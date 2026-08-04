¿Prohibir celulares o aprender a usarlos? Experta plantea otra solución para las escuelas

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El debate sobre el uso de celulares en las escuelas debe centrarse en establecer reglas claras y no únicamente en prohibir estos dispositivos, aseguró la doctora Cynthia Pasquel López, investigadora de la Escuela de Humanidades y Educación del Tecnológico de Monterrey, quien destacó la importancia de equilibrar el aprovechamiento de la tecnología con la protección de niñas, niños y adolescentes.

Durante una entrevista en “A las Nueve en Uno”, la especialista señaló que la discusión no debe enfocarse únicamente en restringir los dispositivos durante la jornada escolar, sino en definir las condiciones bajo las cuales pueden utilizarse.

“La pregunta no es si debemos restringir o no el uso de los celulares, más bien creo que el enfoque sería cómo es que vamos a determinar el uso y las condiciones de estos dispositivos”, aseguró.

Y explicó que existen experiencias donde el uso de herramientas digitales con fines pedagógicos ha generado resultados positivos en el aprendizaje.

Pasquel López subrayó que la regulación del uso de la tecnología no depende únicamente de las autoridades educativas, sino también de las familias y de las empresas desarrolladoras de plataformas digitales.

“Necesitamos una colaboración tripartita”, consideró.

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