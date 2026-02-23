El amor los traicionó: 3 capos mexicanos que cayeron por sus parejas

GENERANDO AUDIO...

En distintos momentos, autoridades mexicanas y estadounidenses han informado que relaciones sentimentales fueron un elemento clave dentro de las líneas de investigación que llevaron a la captura de reconocidos líderes del narcotráfico en México. A continuación, tres casos documentados oficialmente en los que la pareja del capo formó parte del contexto operativo que derivó en su detención.

Édgar Valdez Villarreal, la “Barbie”

El exoperador del Cártel de los Beltrán Leyva fue detenido en 2010 en el Estado de México (Edomex).

Autoridades federales señalaron que parte de las investigaciones incluyeron el rastreo de relaciones personales y sentimentales, lo que permitió establecer puntos de reunión y posibles ubicaciones, incluida información obtenida a partir de movimientos y comunicaciones de su pareja sentimental.

Las autoridades rastrearon domicilios, vehículos y contactos vinculados a ella, lo que permitió ubicar al operador del grupo de los Beltrán Leyva en la entidad mexiquense. Finalmente, fue detenido sin realizar disparos, en un operativo que marcó uno de los golpes más relevantes contra el crimen organizado durante ese sexenio.

De acuerdo con informes oficiales de la entonces Secretaría de Seguridad Pública, el seguimiento a su entorno cercano facilitó el operativo que derivó en su captura sin enfrentamientos.

Servando Gómez Martínez, la “Tuta”

El exlíder de Los Caballeros Templarios fue detenido en febrero de 2015 en Morelia, Michoacán.

Autoridades federales informaron que la localización se logró tras meses de seguimiento a personas cercanas, entre ellas una mujer con la que mantenía una relación sentimental. Las labores de inteligencia permitieron identificar domicilios y rutas de movilidad vinculadas con ese círculo cercano.

Las autoridades monitorearon redes de apoyo logístico, propiedades y contactos frecuentes hasta localizarlo en una vivienda de Morelia, donde fue detenido sin disparos.

La entonces Procuraduría General de la República confirmó que el análisis de su entorno personal fue determinante para concretar la captura.

Joaquín Guzmán Loera, el “Chapo”

El exlíder del Cártel de Sinaloa fue reaprehendido en enero de 2016 en Los Mochis, Sinaloa. De acuerdo con autoridades federales, las labores de inteligencia incluyeron el seguimiento a comunicaciones y movimientos vinculados con su entorno cercano.

Investigaciones oficiales señalaron que la actriz Kate del Castillo y posteriormente su esposa Emma Coronel Aispuro formaron parte del círculo que fue analizado dentro de la estrategia de localización.

En el caso de Coronel Aispuro, autoridades de Estados Unidos (EE. UU.) la detuvieron en 2021 por cargos relacionados con conspiración para traficar drogas y colaboración con la organización criminal. Aunque la captura de Guzmán Loera no se atribuyó exclusivamente a su pareja, reportes oficiales confirmaron que su entorno sentimental fue considerado dentro de la investigación.

Análisis del círculo personal y sentimental fueron determinantes para la captura de estos capos

En estos casos, las autoridades han reiterado que el análisis del círculo personal y sentimental formó parte de las estrategias de inteligencia para ubicar a objetivos prioritarios. Sin embargo, cada operativo respondió a investigaciones integrales que incluyeron vigilancia tecnológica, trabajo de campo y coordinación interinstitucional.

