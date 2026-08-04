El secretario de Estado del Vaticano visitará México; se reunirá con Sheinbaum y celebrará misa en la Basílica

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El cardenal Pietro Parolin se reunirá con Claudia Sheinbaum. Foto: AFP

El cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado de la Santa Sede, inicia este 4 de agosto una visita oficial a México, donde sostendrá reuniones con autoridades federales, representantes de la Iglesia católica y organizaciones dedicadas a la construcción de la paz. Su estancia concluirá el próximo 6 de agosto.

La Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) destacó que la presencia del colaborador más cercano del papa León XIV fortalece la cercanía entre la Santa Sede y el pueblo mexicano, además de reavivar el deseo de que el pontífice visite el país.

¿Qué actividades realizará Pietro Parolin en México?

De acuerdo con la agenda difundida por la CEM, el cardenal tendrá las siguientes actividades:

4 de agosto

Cena ofrecida por el secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco Álvarez

5 de agosto

Encuentro con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo

Celebrará un a misa en la Basílica de Guadalupe a las 12:00 horas

a las 12:00 horas Sostendrá una comida privada

Participará en un encuentro con líderes del Diálogo Nacional por la Paz

6 de agosto

Comida con el Consejo de Presidencia de la Conferencia del Episcopado Mexicano y regreso a Roma

Iglesia reiterará invitación al papa León XIV para visitar México

La Conferencia del Episcopado Mexicano informó que aprovechará la visita del cardenal para reiterar la invitación al papa León XIV para que viaje a México y visite la Basílica de Guadalupe.

El organismo señaló que pondrá en manos del secretario de Estado del Vaticano el deseo de las y los mexicanos de recibir al pontífice y expresó su confianza en que esta visita sea el inicio de un futuro encuentro con el Santo Padre.

Asimismo, el secretario general de la CEM, monseñor Héctor Mario Pérez Villarreal, afirmó que una eventual visita de León XIV representaría un impulso para la paz, la justicia y la reconciliación en el país.

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