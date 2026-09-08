Puente Amado Nervo queda listo; conecta Nayarit y Jalisco y reducirá 25 minutos los traslados

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El Puente Amado Nervo facilitando el tránsito entre Nayarit y Jalisco. Foto: SICT

El Gobierno federal concluyó de manera anticipada la construcción del Puente Amado Nervo, una obra estratégica que cruza el río Ameca para unir a los municipios de Bahía de Banderas y Puerto Vallarta, reduciendo los tiempos de traslado en 25 minutos.

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), encabezada por el secretario Jesús Esteva Medina, anunció de manera oficial la finalización del Puente Amado Nervo, una obra de infraestructura vial que conecta directamente a los estados de Nayarit y Jalisco a través del río Ameca.

El proyecto de ingeniería se materializó con el objetivo principal de crear una vía alterna eficiente que agilice el tránsito vehicular continuo. Esta conexión resulta fundamental para la movilidad diaria entre dos de los destinos turísticos de mayor relevancia en el país: Puerto Vallarta y la Riviera Nayarit.

Para lograr la edificación del Puente Amado Nervo y garantizar los estándares técnicos requeridos, las autoridades federales destinaron una inversión total de 704 millones de pesos. Este presupuesto también dinamizó la economía local mediante la generación de 2 mil 790 empleos directos e indirectos durante la ejecución de los trabajos.

Reducción de tiempos con el Puente Amado Nervo

Con la apertura oficial de esta nueva infraestructura interestatal, más de 479 mil habitantes residentes de los municipios de Bahía de Banderas y Puerto Vallarta resultarán beneficiados de manera directa en sus desplazamientos cotidianos y actividades comerciales.

Las estimaciones de la dependencia indican que los conductores ahorrarán al menos 25 minutos en sus recorridos diarios. Este ahorro representa una solución efectiva para disminuir la fuerte congestión vehicular que históricamente afectaba a los viajeros en esta ruta fronteriza entre ambas entidades.

Además de acortar los traslados, el flujo continuo de automóviles y unidades de carga ayudará a reducir considerablemente las emisiones de gases contaminantes derivadas del tráfico detenido, promoviendo una movilidad turística y regional mucho más sustentable.

Características técnicas y estructurales en el Pacífico

Desde el punto de vista arquitectónico y de ingeniería civil, el paso superior vehicular cuenta con una longitud total de 2 kilómetros ininterrumpidos. Esta distancia se encuentra dividida operativamente en 800 metros de estructura principal y mil 220 metros dedicados de manera exclusiva a los accesos laterales.

La vialidad ofrece una notable amplitud para el tránsito seguro al disponer de tres carriles por cada sentido de circulación. Asimismo, la obra está soportada por 21 apoyos de tipo pilote-columna, 20 claros de 40 metros de distancia y un total de 126 pilotes con un diámetro de 1.5 metros.

En cuanto a los materiales de alta resistencia empleados, el registro oficial señala que se utilizaron 2 mil 970 toneladas de acero y 18 mil 500 metros cúbicos de concreto únicamente en la estructura, además de los insumos complementarios requeridos para los accesos vehiculares.

Una obra prioritaria entregada antes de tiempo

Las labores de cimentación y construcción arrancaron en el mes de julio de 2025. Aunque el cronograma gubernamental establecía su culminación programada para diciembre de este año, los equipos de trabajo lograron finalizar el paso a desnivel meses antes de la fecha prevista.

Este puente interestatal se consolida como uno de los proyectos prioritarios dentro del Programa Nacional de Infraestructura Carretera 2025-2030, una estrategia impulsada por el Gobierno de México enfocada en detonar el desarrollo económico regional de manera equitativa.

La culminación anticipada del Puente Amado Nervo materializa una obra pública para asegurar la conectividad del territorio en la costa del Pacífico mexicano.

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