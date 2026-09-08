PISA 2025: 5 de cada 10 alumnos estudian con problemas de infraestructura; 48% reporta falta de materiales

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Salón de clases. Foto: Cuartoscuro

En México, 50% de los estudiantes de 15 años que participaron en PISA 2025 asistió a escuelas cuyos directores señalaron que la falta de infraestructura física dificultaba la enseñanza, mientras que 48% estaba en planteles donde la falta de materiales educativos también representaba un obstáculo, de acuerdo con los resultados de la evaluación de la OCDE.

El resultado muestra un aumento respecto de PISA 2022. En aquella edición, 37% de los estudiantes estaba en escuelas donde la falta de infraestructura física dificultaba la enseñanza y 44% acudía a planteles con problemas relacionados con la falta de materiales educativos.

En otras palabras, la proporción de estudiantes que enfrentan problemas relacionados con la infraestructura aumentó 13 puntos porcentuales en tres años, mientras que la relacionada con la falta de materiales educativos subió 4 puntos.

¿Qué les falta a las escuelas de México, según PISA 2025?

El reporte de PISA considera distintos elementos cuando analiza las condiciones de los planteles educativos.

En el caso de la infraestructura física, se incluyen aspectos relacionados con los edificios y terrenos de las escuelas, así como sistemas de calefacción o refrigeración, iluminación y condiciones acústicas.

Los materiales educativos, por su parte, incluyen recursos como libros de texto, equipos de tecnologías de la información, materiales de biblioteca y de laboratorio.

Por ello, el 50% reportado por PISA no significa que todas esas escuelas tengan las mismas deficiencias.

El dato indica que la mitad de los estudiantes evaluados estaba en planteles cuyos directores consideraron que la falta de infraestructura física dificultaba la enseñanza, al menos en cierta medida. Lo mismo ocurre con el 48% correspondiente a los materiales educativos.

Las carencias aumentaron desde PISA 2022

Los datos permiten dimensionar cómo cambió la situación entre ambas evaluaciones.

Problema reportado PISA 2022 PISA 2025 Falta de infraestructura física 37% 50% Falta de materiales educativos 44% 48%

Así, la falta de infraestructura es el indicador que tuvo el mayor incremento, al pasar de 37% a 50% de los estudiantes entre 2022 y 2025.

También hay problemas por falta de personal

PISA 2025 muestra que las dificultades de las escuelas mexicanas no se limitan a sus instalaciones o recursos materiales.

29% de los estudiantes estaba en escuelas cuyos directores señalaron que la falta de personal docente dificultaba la enseñanza, mientras que 41% estaba en planteles donde se reportó falta de personal de apoyo.

En el caso de la falta de docentes, la proporción no presentó un cambio estadísticamente significativo respecto de 2022, de acuerdo con el reporte.

¿Las carencias afectan el aprendizaje?

El reporte también analiza la relación entre los recursos disponibles en las escuelas y el desempeño de los estudiantes.

De acuerdo con PISA, los estudiantes tienden a obtener menores resultados en ciencias cuando los directores de sus escuelas reportan mayores carencias de recursos materiales y humanos. Sin embargo, la OCDE señala que estas asociaciones se debilitan o desaparecen en muchos sistemas educativos cuando se toma en cuenta el perfil socioeconómico de los estudiantes y de las propias escuelas.

Por eso, los resultados no permiten establecer que la falta de infraestructura o materiales sea, por sí sola, la causa del desempeño de los estudiantes.

PISA 2025 evalúa a jóvenes de 15 años y, además de medir sus conocimientos y habilidades, recopila información sobre las condiciones en las que estudian. México participa en esta evaluación desde el año 2000.

¿Cómo le fue a México en PISA 2025?

México obtuvo 388 puntos en matemáticas, 408 en lectura y 414 en ciencias, resultados que se ubicaron por debajo de los promedios de la OCDE: 463, 461 y 482 puntos, respectivamente. En resolución de problemas computacionales, el promedio mexicano fue de 453 puntos, frente a 500 de la OCDE.

Además, sólo 30% de los estudiantes alcanzó al menos el nivel básico en matemáticas, mientras que en lectura y ciencias lo hizo alrededor de la mitad.

En conjunto, 41.8% de los estudiantes mexicanos quedó por debajo del nivel básico en las tres áreas.

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