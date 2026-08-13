Héctor Méndez, “El Topo Mayor”: más de cuatro décadas entre rescates y escombros

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Héctor Méndez, “El Chino” o “El Topo Mayor”. Foto: AFP

La participación de Héctor Méndez, también identificado como “El Chino” o “El Topo Mayor”, en las labores de rescate tras los terremotos registrados recientemente en Venezuela y Colombia ha colocado nuevamente su nombre en la atención pública.

El rescatista mexicano ha encabezado y coordinado brigadas de búsqueda y salvamento en distintos escenarios de desastre en México y el extranjero, donde ha participado en operaciones enfocadas en la localización y recuperación de personas.

En las últimas semanas, Méndez formó parte de la misión que viajó a Venezuela para apoyar las labores derivadas de los terremotos del 24 de junio y posteriormente se integró al equipo que acudió a Colombia tras el sismo registrado el 10 de agosto.

Su participación en ambas emergencias volvió a poner sobre la mesa su trayectoria dentro de las labores de rescate urbano y la organización de grupos especializados en atención de desastres.

Héctor Méndez: quién es “El Chino” o “Topo Mayor”

Héctor Méndez es un rescatista mexicano de 80 años conocido como “El Chino” y “El Topo Mayor”.

Su trayectoria en labores de rescate comenzó tras el terremoto del 19 de septiembre de 1985 en Ciudad de México, cuando acudió a Tlatelolco en busca de su hermano. Tras hallarlo con vida, decidió integrarse a las labores de rescate entre los escombros, experiencia que posteriormente dio origen a la fundación de “Topos Azteca”, agrupación que dirige.

A lo largo de su trayectoria ha trabajado con brigadas integradas por voluntarios especializados en:

Búsqueda y rescate en estructuras colapsadas

Localización de personas atrapadas

Coordinación de equipos de emergencia

Capacitación de rescatistas

Con el paso de los años se convirtió en uno de los representantes de las brigadas conocidas como “Topos”, agrupaciones civiles que han participado en diversas emergencias nacionales e internacionales.

Su experiencia ha permitido que continúe encabezando equipos que se movilizan cuando ocurre un desastre natural, principalmente terremotos, donde realizan labores de reconocimiento, búsqueda y rescate en coordinación con autoridades locales cuando las condiciones operativas así lo permiten.

Misiones internacionales del “Topo Mayor”

A lo largo de más de cuatro décadas como rescatista, el “Topo Mayor” ha participado en labores de búsqueda y rescate en distintos desastres ocurridos en México y otros países.

Entre los eventos en los que ha participado Héctor Méndez, se encuentran:

Terremoto de Ciudad de México de 1985: participó en las labores de búsqueda y rescate en Tlatelolco, particularmente en el edificio Nuevo León. Este acontecimiento marcó el inicio de su trayectoria como rescatista.

participó en las labores de búsqueda y rescate en Tlatelolco, particularmente en el edificio Nuevo León. Este acontecimiento marcó el inicio de su trayectoria como rescatista. Terremoto de Cariaco, Venezuela, 1997: viajó por primera vez a Venezuela para participar en las labores de rescate después del sismo.

viajó por primera vez a Venezuela para participar en las labores de rescate después del sismo. Deslave de Vargas, Venezuela, 1999: regresó a Venezuela para apoyar en las labores de búsqueda y rescate tras los deslaves e inundaciones que afectaron esa región.

regresó a Venezuela para apoyar en las labores de búsqueda y rescate tras los deslaves e inundaciones que afectaron esa región. Atentados del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York: participó en labores de rescate y atención de la emergencia en la llamada Zona Cero .

participó en labores de rescate y atención de la emergencia en la llamada . Terremoto de Haití de 2010: formó parte de las labores de apoyo y búsqueda tras el sismo que devastó al país.

formó parte de las labores de apoyo y búsqueda tras el sismo que devastó al país. Sismos y desastres en distintos países: durante su trayectoria también ha participado en emergencias en Pakistán, Japón, Taiwán, India, Irán, El Salvador, Mozambique, Egipto, Nicaragua, Guatemala, Colombia e Italia , además de otros lugares.

durante su trayectoria también ha participado en emergencias en , además de otros lugares. Terremoto de México de 2017: integrantes de los Topos Azteca participaron en labores de búsqueda y rescate tras el sismo, incluyendo trabajos en Ciudad de México.

integrantes de los Topos Azteca participaron en labores de búsqueda y rescate tras el sismo, incluyendo trabajos en Ciudad de México. DANA en Valencia, España, 2024: Méndez y un grupo de Topos Azteca viajaron a Valencia para participar en la búsqueda de personas desaparecidas después de las inundaciones provocadas por las lluvias torrenciales.

Méndez y un grupo de Topos Azteca viajaron a Valencia para participar en la búsqueda de personas desaparecidas después de las inundaciones provocadas por las lluvias torrenciales. Terremotos de Venezuela de 2026: en junio de 2026, Méndez regresó a Venezuela por tercera ocasión para participar en las labores de búsqueda de sobrevivientes tras los terremotos registrados en el país.

en junio de 2026, Méndez regresó a Venezuela por tercera ocasión para participar en las labores de búsqueda de sobrevivientes tras los terremotos registrados en el país. Terremoto de Colombia de 2026: tras el terremoto del 10 de agosto de 2026, Méndez y un grupo de Topos Azteca viajaron de Venezuela a Colombia para ayudar en las labores de rescate.

Estas misiones se suman a otras participaciones internacionales realizadas durante su trayectoria, en las que brigadas mexicanas de rescate han colaborado con autoridades y equipos locales para apoyar las tareas de búsqueda de personas.

Héctor Méndez sostiene una postura de independencia política

Durante sus misiones internacionales, Héctor Méndez ha sostenido públicamente que su función corresponde a las labores de rescate y no a actividades políticas.

Esa postura quedó registrada durante la misión de Topos Azteca en Venezuela, cuando Méndez relató que una periodista de una televisora local le habría pedido que emitiera determinados agradecimientos políticos. Ante esa situación, el rescatista respondió que su actividad era como voluntario y que no era político, sino rescatista.

El Topo Mayor, Héctor Méndez, protagonizó un tenso momento durante las labores de #rescate en #Venezuela tras los terremotos de magnitudes 7.2 y 7.5, que han dejado más de mil 400 muertos, más de 3 mil 100 heridos y miles de damnificados. El líder de #ToposAzteca denunció que una… pic.twitter.com/7CbgP5XZwR — Uno TV (@UnoNoticias) June 29, 2026

Durante su participación en Colombia, protagonizó un intercambio con el periodista colombiano Néstor Morales, de Blu Radio. En una entrevista, el comunicador cuestionó al rescatista sobre los permisos y la coordinación gubernamental para desarrollar labores de búsqueda y rescate en territorio colombiano.

Ante los señalamientos, Méndez sostuvo que su labor se desarrolla con independencia de cualquier partido o movimiento político y afirmó que su participación en las emergencias tiene como objetivo colaborar en las tareas de rescate.

🇲🇽🇨🇴 | INDIGNACIÓN EN COLOMBIA



El periodista colombiano Néstor Morales cuestionó de mala manera al Topo Mayor sobre con qué AUTORIZACIÓN habían llegado al país y si su presencia estaba coordinada con el Gobierno Nacional.



El rescatista mexicano le respondió que ellos son… pic.twitter.com/JsLk0NgGSL — Sergio (@Seergiot3ck) August 12, 2026

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