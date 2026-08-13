Los 4 municipios donde pueden cancelar tu licencia de conducir

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En algunos municipios de México te pueden cancelar la licencia. Foto: Cuartoscuro

La suspensión o cancelación de una licencia de conducir puede aplicarse cuando un automovilista incurre en determinadas conductas, aunque las causas y condiciones dependen de la legislación vigente en cada entidad o municipio.

De acuerdo con los cuatro ordenamientos proporcionados, existen supuestos específicos para retirar temporal o definitivamente este documento en Chihuahua, Querétaro, León y Cancún.

Chihuahua contempla la cancelación de la licencia

La Ley de Vialidad y Tránsito para el Estado de Chihuahua establece que entre las sanciones por infringir la ley o sus reglamentos se encuentran la amonestación, multa, suspensión de la licencia de conducir, cancelación de la licencia y arresto hasta por 36 horas.

El artículo 90 señala además que, para aplicar algunas de estas sanciones, deben tomarse en cuenta las circunstancias correspondientes. Por lo tanto, la legislación estatal contempla expresamente la cancelación de la licencia como una de las posibles sanciones para quienes infrinjan las disposiciones de vialidad y tránsito.

Querétaro establece cuatro causas para cancelar una licencia

La Ley de Tránsito de Querétaro establece de manera específica los casos en los que la autoridad puede cancelar una licencia o permiso para conducir. El artículo 103 contempla la cancelación cuando:

El conductor sea sancionado por tercera ocasión en menos de tres años por conducir en estado de ebriedad.

El titular ya haya sido sancionado dos veces con la suspensión de su licencia o permiso y posteriormente cometa otra infracción que amerite suspensión.

Se compruebe que proporcionó información falsa para obtener la licencia, o que alguno de los documentos presentados sea falso o haya sido alterado.

Así se determine con base en los resultados del Sistema de Penalización por Puntos.

La misma legislación establece que, cuando una licencia sea cancelada, el conductor quedará impedido para obtener una nueva, salvo que apruebe los programas establecidos por la Secretaría conforme al reglamento.

Además, quien tenga cancelado el documento queda impedido para conducir vehículos motorizados en territorio del estado.

León: conducir ebrio puede llevar a la suspensión o cancelación

En el Reglamento de Policía y Vialidad para el Municipio de León, Guanajuato, se contempla la suspensión o cancelación de la licencia para casos relacionados con la conducción en estado de ebriedad o bajo el influjo de sustancias psicoactivas.

El artículo 130 establece que estas sanciones se aplicarán sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas que pudieran derivarse de las infracciones cometidas.

Para iniciar el procedimiento correspondiente, se contempla el envío al Instituto de Movilidad del Estado de documentación como el folio de infracción, el domicilio del conductor, el examen médico que acredite el estado de ebriedad y, cuando corresponda, el parte del accidente.

Cancún: la reincidencia puede llevar a la cancelación definitiva

En Cancún, municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, el Reglamento de Tránsito establece que la licencia puede ser suspendida entre seis y 12 meses en diferentes circunstancias.

Entre los casos contemplados están conducir bajo intoxicación por drogas enervantes o psicotrópicas; cometer tres infracciones o provocar dos hechos de tránsito durante un periodo de 12 meses; darse a la fuga después de cometer una infracción; recibir dos infracciones por exceder los límites de velocidad en un año; cometer faltas contra la autoridad de tránsito; una resolución judicial, o permitir el uso ilegal o doloso de la licencia.

La cancelación definitiva puede llegar cuando el conductor reincide en cualquiera de estos supuestos después de haber cumplido el periodo de suspensión.

El reglamento también señala que, en los casos de suspensión, el interesado podrá solicitar la devolución o renovación de la licencia una vez que haya subsanado las causas que originaron la medida o cumplido con el servicio comunitario correspondiente, además de cubrir las multas y derechos aplicables.

Las reglas cambian según el lugar

Los cuatro ordenamientos muestran que no existe una sola causa para cancelar una licencia, sino que las condiciones dependen de la legislación que corresponda.

En Querétaro, por ejemplo, la ley enumera directamente cuatro supuestos de cancelación, mientras que en Cancún la medida puede aplicarse de manera definitiva cuando existe reincidencia después de una suspensión. En Chihuahua, la cancelación aparece expresamente dentro del catálogo de sanciones, mientras que en León se contempla dentro del procedimiento relacionado con la conducción bajo los efectos del alcohol o sustancias psicoactivas.

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