Muere la diputada federal Anay Beltrán Reyes; compañeros y políticos de Morena la despiden

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Morena lamentó la muerte de la legisladora. Foto: FB Anay Beltrán Reyes

La mañana de este jueves el partido político Morena dio a conocer el fallecimiento de la diputada federal Anay Beltrán Reyes, a quien describió como una mujer “comprometida con la transformación del país“.

A través de sus redes sociales extendió su pésame a familiares y amigos y aseguró que el trabajo y compromiso de la legisladora con el pueblo “permanecerán en la memoria de nuestro movimiento“.

La lamentable noticia fue anunciada previamente por Ricardo Monreal, líder de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados.

“Mi solidaridad y mis más sinceras condolencias a su familia y seres queridos. Descanse en paz.”, escribió desde su cuenta de X. Otros personajes políticos que lamentaron el deceso de Anay Beltrán Reyes fueron Azucena Cisneros Coss, presidenta municipal de Ecatepec, Higinio Martínez, presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República y el legislador Pedro Zenteno Santaella.

Lamento profundamente el fallecimiento de la diputada Anay Beltrán Reyes, gran legisladora, luchadora social y mujer comprometida con su tierra y su gente.

Mi solidaridad y mis más sinceras condolencias a su familia y seres queridos. Descanse en paz. pic.twitter.com/KPDkWgdTj1 — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) September 17, 2026

¿Quién era Anay Beltrán Reyes?

Anay Beltrán Reyes, quien falleció a la edad de 44 años, formaba parte del grupo parlamentario de Morena por el Distrito 8 de Tultitlán, Estado de México. Se licenció en la carrera de Derecho por la Universidad Mexicana.

Su carrera política inició y se mantuvo con el partido Morena; obtuvo su primer cargo como Coordinadora del movimiento y operativa territorial en Tultitlán, en el 2018.

En el 2020 fue designada como encargada del despacho presidencial local. Dos años después alcanzó la diputación del Distrito 8 en la LXVI Legislatura.

En su última publicación en redes sociales se la dedicó al movimiento de Independencia del país:

“En esta fecha conmemorativa, reconocemos a quienes hicieron posible el nacimiento de nuestra nación y refrendamos el compromiso de seguir construyendo un México con justicia social, bienestar y transformación”, escribió la legisladora.

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