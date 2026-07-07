Embajadora de Israel en México deja el cargo: “me voy satisfecha”, afirma a UnoTV

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La embajadora de Israel en México, Einat Kranz, está por concluir su misión diplomática en el país. En entrevista con Uno TV, afirmó que deja el cargo satisfecha, destacó la relación entre México e Israel y aseguró que ambos países buscan seguir fortaleciendo sus lazos. Su relevo llegará a territorio mexicano el 10 de agosto.

Kranz reconoció que su gestión estuvo marcada por los ataques de Hamas del 7 de octubre de 2023 y por el conflicto que continúa en Medio Oriente.

“Fue complicado ver que el mundo en general no le entiende de esta manera y culpa a Israel de ser el agresor cuando en realidad Israel es la víctima de este conflicto”, expresó.

“Israel quiere vivir en paz”

Durante la entrevista, la diplomática sostuvo que Israel busca el fin del conflicto.

“Lamentablemente no depende de nosotros; Israel sí quisiera, obviamente, que cesara el conflicto; Israel quiere vivir en paz”, afirmó.

Destaca más de 73 años de cooperación con México

Al hacer un balance de su gestión, Einat Kranz destacó la relación diplomática entre México e Israel, que suma más de 73 años.

“Somos países amigos; a pesar de las distancias geográficas tenemos valores compartidos, apreciamos la democracia y los derechos humanos”, señaló.

La embajadora aseguró que se va satisfecha con el trabajo realizado y expresó su deseo de que ambos países continúen estrechando su relación.

Nuevo embajador llegará el 10 de agosto

La diplomática dejará la representación de Israel en México en las próximas semanas y será relevada por un nuevo embajador, quien llegará al país el 10 de agosto.

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