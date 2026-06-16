Empleo para adultos mayores: Así puedes registrarte en el programa del Inapam de vinculación laboral

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Foto: Inapam

El Inapam tiene un registro de vinculación laboral para que adultos mayores accedan a un empleo formal o complementario, ya sea con contrato o como voluntario en algún supermercado para este 2026.

El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam) cuenta con el servicio de Vinculación Productiva; su objetivo es incorporarlos a una actividad productiva “que les permita obtener un ingreso económico complementario”, de acuerdo con las especificaciones.

Tipos de empleos para adultos mayores promovidos por Inapam en 2026

Empleo formal

En esta modalidad, una persona de la tercera edad puede incorporarse con un trabajo formal en una empresa, con remuneración económica y prestaciones de ley. Para estos casos, el Inapam actúa como intermediario.

Sistema de voluntarios

Por otra parte, el sistema de Personas Voluntarias Empacadoras de Mercancía permite laborar como empacador de alguna tienda de autoservicio.

En este caso, no existe una relación laboral con la empresa, ni un contrato de trabajo. Más bien, los adultos mayores reciben propinas de los clientes. Por ello, esta modalidad se ofrece como un ingreso complementario en espacios seguros y con jornadas reducidas.

Cabe destacar que el Inapam no muestra información sobre el listado de vacantes, el número de plazas ni salario.

Requisitos para programa de empleo Inapam para adultos mayores en 2026

Tener 60 años o más

Credencial Inapam

Identificación oficial vigente con foto

CURP

Solicitud de Vinculación Laboral (la obtienes durante el registro)

Paso a paso para registrarse en programa de Vinculación Laboral

Acudir a un módulo del Inapam Solicita la incorporación al servicio de Vinculación Productiva Llena la solicitud de Vinculación Productiva Accede a una entrevista con el personal promotor Espera la vinculación conforme al perfil y oportunidades disponibles

Cabe destacar que el servicio de Vinculación Productiva del Inapam no es una bolsa de trabajo ni un programa de apoyo económico. Más bien, funge como un puente entre los adultos mayores y las empresas u organizaciones que pueden incorporarse laboralmente.

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