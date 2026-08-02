Dictan prisión preventiva a Ramón “N”, alias “R1”, y lo trasladan al Altiplano

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Ramón “N”, alias “R1”. Foto: FGR.

Ramón “N”, alias “R1”, recibió prisión preventiva oficiosa y fue trasladado durante la madrugada al Centro Federal de Readaptación Social No. 1 “El Altiplano”, luego de la audiencia inicial derivada de su detención realizada el pasado 30 de julio en Jalisco.

¿Por qué fue vinculado al proceso Ramón “N”, alias “R1”?

Ramón “N”, señalado por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, como el autor intelectual del homicidio del exalcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo, fue ingresado al penal federal después de que un juez le dictó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa.

La misma determinación fue aplicada a Jesús “N”, quien fue presentado junto con Ramón “N” ante la autoridad judicial.

De acuerdo con la información judicial, ambos son investigados por su posible participación en los siguientes delitos:

Posesión con fines de comercio, en la variante de venta, de clorhidrato de metanfetamina.

Posesión de cartuchos.

Portación de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

Ramón “N” fue trasladado al Altiplano tras la audiencia

Después de que se impuso la medida cautelar, Ramón “N” y Jesús “N” fueron trasladados desde las instalaciones de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) al penal federal conocido como El Altiplano.

Ambos permanecían en la FEMDO desde su captura, ocurrida el 30 de julio en el estado de Jalisco.

El ingreso al Centro Federal de Readaptación Social No. 1 se realizó durante la madrugada, una vez concluida la audiencia inicial ante la autoridad judicial.

Caso Carlos Manzo: proceso continuará en una nueva audiencia

La autoridad judicial informó que la defensa de los dos detenidos solicitó la duplicidad del término constitucional para que se defina su situación jurídica, por lo que el proceso continuará en los próximos días.

Durante esta primera audiencia, a Ramón “N”, alias “R1”, no se le formuló imputación por el homicidio del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo.

De acuerdo con la información disponible, la audiencia se centró únicamente en los delitos relacionados con la presunta posesión de clorhidrato de metanfetamina con fines de comercio, la posesión de cartuchos y la portación de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

Se prevé que en una audiencia posterior la autoridad ministerial presente la imputación correspondiente por el caso del homicidio de Carlos Manzo, conforme avance el proceso judicial.

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