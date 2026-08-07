Sheinbaum prevé más detenciones por caso Ayotzinapa

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Fotos: Cuartoscuro

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que la detención del exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, forma parte de las distintas líneas de investigación que mantiene la Fiscalía General de la República (FGR) sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y afirmó que el caso no tiene un trasfondo político.

Presidenta anticipa nuevas detenciones La presidenta informó que de la detención del exgobernador, ya se han realizado otras capturas de personas que anteriormente no habían sido señaladas como posibles responsables. Agregó que estas detenciones derivan de diversas líneas de investigación y de búsquedas de evidencias realizadas en territorio, así como de testimonios obtenidos por la Fiscalía. Finalmente, estimó que a finales de agosto sostendrá una reunión con los padres de los 43 estudiantes desaparecidos para dar seguimiento a las investigaciones.

Sheinbaum descarta motivaciones políticas

Durante su conferencia matutina, la mandataria señaló que la captura de Ángel Aguirre deriva de un trabajo de investigación que la Fiscalía desarrolla desde hace varios meses.

Explicó que corresponderá a la FGR presentar las evidencias, las circunstancias de la detención y los testimonios que sustentan la acción penal.

Asimismo, sostuvo que el proceso “no tiene nada que ver con un tema político”, sino que forma parte de una investigación en curso.

Investigación incorpora nuevas herramientas tecnológicas

Sheinbaum indicó que las autoridades fortalecieron las indagatorias con nuevas herramientas tecnológicas para analizar comunicaciones telefónicas y reconstruir vínculos entre personas relacionadas con el caso.

Detalló que las investigaciones incluyen el análisis de llamadas, la identificación de contactos, horarios de comunicación y la relación entre distintos involucrados.

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