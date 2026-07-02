Senador Ignacio Mier descarta riesgo para el T-MEC

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Existe un tratado entre México, Canadá y Estados Unidos. Foto: Reuters

El coordinador de Morena en el Senado, Ignacio Mier Velazco, aseguró que el T-MEC no está en riesgo y afirmó que existe estabilidad económica en México. El legislador sostuvo que es falso que alguno de los países socios haya abandonado el tratado comercial y pidió tranquilidad ante las especulaciones sobre su continuidad.

“Para tranquilidad de todos los mexicanos y que no empiece la oposición con su cantaleta de siempre, que Estados Unidos renunció al tratado de libre comercio, o Canadá. Falso. Desde hace seis meses sabíamos que el tratado continuaba”. Ignacio Mier Velazco, coordinador de Morena en el Senado

Ignacio Mier explica qué sigue para el T-MEC

A través de un mensaje en redes sociales, explicó que el 1 de julio concluyó el plazo para la revisión sexenal obligatoria del acuerdo, pero aclaró que la posibilidad de que Estados Unidos, Canadá o México salieran del T-MEC quedó descartada desde hace seis meses conforme a los mecanismos establecidos en el artículo 34.7 del tratado.

“Se cerró desde el principio la vía de que no hubiera tratado, hace seis meses se venció esa posibilidad, ahora era que se extendiera 16 años más y dijeron ‘no, vamos a revisarlo’, porque hay algunas cosas en las que, con toda libertad de los países, tienen que revisar los déficits comerciales que hay en algunos sectores”. Ignacio Mier Velazco, coordinador de Morena en el Senado

El coordinador parlamentario detalló que, tras ratificarse la permanencia del acuerdo, se determinó mantener la vigencia hasta 2036, aunque bajo un esquema de revisiones anuales. En este sentido, anunció que el próximo 20 de julio las partes se reunirán para ajustar puntos específicos en sectores donde aún existen déficits o temas pendientes de actualización.

“En su conjunto, tanto Estados Unidos como México estamos satisfechos. Le ha ido bien a México, le ha ido muy bien a Estados Unidos y le ha ido también muy bien a Canadá”, Ignacio Mier Velazco, coordinador de Morena en el Senado

El senador destacó que el T-MEC ha sido benéfico para las tres naciones, consolidando una relación de interdependencia no sólo comercial, sino también en materia de seguridad y migración.

Destaca confianza de los mercados

Finalmente, Ignacio Mier afirmó que los mercados financieros reflejan confianza en la economía mexicana.

El senador aseguró que la estabilidad económica se mantiene y reiteró que las revisiones del T-MEC continuarán cada año, conforme a lo establecido por el propio acuerdo comercial.

“Solamente hoy los mercados financieros reflejan la confianza. Hay estabilidad económica en México, los mexicanos pueden estar tranquilos, continuará, año con año será la revisión”, Ignacio Mier Velazco, coordinador de Morena en el Senado

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