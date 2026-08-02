¿Te vas de vacaciones? Profeco recuerda derechos al contratar hoteles, viajes y transporte

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Vacacionistas tienen derechos al contratar servicios. Foto: Cuartoscuro

Con el objetivo de evitar abusos y proteger el bolsillo de las familias durante la temporada vacacional de verano, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) recordó a quienes planean viajar cuáles son sus derechos como consumidores al contratar servicios turísticos, reservar hospedaje, adquirir paquetes vacacionales o comprar productos relacionados con sus viajes.

La autoridad recordó que conocer los derechos como consumidor permite tomar decisiones informadas, exigir servicios de calidad y prevenir prácticas comerciales abusivas.

La dependencia señaló que antes de realizar cualquier compra es importante que las personas revisen las condiciones del servicio, soliciten información detallada y conozcan las obligaciones de los proveedores, ya que hoteles, agencias de viajes, empresas de transporte y comercios deben cumplir con lo establecido en la Ley Federal de Protección al Consumidor (LFPC).

Profeco destacó que contar con información suficiente antes de pagar permite tomar mejores decisiones y evitar inconvenientes durante el periodo vacacional.

Estos son los derechos de los vacacionistas que recuerda Profeco

De acuerdo con la Profeco, las personas consumidoras tienen derecho a:

Recibir información clara, completa y comprobable: los proveedores deben explicar las características del servicio, precios, condiciones, restricciones, políticas de cancelación y posibles cargos adicionales antes de concretar una compra

los proveedores deben explicar las características del servicio, precios, condiciones, restricciones, políticas de cancelación y posibles cargos adicionales antes de concretar una compra Elegir libremente productos y servicios: ningún establecimiento puede obligar, presionar o condicionar la compra de un servicio turístico, ni imponer productos adicionales que el consumidor no haya solicitado

ningún establecimiento puede obligar, presionar o condicionar la compra de un servicio turístico, ni imponer productos adicionales que el consumidor no haya solicitado Conocer términos y condiciones antes de contratar: cuando exista un contrato, este debe establecer claramente los derechos y obligaciones de ambas partes, así como las condiciones para cambios, cancelaciones o devoluciones

cuando exista un contrato, este debe establecer claramente los derechos y obligaciones de ambas partes, así como las condiciones para cambios, cancelaciones o devoluciones Recibir un trato digno y sin discriminación: los proveedores no pueden negar servicios o aplicar condiciones diferentes por motivos de sexo, raza, religión, condición económica, orientación sexual o discapacidad

los proveedores no pueden negar servicios o aplicar condiciones diferentes por motivos de sexo, raza, religión, condición económica, orientación sexual o discapacidad Obtener servicios que cumplan con la normatividad vigente: los productos y servicios contratados deben respetar las disposiciones aplicables, incluyendo las Normas Oficiales Mexicanas (NOM) cuando correspondan

los productos y servicios contratados deben respetar las disposiciones aplicables, incluyendo las cuando correspondan Solicitar reposición, cambio o reembolso cuando exista incumplimiento: si el servicio recibido no coincide con lo ofrecido, el proveedor debe corregir la situación y, cuando aplique, otorgar una compensación no menor al 20% del precio pagado

¿Qué revisar antes de contratar un servicio turístico?

La Profeco recomienda que las personas comparen opciones antes de comprar, revisen las condiciones del servicio y eviten realizar pagos sin contar con información suficiente sobre lo que recibirán.

En el caso de hoteles, agencias de viajes o paquetes turísticos, los consumidores deben verificar aspectos como:

Precio total del servicio

Fechas y horarios

Servicios incluidos

Políticas de cancelación

Cargos adicionales

Condiciones de devolución

También es recomendable conservar comprobantes de pago, contratos, mensajes de confirmación y publicidad del servicio contratado, ya que estos documentos pueden servir como respaldo en caso de presentar una inconformidad.

¿Qué hacer si un proveedor incumple durante las vacaciones?

Si un servicio turístico no respeta lo acordado o presenta irregularidades, las personas pueden acudir a la Profeco para recibir orientación y presentar una queja.

La dependencia mantiene acciones de vigilancia para proteger a los consumidores durante temporadas de alta demanda, como el verano, cuando aumenta la contratación de servicios relacionados con viajes, hospedaje y entretenimiento.

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