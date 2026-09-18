Sembrando Vida: requisitos para recibir 6 mil 450 pesos al mes, insumos y capacitación en 2026

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Requisitos para el programa que da 6 mil 400 pesos al mes. Foto: Cuartoscuro

El programa Sembrando Vida 2026 contempla un apoyo económico mensual de 6 mil 450 pesos para personas que trabajan la tierra y cumplen con los requisitos establecidos por la Secretaría de Bienestar. Además del recurso, quienes participan pueden recibir semillas, plantas, insumos y capacitación técnica para desarrollar proyectos agroforestales.

Para formar parte del programa es necesario cumplir con ciertos criterios relacionados con la edad, el lugar de residencia y la disponibilidad de terrenos. El proceso de incorporación se realiza mediante actividades comunitarias y un prerregistro, sujeto a los espacios y metas establecidas en cada territorio.

¿Qué requisitos se necesitan para recibir el apoyo de Sembrando Vida?

De acuerdo con las Reglas de Operación 2026, las personas interesadas deben cumplir con los siguientes requisitos:

Ser mayor de edad

Habitar preferentemente en municipios o localidades rurales con rezago social o condiciones de pobreza por ingreso rural

o condiciones de pobreza por ingreso rural Tener disponibles 2.5 hectáreas para trabajar en un proyecto agroforestal

para trabajar en un proyecto agroforestal Acreditar la propiedad o posesión de la tierra, o presentar un contrato válido de aparcería, usufructo o de carácter civil, cuando corresponda

Aceptar las disposiciones del programa y firmar la carta compromiso correspondiente

También se solicita documentación como identificación oficial, CURP y comprobante de domicilio, además de los documentos que acrediten la propiedad o posesión del terreno.

Así se realiza el proceso para incorporarse al programa

El acceso a Sembrando Vida no consiste en un registro general abierto permanentemente para todo el país. La incorporación depende de la operación del programa en cada territorio y de las metas de empadronamiento.

Las personas interesadas deben acudir a las asambleas ejidales o comunales cuando el programa se implemente en su región. En estos espacios se explican las características, responsabilidades y requisitos de participación.

Posteriormente, se realiza el prerregistro, una visita física del personal técnico para validar la información y, en caso de cumplir con los criterios, se notifica la admisión al programa.

¿Qué beneficios reciben las personas sembradoras?

El apoyo económico ordinario es de 6 mil 450 pesos mensuales, entregados a mes vencido y de manera directa, principalmente mediante la Tarjeta del Banco del Bienestar.

Las personas beneficiarias también pueden recibir plantas, semillas e insumos para sus parcelas, así como acompañamiento social y técnico. Además, participan en las Comunidades de Aprendizaje Campesino, donde desarrollan planes de trabajo colectivos y productivos.

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