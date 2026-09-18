Los sismos que recuerda México en septiembre: víctimas, daños y fechas que coinciden

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En México hay alerta para advertir de sismos. Foto: Cuartoscuro

México se ha paralizado en septiembre con tres sismos que dejaron pérdidas de vidas humanas y edificios dañados, algunos convertidos a escombros. El 19 de septiembre ocupa un lugar particular en la memoria, pues ocurrieron tres movimientos de magnitud superior a 7 en tres años diferentes: 1985, 2017 y 2022.

La coincidencia ha alimentado el temor de la población y la creencia de que septiembre es un mes especialmente sísmico; sin embargo, especialistas y autoridades han reiterado que no existe evidencia científica de que los temblores ocurran por temporadas o estén relacionados con una fecha determinada.

Los tres sismos devastadores del 19 de septiembre

19 de septiembre de 1985

Las actividades apenas comenzaban para cientos de mexicanos el 19 de septiembre de 1985, cuando, a las 7:19 de la mañana, el movimiento comenzó. Un sismo de 8.1 en la escala de Richter, con duración de minuto y medio, causó estragos en la capital.

Edificios se redujeron a escombros de donde, durante las horas posteriores, se extraían sobrevivientes y, en el peor de los casos, cuerpos sin vida.

De acuerdo con el Archivo General de la Nación, en aquellos años el gobierno reconoció la muerte de entre 6 y 7 mil personas. Sin embargo, la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) contabilizó26 mil; mientras que algunas organizaciones civiles destacaron su calculo en 35 mil víctimas.

El violento sismo derribó emblemáticos edificios en la capital, entre ellos:

Hotel Regis

Conalep en Balderas

Centro Médico

Hospital Juárez

Edificio Nuevo León en Tlatelolco

Multifamiliar Juárez

A la lista de afectaciones, también se contabilizan viviendas en colonias como Morelos, Tepito, La Lagunilla, Guerrero y Valle Gómez.

Así lució la Ciudad de México meses después del devastador sismo del 19 de septiembre de 1985. Edificios agrietados, con muros colapsados, algunos dañados estructuralmente por lo que tiempo después fueron demolidos.

Cuáles edificios recuerdas que estuvieron en ests condición? Y… pic.twitter.com/sZH7uvbw4d — Tlatoani_Cuauhtemoc (@Cuauhtemoc_1521) November 11, 2024

En medio del caos que comenzó el 19 de septiembre, una réplica de 7.6 grados se registró la noche del 20 de septiembre de 1985.

19 de septiembre de 2017

32 años después del sismo de 1985, un 19 de septiembre volvía a marcarse con terror en la historia de México. Un sismo de magnitud 7.1 en los límites de los estados de Puebla y Morelos sacudía la tierra dejando daños y muertos a su paso.

A las 13:14:39 horas, la tierra se movió causando daños en varios estados. El sismo dejó un total de 369 muertos:

228 en Ciudad de México

74 en Morelos

45 en Puebla

15 en Estado de México

6 en Guerrero

1 en Oaxaca

De acuerdo con autoridades el costo de las afectaciones se estimó en 62 mil 99 millones de pesos.

19 de septiembre de 2022

De nueva cuenta, el 19 de septiembre, pero 2022 un sismo volvió a generar pánico y a revivir la historia en México. A las 13:05:09 horas, a una profundidad de 15 kilómetros, el Servicio Sismológico Nacional reportó un sismo con magnitud 7.7 al sur de Coalcomán, Michoacán.

El movimiento también causó daños en edificios, casas y caminos. En aquel momento, la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) informó que la mayor afectación en Colima y Michoacán.

Mientras que los daños menores fueron en Jalisco, Nayarit, Estado de México, Ciudad de México, Morelos y Aguascalientes.

Sismos: ni se predicen ni son en determinada fecha

Si bien, la coincidencia alimenta el mito de que septiembre es un mes con mucha actividad sísmica, expertos aseguran que los temblores no pueden predecirse.

En 2017, la Gaceta la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) retomó una declaración de Xyoli Pérez, entonces jefa del Servicio Sismológico Nacional, en donde desechaba toda versión sobre presuntas predicciones de sismos.

“Nosotros jamás diríamos que se predice un sismo. No podemos saber dónde ni de qué magnitud, ni en qué momento van a ocurrir. Por favor no circulen rumores”, Xyoli Pérez

Por su parte, Raúl Valenzuela Wong, investigador del Instituto de Geofísica de la UNAM, también destacó que los sismos ni se predicen ni “guardan relación con el calor, el frío, la lluvia, ni con fenómenos atmosféricos como el cielo rojo o las llamadas nubesaborregadas”.

Los especialistas de la UNAM insisten en un mensaje claro: los sismos no se pueden predecir, pero sí podemos estar mejor preparados para enfrentarlos, destacó la Gaceta universitaria.

¿Septiembre es el mes en el que más tiembla?

Así como es imposible predecir los sismos, tampoco es cierto que septiembre sea el mes en el que más temblores se registren en México.

El Servicio Sismológico Nacional asegura que, nuestro país es de “gran actividad sísmica”, por ello, “la única certeza que tenemos es que tiembla constantemente”.

Autoridades han llamado a la población a estar preparada y fomentar la cultura de la prevención.

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