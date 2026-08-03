Guía para transportar productos comerciales a EE. UU. en tu valija

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Miles de personas viajan cada año a Estados Unidos con productos que esperan vender, desde ropa y artesanías hasta alimentos, cosméticos o artículos elaborados en sus países de origen.

Sin embargo, ingresar mercancía comercial sin cumplir con los requisitos de las autoridades puede provocar inspecciones, retenciones o incluso la pérdida de los productos.

La clave para evitar inconvenientes en el aeropuerto no está únicamente en la cantidad de mercancía que una persona lleva, sino en poder demostrar el origen, el valor y el propósito de los productos ante las autoridades.

¿Puedo llevar productos para vender en Estados Unidos dentro de mi equipaje?

Sí, pero las autoridades pueden considerar que se trata de una importación comercial dependiendo del tipo de producto, la cantidad y la información que entregue el viajero.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) puede revisar el equipaje de cualquier persona que ingrese al país y determinar si los artículos corresponden a un uso personal o si tienen fines comerciales.

Por ejemplo, una persona que lleva varias unidades nuevas del mismo producto, con etiquetas y empaques originales, podría recibir preguntas adicionales durante la inspección.

Entre los aspectos que los agentes pueden evaluar están:

Cantidad de productos

Tipo de mercancía

Valor aproximado

Facturas o comprobantes

Frecuencia de viajes

Explicación del propósito de la mercancía

Intentar presentar productos para vender como si fueran objetos personales puede generar mayores dificultades durante el proceso de entrada.

¿Qué documentos debo llevar si viajo con productos para vender?

Uno de los pasos más importantes antes de viajar es reunir documentos que permitan demostrar el origen y el valor de la mercancía.

Aunque los requisitos pueden cambiar según el producto, es recomendable llevar:

Facturas o recibos de compra

Lista detallada de los artículos

Cantidad de unidades

Valor aproximado de cada producto

Información del proveedor o fabricante

Permisos o certificados cuando sean necesarios

Por ejemplo, una persona que viaja con 50 prendas de ropa nuevas debería poder explicar dónde las adquirió y cuál será el destino de esos productos.

La documentación también puede ser importante para otros artículos que suelen generar dudas en los controles migratorios y de seguridad. En el caso de quienes viajan con medicamentos, conviene revisar previamente dónde llevar los medicamentos al viajar a Estados Unidos para evitar inconvenientes durante el traslado.

¿Es mejor llevar los productos en el equipaje de mano o en la maleta facturada?

No existe una regla que permita evitar una inspección simplemente colocando los productos en un tipo específico de equipaje.

Tanto el equipaje de mano como la maleta facturada pueden ser revisados por las autoridades estadounidenses al momento de ingreso.

Sin embargo, algunos viajeros prefieren llevar en la cabina documentos importantes relacionados con la mercancía, como facturas, permisos o comprobantes de compra, para poder mostrarlos rápidamente si son solicitados.

También es importante conocer qué artículos tienen restricciones en la cabina. Antes de viajar, puede ser útil revisar qué artículos pueden ir en el equipaje de mano al viajar a Estados Unidos y cuáles deben transportarse bajo condiciones específicas.

¿Qué productos debes declarar al ingresar a Estados Unidos?

La mayoría de los productos industriales o envasados comercialmente no suele presentar inconvenientes al ingresar a Estados Unidos. Sin embargo, los artículos de origen agrícola o animal están sujetos a controles más estrictos por parte de la CBP.

Generalmente pueden ingresar sin mayores restricciones (aunque siempre deben declararse si corresponde):

Ropa, zapatos y accesorios

Electrónicos como teléfonos, computadoras y cámaras

Cosméticos y artículos de higiene personal

Medicamentos para uso personal, preferiblemente en su envase original

Alimentos industrializados, sellados y etiquetados comercialmente, como galletas, dulces, chocolates o café procesado

Los productos que suelen requerir mayor revisión o pueden estar restringidos en aeropuertos de Estados Unidos son:

Carnes frescas, congeladas, secas o curadas, incluidos embutidos

Frutas y verduras frescas

Plantas, semillas, flores y tierra

Huevos y productos elaborados con huevo

Leche y algunos productos lácteos

Alimentos preparados que contengan carne o ingredientes de origen animal

Animales vivos y determinados productos derivados de animales

¿Los alimentos pueden ser retenidos en el aeropuerto?

Sí. Los alimentos son uno de los productos que más atención reciben porque pueden representar riesgos para la agricultura y la salud pública.

Frutas, semillas, plantas, carnes, productos lácteos y algunos alimentos preparados pueden estar sujetos a restricciones.

Si una persona viaja con alimentos para vender, debe verificar previamente si están autorizados y declararlos al ingresar al país.

No declarar alimentos puede provocar la retención del producto, incluso si el viajero desconocía la restricción.

¿La ropa y los artículos artesanales tienen restricciones?

La ropa, los accesorios y las artesanías suelen tener menos controles sanitarios, pero grandes cantidades pueden hacer que los agentes consideren que se trata de una actividad comercial.

Además, algunos productos artesanales pueden requerir revisiones adicionales si contienen materiales como madera, semillas, pieles o elementos de origen animal.

Una buena práctica es mantener separados los productos destinados a la venta de las pertenencias personales y contar con una lista del inventario.

¿Qué ocurre si no declaro los productos al llegar al aeropuerto?

No declarar mercancía puede convertirse en un problema mayor que la propia mercancía.

Si un agente de CBP determina que un viajero ingresó productos comerciales que debían ser informados, puede solicitar documentación adicional y retener los artículos mientras realiza una revisión.

Según la situación, las consecuencias pueden incluir:

Retención de productos

Confiscación de mercancía

Multas: las sanciones por no declarar productos agrícolas prohibidos suelen partir de unos 300 dólares y pueden llegar hasta mil dólares en una primera infracción cuando se trata de cantidades no comerciales. Si la CBP determina que la mercancía tiene fines comerciales, las multas se calculan a una tasa mucho más alta.

cuando se trata de cantidades no comerciales. Si la CBP determina que la mercancía tiene fines comerciales, las multas se calculan a una tasa mucho más alta. Retrasos durante el ingreso al país

La recomendación de las autoridades es responder con honestidad y explicar claramente qué productos se transportan y cuál es su propósito.

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