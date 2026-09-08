IMSS cambia trámite obligatorio: así se generará ahora la Tarjeta de Identificación Patronal

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IMSS. Foto: Cuartoscuro.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) estableció la generación obligatoria de la Tarjeta de Identificación Patronal Digital, un documento que ahora deberá obtenerse a través del Buzón IMSS y que sustituirá a la tarjeta que anteriormente se expedía de forma física.

La medida fue publicada este martes 8 de septiembre de 2026 en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

#8deSeptiembre2026 Se aprueba la generación obligatoria de la Tarjeta de Identificación Patronal Digital, así como la actualización de la relación de trámites y servicios disponibles y por ofrecerse en el Buzón IMSS y sus anexos I y II.

👉 https://t.co/3DFQIeusTS — Diario Oficial DOF (@DOF_SEGOB) September 8, 2026

El cambio aplica a las personas empleadoras o sujetos obligados que cuentan con un Registro Patronal y requieren la Tarjeta de Identificación Patronal para realizar trámites ante el IMSS. La nueva tarjeta podrá descargarse en formato PDF desde el Buzón IMSS, además de que podrá guardarse o imprimirse.

¿Cuándo entra en vigor la Tarjeta de Identificación Patronal Digital del IMSS?

De acuerdo con el acuerdo ACDO.AS2.HCT.310826/238.P.DIR, aprobado por el Honorable Consejo Técnico del IMSS en su sesión ordinaria del 31 de agosto de 2026, la medida entrará en vigor 15 días naturales después de su publicación en el DOF.

Por lo tanto, al haber sido publicado el acuerdo este 8 de septiembre, la disposición comenzará a aplicarse el 23 de septiembre de 2026.

El acuerdo establece que la Tarjeta de Identificación Patronal Digital será generada mediante el Buzón IMSS y podrá utilizarse en aquellos trámites que requieran este documento. Con ello, la versión digital sustituirá a la tarjeta que hubiera sido expedida anteriormente de manera física.

El IMSS también incorporó a la relación de trámites y servicios disponibles y por ofrecerse en el Buzón IMSS el nuevo servicio denominado “Generación de la Tarjeta de Identificación Patronal Digital”.

¿Cómo generar la Tarjeta de Identificación Patronal Digital?

Las personas empleadoras o sujetos obligados que necesiten generar la tarjeta deberán ingresar al Buzón IMSS y realizar el procedimiento establecido por el Instituto.

Los pasos son:

Ingresar al Buzón IMSS mediante la página electrónica del Instituto y utilizar el medio de autenticación correspondiente. En el menú principal, dentro de la sección “Afiliación y Cobranza”, seleccionar la opción “Mi TIP”. Escribir y seleccionar el Registro Patronal para el cual se desea generar la tarjeta. Verificar que la lista de personas autorizadas sea correcta. El sistema permite un máximo de tres personas autorizadas. Si es necesario, realizar el alta o baja de las personas autorizadas utilizando la CURP. Dar clic en “Generar TIP”. Revisar la información de las personas autorizadas y aceptar la generación de la tarjeta. Descargar la Tarjeta de Identificación Patronal Digital en formato PDF.

Una vez generada, el documento podrá guardarse o imprimirse. El procedimiento también contempla la posibilidad de obtener nuevamente la tarjeta mediante la opción “Descargar PDF”, por lo que podrá descargarse cuantas veces sea necesario.

¿Qué pasa con la Tarjeta de Identificación Patronal física?

El acuerdo señala que la Tarjeta de Identificación Patronal Digital sustituirá a la que hubiera sido expedida de forma física cuando el documento sea requerido para los trámites correspondientes.

De esta manera, el documento que anteriormente se obtenía físicamente será generado y descargado de manera digital mediante el Buzón IMSS.

La medida forma parte de la actualización de los trámites y servicios disponibles en dicha plataforma. El acuerdo también instruye a las áreas correspondientes del Instituto a realizar las adecuaciones necesarias para instrumentar la nueva disposición.

La publicación del acuerdo en el DOF establece tanto la generación obligatoria de la Tarjeta de Identificación Patronal Digital como su utilización en los trámites que requieran este documento.

Registros patronales del IMSS acumulan caídas desde 2024

El número de registros patronales ante el IMSS mantiene una tendencia a la baja desde 2024. Al cierre de ese año, el Instituto contabilizó 1 millón 54 mil 947 registros patronales, una disminución anual de 1.7%. Además, durante 2024 se registraron 234 mil 607 altas o reingresos y 252 mil 518 bajas, lo que dejó un saldo negativo de 17 mil 911 registros.

La reducción continuó durante 2025. Al cierre de ese año había 1 millón 29 mil 280 registros patronales, mientras que en diciembre se registró una disminución mensual de 6 mil 839, equivalente a 0.7%. El IMSS señaló que esta reducción se explica principalmente por la implementación de medidas de seguridad para la apertura de registros patronales de personas físicas.

Así ha disminuido el número de registros patronales

Fecha Registros patronales Variación Diciembre de 2024 1,054,947 -1.7% anual Enero de 2025 1,049,430 -2.0% anual Febrero de 2025 1,048,506 -2.3% anual Marzo de 2025 1,048,438 -2.3% anual Abril de 2025 1,047,376 -2.5% anual Mayo de 2025 1,042,392 -2.8% anual Junio de 2025 1,041,636 -2.9% anual Julio de 2025 1,039,467 -2.9% anual Agosto de 2025 1,039,351 -2.5% anual Septiembre de 2025 1,039,227 -2.4% anual Octubre de 2025 1,039,408 -2.3% anual Noviembre de 2025 1,036,119 -2.3% anual Diciembre de 2025 1,029,280 -2.4% aprox. anual Enero de 2026 1,023,438 -2.5% anual Febrero de 2026 1,021,996 -2.5% anual Marzo de 2026 1,020,270 -2.7% anual Abril de 2026 1,019,230 -2.7% anual Mayo de 2026 1,015,999 -2.5% anual Junio de 2026 1,015,100 -2.5% anual

Las cifras muestran que la disminución continuó durante 2026: al cierre de junio había 1 millón 15 mil 100 registros patronales, 899 menos que en mayo y 2.5% menos que en junio de 2025.

El IMSS precisa que los registros patronales no equivalen a empresas o negocios, sino que son unidades administrativas utilizadas para identificar y dar seguimiento a las obligaciones de los patrones. Por ello, su disminución no debe interpretarse automáticamente como cierre o desaparición de empresas.

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