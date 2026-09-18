Aguinaldo para adultos mayores: ¿tener tarjeta Inapam da derecho a recibirlo?

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Adultos pueden recibir aguinaldo con empleo formal. Foto: Cuartoscuro | Ilustrativa

Ante la inminente llegada de diciembre y con ello, el aguinaldo, comenzó a surgir la duda sobre si las personas de la tercera edad que cuenten con la tarjeta del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam) recibirían la prestación. La respuesta es no; aunque sí puede contribuir para que se otorgue la prestación.

Las personas adultas mayores que cuentan con la tarjeta del Inapam pueden contar con el pago del aguinaldo, siempre y cuando cuenten con un empleo formal al que pueden acceder a través del Servicio de Vinculación Productiva.

¿Cómo recibir aguinaldo con el Inapam?

El Servicio de Vinculación Productiva ayuda a personas adultas mayores a incorporarse a empleos formales, aprovechando su experiencia y capacidades.

El Inapam señala que son las empresas las responsables de contratar a los trabajadores y otorgar las prestaciones establecidas por la ley.

Por ello, para recibir aguinaldo, el adulto mayor debe conseguir un empleo formal que contemple esta prestación.

En cambio, quienes participan como personas voluntarias empacadoras de mercancía no tienen derecho a aguinaldo mediante esta actividad.

¿Cómo entrar al Servicio de Vinculación Productiva?

El Inapam cuenta con dos modalidades:

Personas voluntarias empacadoras: reciben una retribución económica voluntaria de los usuarios del supermercado, pero no prestaciones laborales.

Empleo formal: las empresas realizan la contratación y otorgan las prestaciones correspondientes.

Para solicitar el servicio se necesita:

Credencial del Inapam

CURP

El trámite es presencial y gratuito. Los módulos de vinculación tienen un horario de atención de 8:00 a 14:00 horas.

Así, la tarjeta Inapam puede facilitar el acceso a una oportunidad laboral, pero el derecho al aguinaldo depende de contar con un empleo formal que genere esa prestación.

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