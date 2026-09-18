Desclasifican declaraciones patrimoniales de Marina, incluida la del exsecretario Rafael Ojeda Durán

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Rafael Ojeda Durán, titular de Marina en sexenio de AMLO. Foto: Cuartoscuro

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno desclasificó este 18 de septiembre las declaraciones patrimoniales y de intereses de 69 funcionarios en activo de la Secretaría de Marina, así como las de nueve exfuncionarios de la dependencia. Entre los documentos que ya pueden consultarse está el del almirante retirado José Rafael Ojeda Durán, quien fue secretario de Marina durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

La publicación de sus declaraciones ocurre el mismo día en que la presidenta Claudia Sheinbaum rechazó que exista una carpeta de investigación contra Ojeda Durán por el caso de huachicol, y aclaró que el exsecretario fue requerido como testigo dentro del proceso relacionado con los hermanos Farías Laguna.

#ComunicadoBuenGobierno



La Secretaría Anticorrupción y #BuenGobierno informa la desclasificación de Declaraciones Patrimoniales de Personal activo y ex funcionarios de la @SEMAR_mx



📄 https://t.co/SNMD1uyI0d pic.twitter.com/tQOUl55AM8 — Buen Gobierno México 🇲🇽 (@BuenGobierno_mx) September 18, 2026

Ojeda Durán reportó 2 millones de pesos de ingreso anual

En su declaración patrimonial de modificación, presentada el 30 de mayo de 2026, Ojeda Durán reportó 2 millones 40 mil 558 pesos de ingreso anual neto, provenientes únicamente de su cargo público como asesor en las Oficinas del Almirante Secretario de Marina.

También declaró una camioneta Mitsubishi Endeavor Limited modelo 2009, con un valor de 285 mil 913 pesos, además de dos créditos hipotecarios: uno por 4 millones 559 mil 609 pesos con Banjercito y otro por 1 millón 800 mil pesos con el ISSFAM.

Cuando todavía encabezaba la Semar, en su declaración presentada en mayo de 2024, reportó ingresos anuales netos por 1 millón 937 mil 638 pesos.

Sheinbaum niega investigación contra el exsecretario

Al hablar sobre el caso de los hermanos Farías Laguna, la presidenta negó que Ojeda Durán tenga una carpeta de investigación por huachicol y señaló que su participación corresponde a una solicitud para comparecer como testigo.

Los hermanos Farías Laguna enfrentan acusaciones relacionadas con delincuencia organizada en materia de hidrocarburos, contrabando y defraudación fiscal.

Las declaraciones patrimoniales desclasificadas de Ojeda Durán y de los demás funcionarios de Marina pueden consultarse en su versión pública a través de DeclaraNet.

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