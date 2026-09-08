De Fox a Sheinbaum: 25 años de resultados de México en PISA; así ha cambiado el desempeño

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25 años de resultados de México en PISA. Foto: Cuartoscuro.

México cumple 25 años en PISA con cinco gobiernos, diferentes reformas educativas, nuevos planes de estudio y cambios en la forma de enseñar y evaluar a los estudiantes.

Este 8 de septiembre de 2026, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) dio a conocer los resultados de PISA 2025, que muestran que el país continúa por debajo del promedio de la organización en matemáticas, lectura y ciencias.

En este periodo, México ha participado en nueve ediciones de la evaluación internacional: 2000, 2003, 2006, 2009, 2012, 2015, 2018, 2022 y 2025. Los resultados permiten observar la evolución del desempeño de estudiantes de 15 años durante distintas administraciones federales.

PISA 2025: ¿cuáles fueron los resultados de México?

En PISA 2025, México obtuvo un promedio de 388 puntos en matemáticas, 408 en lectura y 414 en ciencias. En los tres casos, el resultado se ubicó por debajo del promedio de la OCDE, que fue de 463 puntos en matemáticas, 461 en lectura y 482 en ciencias.

Respecto al PISA 2022, el desempeño de México bajó 7 puntos en matemáticas y 7 puntos en lectura, mientras que en ciencias aumentó 4 puntos, aunque este último cambio no fue estadísticamente significativo.

La OCDE señala además que, frente a 2015, la proporción de estudiantes por debajo del nivel 2 aumentó 13 puntos porcentuales en matemáticas y 8 puntos en lectura; en ciencias no hubo un cambio significativo.

PISA en México: balance de 25 años de resultados

México participó por primera vez en PISA en 2000. Desde entonces, los resultados muestran variaciones entre las distintas aplicaciones, con incrementos en algunas materias durante los primeros años y descensos posteriores, particularmente en matemáticas.

Vicente Fox: México cae primero y después comienza a recuperarse

La primera participación de México fue en PISA 2000, en el gobierno de Vicente Fox, cuando el país obtuvo 422 puntos en lectura. La aplicación corresponde al inicio de la serie de PISA para México y se realizó antes de que Vicente Fox asumiera la Presidencia en diciembre de ese año.

Tres años después llegó un fuerte retroceso: en PISA 2003, México obtuvo 400 puntos en lectura y 385 en matemáticas.

Sin embargo, para PISA 2006, realizado todavía durante el año en que terminó el gobierno de Fox, los resultados aumentaron a 410 puntos en lectura, 406 en matemáticas y 410 en ciencias.

Durante la administración de Fox se impulsaron políticas centradas en la calidad educativa, el Programa Escuelas de Calidad y cambios curriculares, además de avanzar en la reforma de secundaria.

Felipe Calderón: México alcanza algunos de sus mejores resultados de la serie

En el periodo de Felipe Calderón se realizaron las aplicaciones de 2009 y 2012, mientras que 2006 corresponde al año de transición entre administraciones.

En PISA 2009, México obtuvo 419 puntos en matemáticas, 425 en lectura y 416 en ciencias, una mejora considerable frente a los resultados observados en 2003 y 2006.

Para 2012, los resultados fueron 413 puntos en matemáticas, 424 en lectura y 415 en ciencias.

Durante ese sexenio se impulsaron la Alianza por la Calidad de la Educación, la Reforma Integral de la Educación Básica y el Plan de Estudios 2011, con énfasis en competencias, aprendizajes esperados y articulación de preescolar, primaria y secundaria.

Enrique Peña Nieto: estabilidad, pero sin un salto en el aprendizaje

Durante el gobierno de Enrique Peña Nieto se realizaron las aplicaciones de 2015 y 2018, con 2012 como año de transición.

En PISA 2015, México obtuvo 408 puntos en matemáticas, 423 en lectura y 416 en ciencias. En 2018, los resultados fueron 409 puntos en matemáticas, 420 en lectura y 419 en ciencias.

La comparación entre 2015 y 2018 muestra una variación de un punto en matemáticas, una reducción de tres puntos en lectura y un aumento de tres puntos en ciencias. La OCDE señaló para ese periodo que el desempeño promedio de México se mantuvo alrededor de una tendencia estable.

Durante su administración, EPN impulsó la Reforma Educativa de 2013, considerada una de las reformas educativas más importantes y polémicas de las últimas décadas. Esta modificación al artículo 3 constitucional colocó en el centro conceptos como calidad educativa, evaluación docente y máximo logro de aprendizaje.

Posteriormente se presentó el Nuevo Modelo Educativo y los llamados Aprendizajes Clave.

Andrés Manuel López Obrador: cambio de modelo y fuerte caída después de la pandemia

Durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se realizó la aplicación de PISA 2022, mientras que PISA 2018 correspondió al año de transición presidencial.

En 2022, México obtuvo 395 puntos en matemáticas, 415 en lectura y 410 en ciencias. Frente a 2018, matemáticas disminuyó 14 puntos, lectura cinco y ciencias nueve. La OCDE indicó que la caída en matemáticas revirtió buena parte de los avances registrados entre 2003 y 2009.

Durante esta administración, llegó otro cambio importante en la política educativa. En 2019 se modificó nuevamente el artículo 3 constitucional y posteriormente se desarrolló la Nueva Escuela Mexicana (NEM).

Claudia Sheinbaum: PISA 2025 profundiza el problema en matemáticas

La aplicación de PISA 2025 corresponde al gobierno de Claudia Sheinbaum. México obtuvo:

Matemáticas: 388 puntos

Lectura: 408 puntos

Ciencias: 414 puntos

En comparación con 2022, matemáticas pasó de 395 a 388 puntos y lectura de 415 a 408. Ciencias aumentó de 410 a 414 puntos, aunque la OCDE señaló que el cambio no fue estadísticamente significativo.

¿Cómo ha cambiado México en PISA en 25 años?

La serie histórica de la OCDE permite observar los resultados de México desde su primera participación.

Año Gobierno al momento de la prueba Matemáticas Lectura Ciencias 2000 Vicente Fox* — 422 — 2003 Vicente Fox 385 400 — 2006 Vicente Fox 406 410 410 2009 Felipe Calderón 419 425 416 2012 Felipe Calderón 413 424 415 2015 Enrique Peña Nieto 408 423 416 2018 Enrique Peña Nieto 409 420 419 2022 López Obrador 395 415 410 2025 Claudia Sheinbaum 388 408 414 Nota: En PISA 2000, Lectura fue el área principal de evaluación. Matemáticas comenzó a utilizarse para el seguimiento de tendencias en México a partir de 2003 y Ciencias a partir de 2006.

¿Qué es PISA y por qué es importante?

El Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes (PISA) es una evaluación de la OCDE que mide los conocimientos y habilidades de estudiantes de 15 años en matemáticas, lectura y ciencias.

La prueba busca conocer qué tan preparados están los estudiantes para resolver problemas, pensar críticamente y aplicar sus conocimientos en situaciones de la vida real.

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