Simulacro Nacional 2026: autoridades anuncian fecha, hora e hipótesis del sismo

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El simulacro será el 19 de septiembre a las 12:00 del centro. Foto: Cuartoscuro

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) confirmó que el Segundo Simulacro Nacional 2026 se realizará el próximo 19 de septiembre, a las 12:00 horas, con el propósito de fortalecer la cultura de la prevención y mejorar la capacidad de respuesta de autoridades, instituciones y ciudadanía ante una situación de emergencia.

El anuncio se realizó este 4 de agosto de 2026 durante una conferencia de prensa encabezada por la CNPC, que informó que el ejercicio se desarrollará en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Las autoridades señalaron que el simulacro busca reforzar los protocolos de actuación de las unidades internas de Protección Civil, así como de sus brigadas, además de fomentar la participación de la población para conocer cómo actuar frente a una situación de riesgo o desastre.

Asimismo, hicieron un llamado a instituciones públicas y privadas de todo el país para participar en el ejercicio y poner a prueba sus planes de emergencia.

¿Cuándo será el Segundo Simulacro Nacional 2026?

De acuerdo con la CNPC, el Segundo Simulacro Nacional 2026 se llevará a cabo:

Fecha: sábado 19 de septiembre de 2026

sábado Hora: 12:00 horas (tiempo del centro de México)

La dependencia indicó que el ejercicio forma parte de las acciones para fortalecer la cultura de la Protección Civil y contribuir a mejorar las capacidades de reacción de las unidades internas y sus brigadas ante una eventual emergencia o desastre.

Además, recordó que el Gobierno de México, a través de la SSPC y la CNPC, convocó a instituciones públicas y privadas de todo el país a sumarse al simulacro.

En el caso de las entidades federativas que no enfrentan riesgos sísmicos de manera frecuente, las autoridades recomendaron que cada institución proponga una hipótesis de simulación acorde con los riesgos identificados para sus inmuebles y su ubicación.

Vale recordar que el Servicio Sismológico Nacional suelen hablar de varias fuentes sísmicas principales, entre ellas estas cinco:

Región sismogénica Estados donde se generan A quién afecta principalmente Costa de Jalisco-Colima Jalisco y Colima Occidente y Bajío Costa de Michoacán Michoacán Occidente, Estado de México y CDMX Costa de Guerrero Guerrero CDMX, Estado de México, Morelos y Guerrero Costa de Oaxaca-Chiapas (Tehuantepec) Oaxaca y Chiapas Sur y sureste; algunos sismos se sienten en el centro Eje Volcánico / Puebla-Morelos-CDMX Puebla, Morelos, Estado de México y Ciudad de México Principalmente el centro del país; aquí ocurren los llamados sismos intraplaca

Hipótesis del sismo y estados participantes

Para este Segundo Simulacro Nacional 2026, la hipótesis planteada será un sismo de magnitud 7.7, con las siguientes características:

Magnitud: 7.7

7.7 Epicentro: a 15 kilómetros al sur-suroeste de Tehuacán, Puebla

a Profundidad: 67 kilómetros

Esta hipótesis se aplicará en las siguientes entidades:

Ciudad de México

Colima

Estado de México

Guanajuato

Guerrero

Hidalgo

Jalisco

Michoacán

Morelos

Nayarit

Oaxaca

Puebla

Querétaro

Tlaxcala

Veracruz

La CNPC explicó que el objetivo del ejercicio es evaluar la capacidad de respuesta de las instituciones, las brigadas de Protección Civil y la población ante un escenario de sismo.

Las autoridades señalaron que las dependencias participantes deberán activar sus protocolos internos de actuación y verificar el funcionamiento de sus planes de emergencia.

También recomendaron a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales de la Coordinación Nacional de Protección Civil, donde se difundirá información relacionada con el desarrollo del simulacro.

El ejercicio se realizará de manera simultánea a las 12:00 horas, tiempo del centro de México, y forma parte de las acciones nacionales para fortalecer la preparación de la población frente a situaciones de riesgo y desastres.

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