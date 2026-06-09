Ya es oficial: DOF publica hoy suspensión de clases en escuelas públicas y privadas de la CDMX por la inauguración del Mundial

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Habrá suspensión de clases en CDMX por inauguración del Mundial. Foto: Cuartoscuro

La presidenta Claudia Sheinbaum dio a conocer que se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) un decreto para implementar esquemas de teletrabajo, trabajo a distancia y modalidades flexibles en dependencias de la Administración Pública Federal en la Ciudad de México (CDMX) por la inauguración del Mundial, pero también la suspensión de clases en escuelas públicas y privadas de los diferentes niveles educativos.

Suspensión de clases en la CDMX por la inauguración del Mundial

Como lo comentó la mandataria en su conferencia de prensa, este martes 9 de junio de 2026 se publicó en el DOF el “Decreto por el que se establecen diversas medidas administrativas en el marco de la celebración de la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026, en la Ciudad de México”.

En este documento, justo en su artículo tercero, se señala que se aplicará la suspensión de clases el jueves 11 de junio de 2026 en todas las escuelas de educación preescolar, primaria, secundaria, normal y demás para la formación de maestros de educación básica del Sistema Educativo Nacional.

Pero también en aquellas escuelas de medio superior y superior que dependen de la Secretaría de Educación Pública (SEP) con sede en la Ciudad de México, tanto públicas como privadas.

“ARTÍCULO TERCERO. Se suspenden las clases el 11 de junio de 2026 en las escuelas de educación preescolar, primaria, secundaria, normal y demás para la formación de maestros de educación básica del Sistema Educativo Nacional, así como aquellas de los tipos medio superior y superior dependientes de la Secretaría de Educación Pública con sede en la Ciudad de México, públicas y privadas“, se lee en el decreto publicado en el DOF.

¿Qué hay con los trabajadores públicos y privados?

En el decreto también se señala que con motivo de la inauguración del Mundial el 11 de junio, y con el objetivo de contribuir a la movilidad urbana, la seguridad vial, la continuidad de las actividades administrativas y la eficiencia en la prestación del servicio público, se instruye a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal para que, en el ámbito de sus respectivas competencias y de conformidad con las necesidades del servicio, implementen esquemas de teletrabajo, trabajo a distancia o modalidades flexibles de organización laboral para las personas servidoras públicas en la CDMX.

“Para tales efectos, las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal deberán privilegiar el uso de tecnologías de la información y comunicación que garanticen el adecuado desempeño de las funciones sustantivas y administrativas, asegurando en todo momento la continuidad de sus servicios, el cumplimiento de sus atribuciones y la atención a la ciudadanía”, explican.

Y para el sector privado y social de la capital del país, igual se exhorta a que en todas las actividades administrativas no esenciales se implementen esquemas de teletrabajo, trabajo a distancia o modalidades flexibles de organización laboral.

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