Falsas afiliaciones al IMSS: así opera el fraude y cómo evitar caer

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Fotos: Cuartoscuro

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) alertó recientemente sobre anuncios falsos que circulan en redes sociales y ofrecen supuestas afiliaciones al Seguro Social, a cambio de pagos que van de 200 a 650 pesos.

El director general del IMSS, Zoé Robledo, advirtió que se trata de un fraude que pone en riesgo a quienes buscan acceder a la seguridad social y llamó a realizar los trámites únicamente por los canales oficiales del Instituto.

¿Cómo operan las falsas afiliaciones al IMSS?

De acuerdo con Zoé Robledo, estos anuncios ofrecen incorporar a las personas al IMSS mediante pagos realizados a terceros y, en algunos casos, utilizan esquemas piramidales para atraer a más personas.

La promesa consiste en reducir el costo de la afiliación si los interesados convencen a otras personas de integrarse al esquema.

Sin embargo, el titular del Seguro Social explicó que las empresas que promueven estas ofertas no existen y simulan relaciones laborales para registrar de manera irregular a quienes buscan obtener cobertura médica.

¿Qué pasa si aceptas una afiliación irregular?

El IMSS advirtió que quienes caen en este tipo de engaños pueden perder el dinero que entregaron y verse involucrados, sin saberlo, en prácticas irregulares.

Además, señaló que cuando el Instituto detecta este tipo de registros, las afiliaciones son canceladas de inmediato, por lo que las personas dejan de contar con la cobertura del Seguro Social.

“No desaparecen empleos, desaparecen fraudes”, afirmó Zoé Robledo.

El IMSS recuerda cuál es la opción legal

Ante este tipo de engaños, el titular del Instituto recordó que las personas que trabajan por cuenta propia cuentan con una alternativa legal para incorporarse al Seguro Social.

Se trata del esquema de Personas Trabajadoras Independientes, mediante el cual los interesados pueden afiliarse directamente al IMSS sin recurrir a intermediarios, gestores o terceros.

Destacó que el esquema de Personas Trabajadoras Independientes mantiene un crecimiento constante y actualmente registra cerca de medio millón de afiliados.

Habrá campaña para prevenir fraudes

El director del IMSS informó que el Instituto pondrá en marcha una campaña informativa para alertar a la población sobre este tipo de fraudes y reforzar el conocimiento de los mecanismos oficiales de afiliación.

El objetivo, explicó, es proteger a los trabajadores y evitar prácticas que afectan al sistema de seguridad social.

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