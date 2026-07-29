Más allá del castigo: Las raíces de la delincuencia juvenil en México

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El debate sobre cómo enfrentar la delincuencia cometida por adolescentes volvió a tomar fuerza en México, donde autoridades, legisladores y especialistas plantearon desde endurecer las sanciones contra menores infractores hasta reforzar las estrategias de prevención, rehabilitación y atención al entorno familiar para evitar que sean reclutados por el crimen organizado.

La discusión surge en medio de cuestionamientos sobre qué factores llevan a un adolescente a cometer delitos graves y si una respuesta centrada únicamente en el castigo puede resolver un problema que también involucra violencia, exclusión social, maltrato infantil y reclutamiento por parte de grupos criminales.

Proponen penas más severas para menores infractores

El presidente municipal de Corregidora, Querétaro, Josué David Guerrero Trápala, llamó a modificar el Código Penal y el Sistema de Justicia Integral para Menores, con el fin de que adolescentes responsables de delitos graves puedan enfrentar sanciones más severas.

“Que se modifique a nivel nacional el Código Penal, que se modifique también la ley nacional con la que se tiene implementado el Sistema de Justicia Integral para Menores, para que puedan ser juzgados con penas mucho más fuertes”.

La propuesta forma parte de un debate nacional sobre la respuesta legal frente a jóvenes involucrados en homicidios y otros delitos de alto impacto.

Crimen organizado encuentra en adolescentes una fuente de reclutamiento

La senadora de Morena, Verónica Noemí Camino Farjat, señaló que jóvenes de 16 y 17 años son utilizados por organizaciones criminales no sólo para cometer homicidios, sino también como vendedores de droga y halcones.

La legisladora sostuvo que reducir el reclutamiento de adolescentes implica quitar al crimen organizado uno de sus principales recursos humanos, además de limitar su capacidad económica y de operación.

“Estamos hablando ya de quienes tienen 16, 17 años, que no solamente los han usado para cometer homicidios; también estamos hablando de vendedores de droga, también estamos hablando de halcones, etcétera…. Es quitarle ese componente de recurso humano al crimen organizado, porque no solamente es la parte económica. Hay que quitarles esa capacidad que tienen de comunicarse; segundo, hay que quitarles la parte de dinero para que no puedan fácilmente operar a través de ello y tercero el recurso humano”.

Especialistas piden atender el entorno familiar

Para el especialista en Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Gustavo Garduño Domínguez, existen casos en los que el Estado debería analizar si quienes ejercen la patria potestad o la tutela de menores infractores cumplen realmente con su responsabilidad.

Consideró que, en situaciones particularmente graves, podría revisarse la permanencia de esas figuras cuando no garanticen el cuidado y desarrollo de los adolescentes.

Reintegración social, pieza clave para reducir la delincuencia juvenil

La senadora del PRI, Claudia Edith Anaya, afirmó que además de establecer consecuencias para quienes delinquen, es indispensable construir modelos de reintegración social y de reencuentro con las comunidades.

Indicó que los jóvenes deben comprender tanto las consecuencias legales de sus actos como el impacto que generan en las víctimas y en la sociedad.

“Hay que encontrar garantías y modelos de reintegración social, de reencuentro social en las comunidades y modelos en los que los jóvenes sepan si habrá una consecuencia, pero también que los jóvenes entiendan que el daño que generan es tan importante como la consecuencia que ellos vivirán”, sostiene.

El reto va más allá del castigo

Las distintas posturas coinciden en que la delincuencia juvenil representa un desafío complejo.

Mientras algunas voces impulsan un endurecimiento de las penas, especialistas advierten que responder únicamente con la cárcel a problemas como la pobreza, el abandono familiar y el reclutamiento por parte del crimen organizado podría agravar el problema en lugar de resolverlo.

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