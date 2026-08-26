CRT aprueba lineamientos para audiencias y precisa cuándo podrá intervenir ante una queja

GENERANDO AUDIO...

Norma Solano Rodríguez, comisionada presidenta de la CRT. Foto: Cuartoscuro

El Pleno de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) aprobó este 26 de agosto los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias, después de una consulta pública, y precisó que la Comisión solo podrá intervenir, a solicitud de las audiencias, cuando no se cumpla con el procedimiento de atención de quejas.

Las nuevas reglas establecen un proceso que inicia ante la Defensoría de Audiencias.

La precisión al artículo 12 fue uno de los cambios explicados por la comisionada presidenta de la CRT, Norma Solano Rodríguez, durante la presentación de los lineamientos aprobados.

CRT

¿Cuándo podrá intervenir la CRT ante una queja?

De acuerdo con el procedimiento presentado por la Comisión, las audiencias cuentan con siete días para presentar una queja.

El proceso contempla los siguientes pasos:

La audiencia presenta una queja ante la Defensoría de Audiencias .

. La Defensoría solicita al medio un informe.

Analiza el caso y, si considera que se vulneró un derecho, emite una recomendación al medio .

. La Defensoría tendrá un plazo máximo de 20 días para atender la queja .

. Si hay respuesta del medio, concluye el proceso.

Si no hay respuesta, las audiencias podrán acudir a la CRT para que se cumpla el procedimiento.

En este sentido, la Comisión precisó que no intervendrá automáticamente ante cualquier inconformidad, sino que su participación se dará cuando las audiencias soliciten su intervención por el incumplimiento del mecanismo de atención de quejas.

CRT

¿Qué derechos de las audiencias buscan proteger los lineamientos?

Los lineamientos aprobados contemplan derechos como:

Recibir información veraz.

Distinguir entre publicidad y contenido.

Diferenciar entre información noticiosa y opinión.

Respetar el interés superior de la niñez y la no discriminación.

Mantener la calidad de video y los niveles de audio en programas y comerciales.

Respetar los horarios de los programas o informar sobre cambios en la programación.

Recibir contenidos plurales.

Ejercer el derecho de réplica.

Contar con subtitulaje o doblaje al español y lenguaje de señas mexicano.

Según la información presentada por la CRT, estos lineamientos establecen un mecanismo para hacer valer derechos ya reconocidos.

CRT

Información y opinión deberán diferenciarse

Otro de los puntos centrales de los lineamientos es la obligación de diferenciar la información noticiosa de la opinión.

De acuerdo con la información puesta previamente a consulta, esta distinción podrá realizarse mediante avisos, plecas o cortinillas o cualquier otro elemento.

En radio se podrán utilizar elementos sonoros.

CRT

Medios deberán contar con Defensoría y Código de Ética

Los lineamientos establecen obligaciones relacionadas con la protección de los derechos de las audiencias.

Entre ellas se encuentra contar con:

Defensoría de Audiencias .

. Código de Ética .

. Atención de quejas.

Las sanciones previstas se relacionan con incumplimientos como no contar con una Defensoría de Audiencias, un Código de Ética o mecanismos para la protección y defensa de estos derechos.

Las personas defensoras deberán actuar bajo principios como imparcialidad, independencia, objetividad y transparencia, además de evitar conflictos de interés.

CRT

¿La CRT revisará los contenidos de radio y televisión?

De acuerdo con la síntesis presentada por la Comisión, los lineamientos no establecen un mecanismo para revisar contenidos ni para tomar decisiones editoriales.

La CRT señaló que el objetivo es que las audiencias conozcan sus derechos y cuenten con un procedimiento para hacerlos valer ante el medio de comunicación correspondiente.

CRT

La presentación también sostuvo que los lineamientos no contienen elementos de censura.

Consulta pública registró más de 8 mil participaciones

La aprobación de los lineamientos ocurrió después de una consulta pública realizada del 27 de julio al 21 de agosto.

De acuerdo con lo informado durante la conferencia, se registraron 8 mil 889 participaciones, de las cuales 94.7% correspondieron a puntos de vista y 5.3% a propuestas.

Con las observaciones recibidas se realizaron precisiones a la propuesta que fue sometida a consulta antes de que el Pleno aprobara la versión final de los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias.

CRT

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.