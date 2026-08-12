Difunden presunto video de la entrega del “Mayo” Zambada a agentes de EE. UU.

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Video, supuestamente, está atribuido a autoridades de EE. UU. Foto: Reuters

La mañana de este 12 de agosto de 2026, comenzó a circular en redes sociales un video que muestra, presuntamente, el momento de la entrega del narcotraficante Ismael “Mayo” Zambada y uno de los hijos de Joaquín “Chapo” Guzmán a las autoridades de Estados Unidos.

Las imágenes, difundidas inicialmente por distintos periodistas y medios de comunicación, son atribuidas de forma preliminar al FBI. En la grabación se observa el operativo desplegado del lado estadounidense para concretar el traslado y la custodia del capo mexicano.

#Ahora| presentan en redes un video hasta ahora desconocido de la llegada del #MayoZambada a EEUU . se observa el momento donde es trasladado hasta uno de los vehiculos de las autoridades que lo pusieron bajo custodia. pic.twitter.com/kl1sjufFMS — RAMIRO ESCOTO DIGITAL (RED) (@Ramiro_Escoto) August 12, 2026

¿Qué muestra el video de la presunta entrega del “Mayo” Zambada?

El material audiovisual capta la parte final del operativo policial. En la pista de aterrizaje se encuentra una aeronave privada tipo Cessna y una camioneta tipo Suburban, detrás de la cual aguardan dos hombres identificados extraoficialmente como agentes.

Segundos después, los sujetos en tierra se posicionan junto al vehículo mientras descienden los pasajeros del avión. La grabación muestra cómo un individuo baja a un hombre esposado, quien presuntamente sería Ismael Zambada.

El video concluye en el momento en que el hombre asegurado es trasladado hacia un vehículo oficial, seguido inmediatamente por los agentes que aguardaban en el dispositivo de seguridad.

Entrega de Zambada a EE. UU. desató polémica

La llegada del líder criminal a territorio estadounidense desató una controversia debido a las versiones encontradas sobre su aseguramiento.

La polémica principal radica en definir si el traslado del capo fue producto de un acuerdo previo de entrega pactado con las autoridades de aquel país, o si fue llevado a la pista de aterrizaje en contra de su voluntad.

Hasta el momento, las indagatorias se mantienen abiertas para esclarecer las condiciones exactas en las que se planificó y ejecutó el vuelo que terminó con la detención en Estados Unidos.

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