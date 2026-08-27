¿En qué consiste la reforma para evitar doble nacionalidad en candidatos a presidente y gobernador?

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La iniciativa busca evitar injerencia extranjera. Foto: Cuartoscuro.

La reforma para impedir que candidatos a presidente de la República y gobernador tengan doble nacionalidad busca impedir posibles actos injerencistas de otros países.

Este jueves, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó formalmente la propuesta constitucional que adelantó días antes, misma que enviará a la Cámara de Diputados este día.

Durante dos días, la Consejería Jurídica participó en su creación junto con Arturo Zaldívar, coordinador General de Política y Gobierno.

La consejera jurídica, Luisa María Alcalde, explicó que, actualmente, la Constitución establece que para ocupar la presidencia de la República, una gubernatura o la jefatura de Gobierno, es necesario “ser ciudadano mexicano por nacimiento”.

Sin embargo, el artículo 32 establece que dicha disposición se reserva únicamente a quienes sean mexicanos por nacimiento y a quienes no adquieran otra nacionalidad.

“El ejercicio de los cargos y funciones para los cuales, por disposición de la presente Constitución, se requiera ser mexicano por nacimiento, se reserva a quienes tengan esa calidad y no adquieran otra nacionalidad”, indica el artículo.

Luisa María Alcalde explicó que esta redacción generó un vacío legal que permitió “confusiones interpretativas”, abriendo la posibilidad de que candidatos a presidente y gobernador tuvieran doble nacionalidad.

¿Qué establece la propuesta?

La reforma contempla modificar el artículo 86 de la Constitución para establecer que, quien quiera ser presidente, no debe “tener ni adquirir otra nacionalidad, y en caso de tenerla renunciar a ella previo a solicitar su registro como candidata o candidato”.

“Quien ejerza el cargo no podrá adquirir ni solicitar otra nacionalidad, ni invocar ante autoridad extranjera una nacionalidad distinta de la mexicana”.

Asimismo, se prohíbe:

Usar pasaporte u otro documento de identidad expedido por otro país

Ejercer los derechos políticos en otro país

Buscar protección diplomática

Estas mismas disposiciones se repiten en los artículos 116 y 122, sobre gubernaturas y la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

De igual forma, la reforma contempla modificar la Ley de Nacionalidad para establecer las reglas de renuncia a la doble nacionalidad del aspirante a presidente o gobernador, ante las autoridades mexicanas y del país involucrado

Claudia Sheinbaum justifica la reforma

Claudia Sheinbaum explicó que el objetivo es que “el interés de la nación esté por encima de cualquier interés de cualquier otro estado o nación del mundo”.

“Un gobernador, un presidente, una presidenta, tiene que garantizar el interés supremo del bienestar del Pueblo y de la Nación. Un gobernador con doble nacionalidad tiene dos intereses (…), es ciudadano de dos naciones distintas, y al ser ciudadano de dos países distintos pues no está claro que el interés supremo sea el interés nacional”.

Subraya que, ante casos de injerencia, es importante que sean mexicanos, aunque hay casos de gobernantes sin doble nacionalidad “que le abren la puerta a la injerencia extranjera”.

Esto ocurre en un contexto donde el Gobierno Federal ha enarbolado la “defensa de la soberanía nacional” ante las acciones injerencistas de Estados Unidos con respecto al narcotráfico.

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