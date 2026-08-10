¿En la ruta de Trump? Así ha cambiado Sheinbaum nombres de la Conquista: del Paso de Cortés a la Noche Triste

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Sheinbaum busca cambio de Paso de Cortés. Foto: Gobierno de México / Cuartoscuro

La presidenta Claudia Sheinbaum propuso cambiar el nombre del Paso de Cortés por Paso de los Pueblos Indígenas, una decisión que recuerda al cambio promovido por su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump para que el gobierno estadounidense utilice el nombre Golfo de América en lugar de Golfo de México.

La propuesta de la mandataria mexicana fue presentada este domingo 9 de agosto de 2026, durante el inicio de la Jornada Nacional de Reforestación 2026, en Puebla, en el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas.

En el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, propusimos, por justicia, cambiar el nombre de Paso de Cortés por Paso de los Pueblos Indígenas, origen y fuente de nuestros valores.



Hoy también realizamos la Jornada Nacional de Reforestación. Recordamos que honrar nuestras… pic.twitter.com/ZjUrsbhGJ4 — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) August 9, 2026

Sheinbaum explicó que la denominación actual hace referencia a Hernán Cortés, quien atravesó esta ruta en 1519 rumbo a México-Tenochtitlan, pero señaló que el territorio ya era transitado por pueblos originarios antes de la llegada de los españoles.

Por ello, planteó que el sitio sea renombrado como Paso de los Pueblos Indígenas.

Sheinbaum y Trump: Paso de Cortés y Golfo de México

El 20 de enero de 2025, cuando Donald Trump regresó a la Casa Blanca firmó la Orden Ejecutiva 14172, titulada Restoring Names That Honor American Greatness. El documento instruyó al gobierno estadounidense a utilizar “Gulf of America” para referirse al Golfo de México en el ámbito federal de Estados Unidos.

El cambio de Trump no modificó jurídicamente el nombre del golfo para México ni es aplicable para otros países.

La propia orden establece que la nueva denominación corresponde al área de la plataforma continental de Estados Unidos ubicada dentro de sus límites marítimos. Por ello, el gobierno estadounidense puede utilizar esa denominación en sus documentos y dependencias, pero no tiene facultades para cambiar unilateralmente el nombre de las zonas que corresponden a otros países.

El caso planteado por Sheinbaum es distinto en ese aspecto.

El Paso de Cortés se encuentra en territorio mexicano, en la zona del Parque Nacional Iztaccíhuatl-Popocatépetl, por lo que la presidenta propuso modificar la denominación de un sitio ubicado dentro de territorio nacional.

También es importante recordar que en 2015, el gobierno de Barack Obama anunció que cambiarían el nombre del Monte Mckinley a Delani, usando el nombre tradicional de los pueblos indígenas de Alaska, reconocido oficialmente en dicho país en 1975.

Desde entonces, apareció como Monte Delani en los registros públicos hasta enero del 2025, cuando Donald Trump firmó una orden ejecutiva para restablecer al monte como Mckinley.

Sheinbaum y los cambios relacionados con la Conquista

La propuesta para modificar el nombre del Paso de Cortés también se suma a decisiones adoptadas por Sheinbaum cuando fue jefa de Gobierno de la Ciudad de México, particularmente durante las conmemoraciones de los 500 años de la resistencia indígena y de la caída de México-Tenochtitlan:

En 2021, durante su administración, la Avenida Puente de Alvarado cambió su denominación a Calzada México-Tenochtitlan. El nombre hacía referencia a Pedro de Alvarado, integrante de la expedición española encabezada por Cortés.

Ese mismo año, el Gobierno de la Ciudad de México modificó la denominación de la Plaza del Árbol de la Noche Triste, que pasó a llamarse Plaza de la Noche Victoriosa.

A su vez, impulsó el retiro de la estatua de Cristóbal Colón ubicada en Paseo de la Reforma, que posteriormente fue reemplazada por la escultura de La Joven de Amajac, instalada en este sitio en 2023.

Estas decisiones anteceden al planteamiento realizado ahora sobre el Paso de Cortés, cuyo nombre está directamente relacionado con el paso de Hernán Cortés por la región durante su avance hacia México-Tenochtitlan.

¿Por qué se llama Paso de Cortés?

El Paso de Cortés es una ruta de montaña ubicada entre los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl. Su denominación está relacionada con el recorrido que Hernán Cortés y sus tropas realizaron por ese punto en 1519, cuando se dirigían hacia México-Tenochtitlan.

Sin embargo, el paso existía y era utilizado antes de la llegada de los españoles. De acuerdo con información histórica y arqueológica, los mexicas lo conocían como Cuauhíchcac, término que significa “tajón del águila”, y era utilizado como ruta comercial y ritual.

La ruta también aparece relacionada con relatos indígenas recopilados durante la época colonial. Entre ellos se encuentra la referencia al tránsito de Quetzalcóatl por ese lugar durante su huida de Tula hacia Tlapallan.

La ubicación tuvo importancia estratégica durante la expedición de Cortés.

El recorrido entre las montañas permitió a sus tropas avanzar hacia la Cuenca de México por una ruta que los españoles consideraron adecuada para evitar posibles emboscadas y acercarse a territorio mexica.

Por la presencia de Cortés y sus tropas en 1519, el sitio quedó asociado con el conquistador y posteriormente fue identificado como Paso de Cortés.

Más de cinco siglos después, la presidenta Claudia Sheinbaum ha propuesto sustituir esa denominación por Paso de los Pueblos Indígenas, en una decisión que vuelve a colocar el nombre de un lugar histórico, asociado con la conquista, en el centro del debate, al igual que ocurrió con el Golfo de México después de la orden emitida por Donald Trump en Estados Unidos.

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