Mujeres son mayoría en congresos estatales: Baja California, Colima, Tlaxcala, Puebla y Chiapas lideran

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Congreso de Baja California. Foto: Cuartoscuro.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) dio a conocer estadísticas sobre el Poder Legislativo estatal en México, con motivo del Día Internacional de la Democracia.

El organismo precisó que, a nivel nacional, se contabilizaron mil 122 personas legisladoras en los congresos estatales durante el último periodo ordinario de sesiones de 2024: 54.0% fueron mujeres, 45.9% hombres y 0.1% personas no binarias. Entre las entidades con mayor participación de mujeres estuvieron Baja California, Colima y Tlaxcala, con 64.0% cada una; después se ubicaron Puebla, con 61.0%, y Chiapas, con 60.0%.

📊¿Cómo están conformados los congresos estatales? En este #DatoINEGI encontrarás datos sobre las personas legisladoras activas, su distribución por grupos de edad, la participación de mujeres y su forma de elección. 🏛️

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¿Cuáles son las entidades federativas con mayor participación de mujeres en los congresos estatales?

De acuerdo con el Inegi, Baja California, Colima y Tlaxcala registraron la mayor participación porcentual de mujeres entre las personas legisladoras de los congresos estatales, con 64.0% en cada entidad.

En Puebla, la participación de mujeres fue de 61.0%, mientras que en Chiapas alcanzó 60.0%. Estos porcentajes corresponden a las personas legisladoras en activo que integraban los congresos estatales durante el último periodo ordinario de sesiones iniciado en 2024.

Después de estas cinco entidades, Oaxaca registró 59.5% de participación de mujeres; Nuevo León, 57.1%; Ciudad de México, 56.9%; Aguascalientes, 55.6%, y Guerrero, 54.3%.

En el conjunto de los congresos estatales, la participación de mujeres fue de 54.0%, por lo que representaron más de la mitad de las personas legisladoras consideradas por el Inegi para este periodo.

¿Cómo se distribuyeron las personas legisladoras por sexo?

La información del Inegi muestra diferencias en la composición por sexo entre las entidades federativas. Además de las entidades con porcentajes superiores al 60% de participación de mujeres, otras registraron proporciones cercanas o superiores a la mitad de sus integrantes.

Entre las entidades que se ubicaron por encima del promedio nacional de 54.0% estuvieron Oaxaca, Nuevo León, Ciudad de México, Aguascalientes y Guerrero. También se registraron porcentajes de 54.0% en el conjunto nacional y en Veracruz de Ignacio de la Llave.

En contraste, la participación de mujeres fue de 50.0% en Coahuila de Zaragoza, Durango y Querétaro. En Chihuahua fue de 48.6%, mientras que en Campeche alcanzó 48.5%.

La menor proporción de mujeres se registró en Sonora y Quintana Roo, con 48.0% en cada caso, de acuerdo con la distribución presentada por el Inegi.

¿Cuál fue la modalidad de elección de las personas legisladoras?

Además de la composición por sexo, las estadísticas del Inegi muestran cómo llegaron las personas legisladoras a los congresos estatales. A nivel nacional, seis de cada 10 fueron electas por mayoría relativa y cuatro de cada 10 por representación proporcional.

La mayoría relativa corresponde a personas electas directamente en cada distrito electoral por recibir más votos, mientras que la representación proporcional se basa en el porcentaje total de votos obtenido por su partido.

La distribución varió entre las entidades. En los congresos de la Ciudad de México y Jalisco, cinco de cada 10 personas legisladoras fueron electas por representación proporcional. En Baja California Sur, Baja California, Aguascalientes y Chihuahua, alrededor de tres de cada 10 fueron electas mediante este mecanismo.

¿Qué partidos tuvieron presencia en los congresos estatales?

El Inegi también presentó la distribución de las personas legisladoras de acuerdo con su grupo parlamentario de adscripción inicial. A nivel nacional, Morena concentró 43.1% de las personas legisladoras, seguido por el PAN, con 14.7%; el PVEM, con 11.1%; el PRI, con 8.3%; el PT, con 8.2%, y MC, con 6.5%.

Morena fue el partido con mayor presencia legislativa en 24 entidades federativas

El PAN tuvo la mayor presencia en Aguascalientes , con 63.0%, y Guanajuato , con 41.7%

, con 63.0%, y , con 41.7% El PVEM encabezó la representación en San Luis Potosí , con 33.3%

, con 33.3% El PRI, en Coahuila , con 40.0%, y Nuevo León , con 26.2%

, con 40.0%, y , con 26.2% MC tuvo la mayor presencia en Jalisco, con 26.3%

En Tlaxcala, los partidos locales concentraron 36.0% de las personas legisladoras, según los datos del último periodo ordinario de sesiones de 2024.

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