¿Truena y se va la luz? Así puedes evitar que se quemen tus aparatos eléctricos

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Foto: Getty

Las lluvias, tormentas eléctricas y apagones pueden provocar daños en pantallas, refrigeradores, microondas y otros electrodomésticos debido a las variaciones de voltaje y las descargas eléctricas.

Por ello, especialistas y autoridades de Protección Civil recomiendan tomar medidas preventivas, como desconectar los equipos y utilizar dispositivos de protección, para evitar pérdidas durante la temporada de lluvias y huracanes.

Cuando cae un rayo cerca de una línea eléctrica o de infraestructura urbana, puede generarse una sobretensión que llega hasta las viviendas y afecta los aparatos conectados.

De acuerdo con especialistas, muchos equipos actuales son más sensibles a este tipo de variaciones porque sus componentes vienen integrados, lo que hace más complicada y costosa su reparación.

“Si ves una situación así, debes desconectarlos”, recomiendan técnicos en mantenimiento eléctrico.

¿Por qué debes desconectar tus aparatos si hay tormenta?

Desconectar los electrodomésticos cuando hay actividad eléctrica cercana es una de las formas más sencillas de protegerlos.

Empresas eléctricas como Iberdrola y US Electric recomiendan desenchufar los dispositivos durante lluvias intensas o tormentas eléctricas, ya que una descarga o un pico de voltaje puede quemar componentes internos y reducir la vida útil de los equipos.

Entre los aparatos que suelen resultar más afectados están:

Pantallas

Hornos de microondas

Licuadoras

Consolas

Refrigeradores

En algunos casos el daño se limita a un fusible, pero en otros las piezas internas quedan inutilizables.

¿Qué hacer si no puedes desconectarlos?

No todos los equipos se pueden desenchufar fácilmente, como ocurre con el refrigerador. En esos casos, los especialistas recomiendan utilizar herramientas de protección eléctrica, entre ellas:

Reguladores de voltaje.

Protectores contra sobretensión.

No breaks o SAI (Sistema de Alimentación Ininterrumpida).

Fusibles y regletas con protección.

Estas opciones ayudan a mantener estable el flujo eléctrico y reducen el riesgo de daños por apagones o cambios bruscos de corriente.

Otros consejos para proteger tus aparatos en temporada de lluvias

Además de desconectar los equipos, Protección Civil recomienda mantener contactos y extensiones en lugares secos y elevados para evitar filtraciones de agua.

También aconseja:

Revisar tuberías y drenajes.

Sellar goteras cerca de enchufes.

No sobrecargar multicontactos.

Utilizar cubiertas impermeables en enchufes exteriores.

Mantener limpios los equipos eléctricos.

Evitar jalar los cables de alimentación.

Usar multicontactos con protección de voltaje.

Prevenir sale más barato que reparar

Los especialistas recuerdan que reparar un aparato dañado puede costar desde 500 pesos hasta la sustitución total del equipo.

Por ello, aunque parezca una medida exagerada, desconectar los electrodomésticos cuando comienzan los truenos o se acerca una tormenta sí puede marcar la diferencia.

En pocas palabras: si empieza a llover fuerte y hay actividad eléctrica, apagar y desenchufar los aparatos puede ayudar a protegerlos… y también a cuidar tu bolsillo.

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