En redes sociales y plataformas de video: cómo consumen noticias los mexicanos, según Reuters Institute

GENERANDO AUDIO...

El canal de YouTube de Uno TV.

Los mexicanos recurren principalmente a las redes sociales y las plataformas de video para mantenerse informados, por encima de medios tradicionales como la televisión, una tendencia que también avanza a nivel mundial, de acuerdo con el Digital News Report 2026 del Reuters Institute for the Study of Journalism.

Eduardo Suárez, director editorial del Reuters Institute, explicó durante una conferencia virtual que este cambio alcanzó un punto clave en 2026, cuando las redes sociales y el video superaron por primera vez a la televisión como fuente de noticias.

Sólo en México 66% de las personas utiliza las redes sociales para consumir noticias cada semana, mientras que el uso semanal de la televisión para informarse cayó a 34%, casi la mitad del nivel registrado en 2017.

Los sitios web de noticias mantienen una presencia relevante, con un alcance de 47%.

Sin embargo, aunque las redes sociales incrementaron su popularidad, los medios siguen siendo la opción que prefieren los usuarios para confirmar información.

Incluso, el mismo reporte señaló que Uno TV se consolidó como una de las plataformas informativas más relevantes en México por su alcance digital y confianza entre los usuarios en México.

Facebook, YouTube y TikTok, entre las plataformas para consumir noticias

Entre las plataformas utilizadas para consumir noticias en México destacan:

Facebook — 57%

WhatsApp — 35%

YouTube — 34%

TikTok — 27%

Los porcentajes no suman 100% porque una misma persona puede utilizar varias plataformas para informarse.

Redes sociales y video ganan terreno frente a la televisión

Por primera vez desde que se realiza el estudio, las redes sociales y las plataformas de video se convirtieron en la fuente de noticias más utilizada a nivel global, con 54%, por encima de los sitios web y aplicaciones de medios, que alcanzan 51%.

Reuters Institute también señaló que 77% de las personas encuestadas en los 48 mercados consume algún video informativo online cada semana, y México destaca como uno de los países donde los formatos audiovisuales tienen una presencia especialmente fuerte.

Esta transformación es especialmente visible entre las generaciones jóvenes, pues a nivel global, 52% de las personas de entre 18 y 24 años señala a las redes sociales, las plataformas de video y los chatbots de inteligencia artificial como su principal vía para informarse.

Entre las personas mayores de 45 años, en cambio, la televisión conserva mayor peso.

Creadores e influencers también entran al consumo informativo

El crecimiento de las plataformas ha venido acompañado por una mayor presencia de creadores de contenido e influencers en la distribución de noticias.

En México, 39% de las personas se informa mediante creadores o influencers, la segunda proporción más alta entre los países hispanohablantes incluidos en el informe, sólo por debajo de Perú, con 46%. Colombia registra 35%.

Además, 19% de los mexicanos que consumen este tipo de contenidos considera que los creadores satisfacen todas o la mayoría de sus necesidades informativas, frente a un promedio global de 13%.

Sin embargo, Reuters Institute subrayó que esto no significa que los usuarios hayan sustituido a los medios tradicionales, ya que la mayoría de quienes sigue a creadores continúa utilizando otras fuentes de información.

“Hasta ahora, los creadores son un complemento informativo y no sustituyen a los medios de comunicación”, aclaró Eduardo Suárez.

La encuesta reveló que una de las razones de su crecimiento es que las personas consideran a los creadores más fáciles de entender, entretenidos y cercanos que los medios tradicionales. Sin embargo, existe una percepción menos favorable sobre su confiabilidad e imparcialidad.

La inteligencia artificial comienza a utilizarse para buscar noticias

Los chatbots de inteligencia artificial todavía representan una fuente minoritaria de información, pero su uso crece rápidamente.

A nivel global, 10% de los encuestados utilizó un chatbot de IA para informarse durante la última semana, frente al 7% registrado en 2025. Entre las personas menores de 35 años, el porcentaje aumenta a 16%.

México se encuentra precisamente en el 10% de uso semanal de chatbots para noticias, de acuerdo con las cifras presentadas por Reuters Institute.

Entre los mexicanos que ya utilizan herramientas de inteligencia artificial para informarse, las principales razones son:

35% considera que permiten informarse con mayor rapidez

considera que permiten 43% las usa para reunir información de distintos medios en una sola respuesta

las usa para 41% valora la posibilidad de hacer preguntas adicionales sobre una noticia

valora la posibilidad de sobre una noticia 37% las utiliza para resumir historias o temas complicados

Sin embargo, a escala global apenas 1% considera los chatbots como su principal fuente informativa, por lo que Reuters Institute sostiene que, al menos por ahora, estas herramientas funcionan más como un complemento que como un sustituto de otras fuentes.

Cae la confianza en las noticias en México

La migración hacia plataformas ocurre al mismo tiempo que se registra una disminución en la confianza hacia las noticias.

En México, 31% de las personas afirma confiar en las noticias en general, una caída de cinco puntos porcentuales respecto al año anterior y el nivel más bajo registrado en el país desde 2017.

El dato coloca a México por debajo del promedio global, que se sitúa en 37%, también con una reducción de tres puntos porcentuales frente a 2025.

El informe también destacó que 37% prefiere noticias provenientes de fuentes que comparten su punto de vista, mientras 27% opta por fuentes que desafían sus opiniones y únicamente 20% prefiere contenidos provenientes de medios que no adoptan una postura particular.

Este comportamiento contrasta con el promedio de los mercados estudiados, donde la preferencia por noticias sin un punto de vista particular alcanza 46%.

¿Cómo se realizó el Digital News Report 2026?

El Digital News Report 2026 se basa en una encuesta online realizada por el Reuters Institute for the Study of Journalism.

El estudio reunió respuestas de 97 mil 520 personas en 48 mercados y el trabajo de campo se realizó entre mediados de enero y finales de febrero de 2026

Los resultados muestran que el consumo informativo no está desapareciendo, pero sí está cambiando de lugar.