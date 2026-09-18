Los 4 mayores golpes contra el contrabando de hidrocarburo en México

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Foto: Gobierno Municipal de Puerto Vallarta/FGR

En México se han registrado diversos operativos contra el robo y tráfico ilícito de hidrocarburos, conocidos como huachicol, con aseguramientos que van desde millones de litros de combustible hasta vehículos, carrotanques y embarcaciones.

Entre los decomisos reportados por autoridades destacan cuatro casos por el volumen de hidrocarburo asegurado o por las investigaciones que se desprendieron de ellos.

Incautaciones en conjunto aseguraron cerca de 70 millones de litros de huachicol

Entre octubre de 2024 y junio de 2025, autoridades federales reportaron el aseguramiento acumulado de cerca de 70 millones de litros de combustible en distintos operativos contra el robo de hidrocarburos.

La cifra fue presentada durante la conferencia matutina del 8 de julio de 2025, donde se informó sobre las acciones realizadas contra redes dedicadas al almacenamiento, transporte y comercialización ilícita de combustibles.

Trabajamos todos los días por la paz y la seguridad. La estrategia avanza. https://t.co/2rwUAhNZOG — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) July 8, 2025

El robo de combustibles, conocido como huachicol, representa un delito que afecta a Petróleos Mexicanos (Pemex) y genera pérdidas económicas para la empresa productiva del Estado.

Los operativos permitieron asegurar no solamente combustible, sino también vehículos, embarcaciones, instalaciones y otros elementos presuntamente utilizados para el traslado y almacenamiento de hidrocarburos.

Guanajuato registra uno de los aseguramientos más grandes del país

El 17 de septiembre de 2026, autoridades federales y estatales aseguraron aproximadamente 59 millones de litros de presunto hidrocarburo en un inmueble de la comunidad de La Fragua, en San José de Iturbide, Guanajuato.

El operativo se realizó mediante una orden de cateo autorizada por un juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal en Guanajuato, como parte de una investigación por presuntos delitos relacionados con hidrocarburo. El producto localizado presentaba características de diésel, gasolina regular y gasolina premium.

59 millones de litros de presunto hidrocarburo asegurados en una sola intervención. Esa es la dimensión de la operación realizada en San José Iturbide como resultado de trabajos de investigación y coordinación entre autoridades federales y estatales.



Durante el cateo, autorizado… pic.twitter.com/UqgzKiLHBa — Juan Mauro González Martínez (@MauroGonzalezMa) September 17, 2026

Durante la diligencia también fueron asegurados 10 tanques de almacenamiento, tres unidades de carga, diversos contenedores y documentación relacionada con los hechos investigados.

El inmueble, los vehículos, los contenedores, la documentación y el presunto hidrocarburo quedaron a disposición del Ministerio Público Federal, que deberá determinar la cantidad definitiva, naturaleza, procedencia y legalidad del combustible.

15 millones de litros asegurados en Coahuila

En julio de 2025, autoridades federales aseguraron 15 millones 480 mil litros de hidrocarburo en los municipios de Ramos Arizpe y Saltillo, Coahuila.

El operativo fue realizado por elementos del Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Fiscalía General de la República (FGR), Secretaría de Marina (Semar) y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), en coordinación con Seguridad Física de Pemex y autoridades estatales.

El @GabSeguridadMX informa acciones relevantes del 04, 05 y 06 de julio de 2025. https://t.co/yQVmAMRQCY pic.twitter.com/ePxi847KpY — Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (@SSPCMexico) July 7, 2025

En total fueron localizados 129 carrotanques que transportaban hidrocarburos cuya procedencia y traslado legal no pudieron ser acreditados en ese momento.

El aseguramiento incluyó diésel, gasolina y destilados de petróleo, de acuerdo con la información difundida por las autoridades.

En operativos realizados en Ramos Arizpe y Saltillo, Coahuila, encabezados por @Defensamx1, @GN_MEXICO_ y @FGRMexico , en coordinación con autoridades locales de Coahuila, se aseguraron 129 carrotanques con más de 15 millones de litros de diésel, gasolina y destilado de petróleo… pic.twitter.com/iPXh9QK3Ie — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) July 7, 2025

El entonces secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó sobre el operativo y destacó la cantidad de combustible asegurado.

En ese momento, el decomiso fue presentado como uno de los mayores aseguramientos de hidrocarburo realizados durante la actual administración federal.

Los 10 millones de litros asegurados detrás de altos mandos de la Marina

Otro de los casos relevantes ocurrió en marzo de 2025, cuando autoridades aseguraron alrededor de 10 millones de litros de diésel relacionados con un buque localizado en Tampico, Tamaulipas.

El aseguramiento se convirtió posteriormente en una pieza relevante de una investigación sobre una presunta red de huachicol fiscal, relacionada con el ingreso y comercialización irregular de hidrocarburos.

Las investigaciones de las autoridades federales señalaron posteriormente a una estructura vinculada con los hermanos Farías Laguna, a quienes se atribuyó participación en operaciones relacionadas con el tráfico ilícito de combustibles.

El caso adquirió relevancia debido a la dimensión de la red investigada y a los posibles vínculos con personas que habían ocupado cargos dentro de instituciones relacionadas con la seguridad marítima.

Gracias a los mecanismos de intercambio de información y cooperación internacional, fue detenido en Argentina Fernando “N”, quien se encontraba prófugo de la justicia mexicana, como resultado de una operación coordinada entre la @SEMAR_mx, a través de la Unidad de Inteligencia… — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) April 23, 2026

La investigación ya había sido mencionada públicamente desde 2024, pero el aseguramiento del combustible en Tamaulipas ocurrió en marzo de 2025.

Uno de los principales señalados dentro de esta investigación fue detenido el 23 de abril de 2026 en Argentina. Posteriormente, tras las actuaciones judiciales correspondientes, fue entregado a las autoridades mexicanas el 27 de agosto de 2026.

Sobre los aseguramientos

Los aseguramientos muestran distintas modalidades relacionadas con el tráfico ilícito de hidrocarburos: desde el almacenamiento y transporte de grandes volúmenes de combustible hasta operaciones que involucran carrotanques, embarcaciones y estructuras logísticas.

Además del volumen de producto asegurado, algunas investigaciones han permitido a las autoridades identificar presuntas redes dedicadas a la distribución y comercialización de hidrocarburos cuya procedencia legal no pudo ser acreditada.

En cada caso, el Ministerio Público debe continuar con las investigaciones y los dictámenes correspondientes para establecer el origen del combustible, determinar las responsabilidades y definir la situación jurídica de las personas involucradas.

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