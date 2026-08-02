Iglesia llama a proteger la libertad de expresión ante debate sobre regulación de contenidos

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Foto: Cuartoscuro.

La Iglesia, a través del editorial publicado por Desde la Fe, se pronunció sobre la libertad de expresión, la regulación de contenidos, la censura previa y el derecho de réplica, en el contexto del anuncio del Gobierno Federal sobre una propuesta para regular la difusión informativa en medios de radio y televisión.

El texto señala que el Gobierno Federal informó recientemente su intención de establecer criterios relacionados con la veracidad de los contenidos, el derecho de réplica y la diferenciación entre opiniones y hechos en los medios de comunicación.

De acuerdo con el editorial, las autoridades indicaron que el objetivo es garantizar los derechos de las audiencias, para lo cual se abrió un proceso de consulta pública. Sin embargo, añade que diversos especialistas y medios de comunicación han manifestado preocupación al considerar que las medidas podrían derivar en mecanismos de censura.

Libertad de expresión y censura previa

En el documento, Desde la Fe sostiene que el marco jurídico reconoce la libertad de expresión como un derecho fundamental que no puede estar sujeto a censura previa.

Asimismo, señala que el ejercicio de este derecho también implica responsabilidades y mecanismos destinados a proteger los derechos de las personas, entre ellos el derecho de réplica.

El editorial agrega que la Doctrina Social de la Iglesia considera que expresar pensamientos, compartir conocimientos y manifestar opiniones constituye un derecho propio de toda persona.

En ese sentido, expone que ninguna autoridad puede impedir de manera anticipada que una persona exprese sus ideas o difunda información, al considerar que ello resulta incompatible con la libertad de expresión.

Editorial retoma mensaje de los obispos de México

El texto también hace referencia al mensaje publicado recientemente por los obispos de México con motivo del centenario de la Guerra Cristera.

Según el editorial, en ese documento los obispos advirtieron sobre el riesgo de que algunos derechos sean reconocidos únicamente de manera formal mientras continúan otras violaciones a la dignidad humana.

Además, señalaron que existe el riesgo de condicionar la conciencia mediante la manipulación de la información, reducir a las personas a perfiles de consumo y favorecer la polarización a través de algoritmos y plataformas digitales.

Los puntos que plantea la Iglesia sobre la comunicación

Como parte de su postura, el editorial presenta una serie de principios que, desde su perspectiva, deberían orientar la comunicación:

No debe existir censura previa al ejercicio de la libertad de expresión.

Ninguna autoridad administrativa debe determinar la veracidad, legitimidad o aceptabilidad de las opiniones.

La diversidad de opiniones sobre un mismo hecho fortalece la vida democrática, siempre que exista respeto a la verdad y a los derechos humanos.

La libertad de expresión implica responsabilidades cuando la comunicación afecta la dignidad o los derechos de otras personas.

El derecho de réplica constituye una garantía para la búsqueda de la verdad.

La dignidad humana debe ser el fundamento permanente de toda comunicación.

Los medios de comunicación deben contar con códigos de ética que fortalezcan la autorregulación.

El desarrollo tecnológico, las plataformas digitales y los algoritmos deben regularse para que estén al servicio de la persona humana.

La comunicación debe contribuir a la formación de ciudadanos capaces de discernir y dialogar con respeto.

Ética en la comunicación y regulación de contenidos

El editorial afirma que el debate no se limita a establecer los alcances de la regulación estatal, sino que también implica asumir la responsabilidad ética vinculada con la labor de comunicar.

Finalmente, Desde la Fe sostiene que una comunicación basada en la verdad puede fortalecer la libertad y contribuir a una sociedad democrática, por lo que considera necesario un compromiso compartido entre autoridades, medios de comunicación, plataformas digitales y ciudadanía.

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