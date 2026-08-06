A 10 años de Francisco: así fue la última visita de un Papa a México

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Papa Francisco. Foto: AFP

México suma una década desde la última visita de un Papa a territorio nacional, en un momento donde el Gobierno busca traer a León XIV

Actualmente, la administración de Claudia Sheinbaum Pardo insiste en concretar la visita del Papa León XIV a México, quien visitará Latinoamérica en noviembre de este 2026.

De concretarse, sería la primera visita de Robert Francis Prevost a territorio mexicano desde que asumió el papado, en mayo del 2025.

La última visita de un Papa a México ocurrió del 12 al 17 de febrero de 2016, cuando Francisco realizó un viaje apostólico con actividades pastorales y encuentros oficiales en cinco entidades.

Fue la segunda gira más amplia realizada por un pontífice en México, ya que el Juan Pablo II recorrió siete entidades del país en su segunda visita en 1990.

Francisco, el último Papa que visitó México

El Sumo Pontífice llegó al país por invitación directa del presidente Enrique Peña Nieto y de la Conferencia del Episcopado Mexicano.

La visita fue principalmente pastoral, aunque también tuvo encuentros oficiales como jefe del Estado de la Ciudad del Vaticano.

Durante seis días, celebró misas multitudinarias, convivió con comunidades indígenas, jóvenes, familias, personas privadas de la libertad y migrantes, de acuerdo con su agenda.

En sus encuentros, el Papa Francisco abordó temas como la pobreza, los derechos humanos, la migración, la reconciliación social, la protección del medio ambiente y la cercanía con los pueblos indígenas.

¿Qué actividades realizó?

Ciudad de México (12 y 13 de febrero)

Ceremonia de bienvenida

Encuentro con autoridades y cuerpo diplomático en Palacio Nacional

Reunión con los obispos de México

Misa en la Basílica de Guadalupe

Estado de México (14 de febrero)

Misa multitudinaria en el Centro de Estudios de Ecatepec

Rezo del Ángelus

Visita al Hospital Infantil de México “Federico Gómez”

Chiapas (15 de febrero)

Misa con comunidades indígenas en San Cristóbal de las Casas

Encuentro con familias en Tuxtla Gutiérrez

Michoacán (16 de febrero)

Misa con sacerdotes, religiosos y seminaristas en Morelia

Encuentro con niñas y niños en la Catedral

Reunión con miles de jóvenes en el Estadio José María Morelos y Pavón

Chihuahua (17 de febrero)

Visita al Centro de Reinserción Social No. 3. en Ciudad Juárez

Encuentro con trabajadores

Misa en la zona fronteriza con Estados Unidos

¿Cuántos feligreses acudieron?

No existe una cifra oficial sobre cuántos feligreses acudieron a las actividades de Francisco, el último Papa que ha visitado México.

Sin embargo, medios de comunicación reportaron que más de 10 millones de personas participaron en las actividades y acudieron a los recorridos durante los seis días, según estimaciones de autoridades y organizaciones locales.

Momentos emblemáticos de la última visita de un Papa a México

La oración del Papa Francisco frente a la imagen de la Virgen de Guadalupe en la Basílica, donde permaneció varios minutos en silencio

La misa con comunidades indígenas en San Cristóbal de las Casas, en la que se utilizaron lenguas originarias y se entregaron decretos relacionados con la liturgia indígena

El encuentro con jóvenes en Morelia, donde llamó a no dejarse vencer por la violencia y el crimen organizado

La visita al Cereso No. 3 de Ciudad Juárez para reunirse con personas privadas de la libertad

La misa celebrada en la frontera entre México y Estados Unidos, dedicada especialmente a los migrantes, uno de los momentos más simbólicos del viaje.

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