso.

¿La alerta sísmica suena con cualquier temblor?

No. El SASMEX establece criterios técnicos para determinar si un movimiento amerita un aviso.

De acuerdo con el CIRES, la alerta puede activarse cuando al menos dos estaciones rebasan determinados niveles de energía y, posteriormente, se consideran factores como la magnitud estimada y la distancia entre el epicentro y la ciudad que podría ser alertada.

Por eso puede ocurrir que un sismo sea registrado por los sensores, pero no se emita una alerta en todas las ciudades. Incluso un mismo movimiento puede generar un aviso para una ciudad y no para otra.

¿Cuánto tiempo antes puede sonar la alerta?

El tiempo de anticipación tampoco es fijo. El CIRES explica que el llamado tiempo de oportunidad depende de la distancia entre el punto donde comienza el sismo y la ciudad que recibe el aviso.

El SASMEX señala que puede proporcionar aproximadamente entre 20 y 120 segundos de oportunidad antes de la llegada de las fases sísmicas de mayor intensidad, aunque el tiempo concreto cambia de acuerdo con cada evento.

Por ejemplo, el sistema explica que un sismo originado en la costa de Michoacán podría proporcionar más de 100 segundos de oportunidad para la Ciudad de México, mientras que una ciudad cercana al origen del movimiento tendría un margen menor.

¿Y Chiapas y Tlaxcala tienen alerta sísmica?

Aquí es importante distinguir entre pruebas o ejercicios de alertamiento y la cobertura permanente del SASMEX.

Durante el Primer Simulacro Nacional de 2025, el Gobierno de México informó que la alerta sísmica se activaría en 11 entidades: Chiapas, Ciudad de México, Colima, Estado de México, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Puebla y Tlaxcala, mediante 14 mil 491 altavoces.

Sin embargo, la información técnica más reciente publicada por CENAPRED señala que el SASMEX cuenta con 96 sensores en seis estados y que actualmente difunde sus avisos en nueve ciudades, por lo que no es correcto tomar la lista de entidades de un simulacro como equivalente a la cobertura permanente del sistema.

Además, CENAPRED reportó en su informe de actividades 2025 que se había emprendido una iniciativa para incluir y ampliar el sistema hacia Chiapas.

¿Dónde consultar la información oficial?

La información técnica del Sistema de Alerta Sísmica Mexicano puede consultarse directamente en el sitio del Centro de Instrumentación y Registro Sísmico (CIRES), que opera el SASMEX, y en CENAPRED, dependencia del Gobierno de México.

Para conocer las ciudades con cobertura, los criterios de alertamiento y el funcionamiento del sistema, la fuente principal es el SASMEX.

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