Si tu número acaba en 3, el 30 de septiembre es la fecha límite para registrarlo

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La CTR compartió su calendario de vinculación. Foto: Cuartoscuro

Desde principios de enero de este 2026, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) aprobó la vinculación de líneas telefónicas móviles de prepago con el CURP del usuario. Aunque estableció fechas para realizarlo, las extendió a través de un calendario, para que todos pudieran realizar el movimiento sin pretexto.

La dependencia anunció que en esta ocasión les toca a los usuarios cuyo número celular termine en “3” realizar el trámite lo antes posible, pues tienen hasta el miércoles 30 de septiembre o de lo contrario su servicio será suspendido.

La medida forma parte del calendario establecido por la Comisión, mismo que expone a través de sus redes sociales.

“Asociar cada línea a una CURP para identificar y suspender las líneas anónimas que son usadas para delitos como fraude, extorsión o secuestro virtual, vía telefónica”, explicó la CTR en su página web. ¡Toca el turno de vincular el número 3️⃣! ☝️🤝



¿Tu línea termina en este dígito? Tienes hasta el 30 de septiembre para vincularla y mantener tu servicio activo.



Más seguridad para todos. Vincula tu línea con tu compañía celular.📲



Más información: https://t.co/VUdmsZUVEZ… pic.twitter.com/LAWIWBZYYX — CRTGobMX (@CRTGobMX) September 17, 2026

¿Qué pasa si no se hace el registro de la línea telefónica?

En caso de que los propietarios de líneas con terminación “3” en su número no realicen el registro, su compañía puede suspenderlas en un plazo de 72 horas.

Cabe destacar que el número no se pierde, pero es relevante que se realice la vinculación para recuperar el servicio.

¿Cuál es el calendario de registro de líneas de celular?

El programa distribuye las fechas límite entre agosto y diciembre de 2026:

Terminación 0 : 15 de agosto de 2026

: 15 de agosto de 2026 Terminación 1 : 31 de agosto de 2026

: 31 de agosto de 2026 Terminación 2 : 15 de septiembre de 2026

: 15 de septiembre de 2026 Terminación 3 : 30 de septiembre de 2026

: 30 de septiembre de 2026 Terminación 4 : 15 de octubre de 2026

: 15 de octubre de 2026 Terminación 5 : 31 de octubre de 2026

: 31 de octubre de 2026 Terminación 6 : 15 de noviembre de 2026

: 15 de noviembre de 2026 Terminación 7 : 30 de noviembre de 2026

: 30 de noviembre de 2026 Terminación 8 : 15 de diciembre de 2026

: 15 de diciembre de 2026 Terminación 9: 31 de diciembre de 2026

¿Cómo registrar la línea telefónica?

Para registrar la línea telefónica móvil es necesario seguir los siguientes pasos:

Entrar al portal de la compañía telefónica e ingresar el número.

Tomar una foto de la credencial oficial vigente por ambos lados.

Validar la identidad usando la cámara del celular y siguiendo las instrucciones que aparecen en la pantalla.

También se puede realizar de manera presencial acudiendo al centro de atención a clientes de la compañía. Es necesario llevar la credencial de elector (INE).

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