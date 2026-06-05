¿Te registraste en Vivienda para el Bienestar? Esto sigue en el proceso

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Vivienda. Foto: Cuartoscuro

La Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) lanzó el programa Vivienda para el Bienestar, una iniciativa que busca garantizar el acceso a una vivienda adecuada para personas en situación de vulnerabilidad y que no cuentan con casa propia. El apoyo cuenta con varias etapas, desde el registro hasta la posible entrega de la casa habitación.

Etapas después del registro al programa Vivienda para el Bienestar

La primera etapa del programa Vivienda para el Bienestar es el registro en los módulos, fechas y horarios establecidos por las autoridades. Una vez cumplido ese paso, la solicitud se analizará para verificar el cumplimiento de criterios y requisitos.

Después de que las autoridades revisen las solicitudes, se hará la selección de los candidatos elegidos para pasar a la siguiente etapa.

Los resultados se publicarán en el sitio oficial de Conavi y en “lugares estratégicos dentro del polígono de atención correspondiente”, explica el sitio oficial de la Comisión.

Cuando se tengan a los seleccionados, se entablará comunicación vía telefónica y se agendará una visita domiciliaria en donde se solicitará más información, así como documentación complementaria.

Autoridades destacaron la importancia de que el seleccionado se encuentre el día y hora programada para la visita. En caso de no poder hacer contacto, será posible continuar con el proceso.

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