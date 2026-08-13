Sheinbaum se reúne hoy con Sección 22 de la CNTE; Ley del ISSSTE y Reforma Educativa, en la agenda

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Fotos: Cuartoscuro

La presidenta Claudia Sheinbaum se reunirá este jueves 13 de agosto con representantes de la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en Palacio Nacional, para atender las demandas que el magisterio oaxaqueño mantiene pendientes con el Gobierno federal.

El encuentro fue acordado el pasado 31 de julio, durante una gira de trabajo de Sheinbaum por Oaxaca, cuando integrantes de la Sección 22 interceptaron la comitiva presidencial en el municipio de Santiago Suchilquitongo y solicitaron directamente a la mandataria una reunión para abordar los temas que, de acuerdo con el sindicato, continúan sin una solución definitiva.

Se espera que la reunión sea a las 11 de la mañana.

Entre los asuntos que la representación magisterial prevé plantear destaca la abrogación de la Ley del ISSSTE, particularmente por lo relacionado con el sistema de pensiones, así como la eliminación de la Reforma Educativa y la atención de acuerdos pendientes derivados de las mesas de negociación con autoridades federales.

¿Qué planteará la Sección 22 de la CNTE a Sheinbaum?

El magisterio oaxaqueño busca que la reunión tenga un carácter resolutivo y que permita obtener respuestas concretas a las demandas que considera pendientes.

De acuerdo con lo planteado por la Sección 22, entre los principales puntos que serán abordados se encuentran:

La abrogación de la Ley del ISSSTE, especialmente en lo referente al sistema de pensiones.

La eliminación de la Reforma Educativa.

La atención de acuerdos pendientes derivados de las mesas de negociación con el Gobierno federal.

El seguimiento a las demandas que el magisterio oaxaqueño ha planteado previamente.

Yenny Pérez, secretaria general de la Sección 22, entregó a Sheinbaum un documento durante el encuentro ocurrido en Oaxaca, en el que fueron detalladas las demandas que la organización considera aún pendientes.

La dirigencia sindical espera que el encuentro con la presidenta permita avanzar hacia respuestas concretas para el sector educativo.

¿Por qué se reunirá Sheinbaum con la Sección 22?

La reunión se originó durante la gira presidencial del 31 de julio por Oaxaca. En esa ocasión, aproximadamente 60 integrantes de la Sección 22 interceptaron la comitiva de Sheinbaum en Santiago Suchilquitongo, municipio ubicado a unos 35 kilómetros de la ciudad de Oaxaca.

Yenny Pérez solicitó entonces que la presidenta recibiera a la representación sindical durante su estancia en el estado para revisar las demandas pendientes tras las mesas de negociación sostenidas con autoridades federales.

Sin embargo, Sheinbaum explicó que su agenda no permitía realizar el encuentro en ese momento y propuso recibir posteriormente a los representantes del magisterio en la Ciudad de México.

De esta manera, ambas partes acordaron que la reunión se llevaría a cabo este jueves 13 de agosto a las 11:00 horas en Palacio Nacional.

Reunión será con la Sección 22, no con toda la CNTE

La presidenta recibirá específicamente a la representación de la Sección 22 de la CNTE y no a la dirigencia nacional de la organización magisterial.

El encuentro ocurre después de diversas mesas de diálogo entre integrantes de la CNTE y autoridades federales. La Sección 22 sostiene que algunas de sus demandas todavía requieren atención y busca que el diálogo directo con Sheinbaum permita avanzar en acuerdos.

Entre los asuntos de mayor relevancia estará la situación de la Ley del ISSSTE y las demandas relacionadas con las pensiones de los trabajadores de la educación, además de la postura del magisterio frente a la Reforma Educativa y los compromisos pendientes con el Gobierno federal.

Refuerzan seguridad alrededor de Palacio Nacional

Previo al encuentro, decenas de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México resguardaron las calles aledañas a Palacio Nacional.

Además, un camión de la policía capitalina fue colocado para cerrar la circulación sobre la calle del Correo Mayor, a una cuadra del recinto donde se llevará a cabo la reunión.

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