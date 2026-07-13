Violencia contra alcaldes no cede: 13 ediles han sido asesinados en la actual administración

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Nivel municipal es el mas vulnerable a agresiones. Foto: IA

La violencia contra presidentes municipales continúa marcando la actual administración federal. Con el asesinato del alcalde de San Miguel Yogovana, Oaxaca, suman 13 ediles asesinados desde el inicio del gobierno de Claudia Sheinbaum, un fenómeno que mantiene bajo presión a los Gobiernos locales y vuelve a colocar el foco en la seguridad de las autoridades municipales.

El caso más reciente corresponde a Eduardo S. L., quien fue asesinado durante un recorrido de vigilancia comunitaria. Su muerte reavivó la preocupación por la violencia que enfrentan los alcaldes, considerados por especialistas y organizaciones civiles como uno de los niveles de gobierno con mayor exposición a las agresiones del crimen organizado.

Dos asesinatos de alcaldes en 2026

En lo que va de la administración federal se han registrado tres asesinatos de alcaldes en 2024, siete durante 2025 y dos en 2026, de acuerdo con el recuento de casos. Con estas cifras, los homicidios de presidentes municipales ya representan la mitad de los registrados durante el sexenio anterior.

Organizaciones como Data Cívica, que documentan la violencia política en México, han advertido que este tipo de ataques mantienen una frecuencia constante, con un promedio cercano a un alcalde asesinado cada dos meses y medio.

Los alcaldes asesinados durante la actual administración

Eduardo S. L. (San Miguel Yogovana, Oaxaca) : 13 de julio de 2026. Asesinado a balazos mientras realizaba un recorrido de vigilancia comunitaria

: Asesinado a balazos mientras realizaba un recorrido de vigilancia comunitaria Joel Ángel Bravo Martínez (San Miguel Amatitlán, Oaxaca) : 13 de junio de 2026. Ejecutado por un grupo armado afuera de su domicilio

: Ejecutado por un grupo armado afuera de su domicilio Carlos Alberto Manzo Rodríguez (Uruapan, Michoacán) : 1 de noviembre de 2025. Asesinado a tiros durante la inauguración del Festival de Velas

: Asesinado a tiros durante la inauguración del Festival de Velas Miguel Bahena Solórzano (Pisaflores, Hidalgo) : 20 de octubre de 2025. Atacado a balazos afuera de su vivienda

: Atacado a balazos afuera de su vivienda Acasio Flores Guerrero (Malinaltepec, Guerrero) : 21 de junio de 2025. Localizado sin vida tras haber sido retenido por pobladores y hombres armados

: Localizado sin vida tras haber sido retenido por pobladores y hombres armados Lilia Gema García Soto (San Mateo Piñas, Oaxaca) : 15 de junio de 2025. Asesinada en un ataque armado directo

: Asesinada en un ataque armado directo Salvador Bastida García (Tacámbaro, Michoacán) : 5 de junio de 2025. Murió durante una agresión armada en el municipio

: Murió durante una agresión armada en el municipio Yolanda Sánchez Figueroa (Cotija, Michoacán) : 3 de junio de 2025. Ejecutada por un comando armado cerca de la Presidencia Municipal

: Ejecutada por un comando armado cerca de la Presidencia Municipal Isaías Rojas Ramírez (Metlatónoc, Guerrero) : 2 de junio de 2025. Falleció tras una emboscada cuando circulaba por el municipio

: Falleció tras una emboscada cuando circulaba por el municipio Mario Hernández García (Santiago Amoltepec, Oaxaca) : 15 de mayo de 2025. Emboscado y asesinado junto con sus escoltas

: Emboscado y asesinado junto con sus escoltas Jesús Franco Lárraga (Tancanhuitz, San Luis Potosí) : 15 de diciembre de 2024. Asesinado a balazos cuando viajaba en su vehículo

: Asesinado a balazos cuando viajaba en su vehículo Román Ruiz Bohórquez (Candelaria Loxicha, Oaxaca) : 15 de octubre de 2024. Murió tras ser atacado con un arma blanca dentro de su domicilio

: Murió tras ser atacado con un arma blanca dentro de su domicilio Alejandro Arcos Catalán (Chilpancingo, Guerrero): 6 de octubre de 2024. Asesinado y decapitado seis días después de asumir la presidencia municipal.

La mayoría de los casos sigue sin resolverse

Aunque algunas investigaciones han derivado en detenciones y procesos penales, la mayoría de los asesinatos continúa sin una sentencia firme o con investigaciones aún abiertas. En varios expedientes no existen personas detenidas o las fiscalías estatales no han informado avances relevantes.

Los casos con mayores progresos judiciales corresponden a los homicidios de Carlos Alberto Manzo Rodríguez, Miguel Bahena Solórzano, Salvador Bastida García y Jesús Franco Lárraga, donde ya existen personas detenidas o vinculadas a proceso.

En contraste, asesinatos como los de Acasio Flores Guerrero, Lilia Gema García Soto, Yolanda Sánchez Figueroa, Isaías Rojas Ramírez y Mario Hernández García permanecen sin resultados públicos relevantes, mientras que las autoridades continúan con las investigaciones para identificar y detener a los responsables.

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