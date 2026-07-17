Ernesto Ruffo, presentado ante una jueza federal; experta explica si el retraso podría afectar su proceso

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El exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo, será presentado ante una jueza federal con sede en Almoloya de Juárez, Estado de México, tras su detención por una orden de aprehensión relacionada con los presuntos delitos de delincuencia organizada y contrabando.

La doctora en Derecho por la UNAM, Lizbeth Padilla, explicó que cuando una persona es detenida mediante una orden de aprehensión, la autoridad está obligada a ponerla de inmediato a disposición del juez que la requirió.

“Cuando se trata de una orden de aprehensión, el artículo 16 constitucional, así como los artículos 141 y 145 del Código Nacional de Procedimientos Penales, señalan que tiene que ser puesto de inmediato ante la autoridad judicial, es decir, no lo pueden retener un solo segundo”.

Padilla señaló que cualquier retraso debe estar plenamente justificado. De lo contrario, esa situación podría ser utilizada por la defensa durante la audiencia inicial para argumentar posibles violaciones al debido proceso.

“La consecuencia puede ser que la defensa del detenido, que ya va a ser imputado, puede debatir este punto para efecto de determinar que existen vicios por parte del Ministerio Público, por parte de los policías de investigación, los que lo detuvieron y que no lo pusieron a disposición ante el juez de control”.

No obstante, recordó que, si la imputación por delincuencia organizada continúa, este delito se encuentra dentro del catálogo previsto en el artículo 19 constitucional, por lo que amerita prisión preventiva oficiosa.

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