Atención a las Causas beneficia a millones de personas en todo México: Rosa Icela Rodríguez

GENERANDO AUDIO...

Rosa Icela Rodríguez. Foto: Especial

La titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Rosa Icela Rodríguez, informó que 8.6 millones de personas han recibido servicios y trámites mediante las acciones del eje Atención a las Causas, parte de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, con programas enfocados especialmente en niñas, niños y jóvenes.

Durante el informe de acciones, se destacó que las instituciones realizan visitas casa por casa, Ferias de Paz y actividades para acercar servicios, educación, deporte y oportunidades laborales a las comunidades.

Tianguis del Bienestar llega a 35 municipios

Como parte de estas acciones, el Tianguis del Bienestar llegó recientemente a localidades del municipio de Chilapa, Guerrero, entre ellas San Jerónimo Palantla, Nuevo Amanecer, Xicotlán y Tula.

De acuerdo con las autoridades, el programa ha beneficiado a 35 municipios y 830 localidades con la entrega gratuita de más de 3.5 millones de artículos nuevos de primera necesidad, decomisados en aduanas.

En total, casi 446 mil personas han recibido estos apoyos.

Resultados del programa “Sí al Desarme, Sí a la Paz”

Desde el 1 de octubre de 2024, la población ha canjeado 13 mil 157 armas de fuego por dinero en efectivo y de manera anónima.

Además, también destacó el intercambio de juguetes bélicos por juguetes educativos.

La titular de Segob reconoció la energía y el entusiasmo de jóvenes que cada día suman nuevas voces, ideas y voluntades para construir la paz.

Gobierno impulsa programas para jóvenes

En todo el país se construyen, amplían y transforman bachilleratos, porque el lugar de nuestros jóvenes está en las aulas. La meta es de 400 mil jóvenes que ocuparán estos nuevos espacios.

Además, las obras de los primeros 60 centros “México Imparable” ya están en marcha. Estos espacios serán gratuitos y promoverán el deporte, la cultura y la salud mental.

Con Jóvenes Construyendo el Futuro, ya son más de 416 mil los jóvenes que comienzan a incorporarse al mundo laboral mediante procesos de capacitación, formación práctica y desarrollo de competencias técnicas y profesionales.

Las autoridades también informaron que se han conformado mil 837 Comités de Jóvenes por la Transformación y convocaron a participar en la Jornada Nacional de Jóvenes por la Patria y la Transformación, programada para el próximo 23 de septiembre.

Boxeando por la paz y más deportes

La secretaria de Gobernación informó que más de 31 mil alumnos se han inscrito gratuitamente al programa Boxeando por la Paz.

La funcionaria invitó a la Clase Nacional de Baloncesto “¡Ponte Pila, Bota y Encesta!” el próximo 27 de septiembre, la cual será a través de la Conade, y en coordinación con la Asociación Deportiva Mexicana de Baloncesto, la Liga Mexicana de Basquetbol y la Liga de Baloncesto Profesional de México.

Festivales por la Paz

Rodríguez también destacó que la Secretaría de Cultura continúa el Circuito Nacional de Festivales por la Paz en diferentes estados del país. Además, destacó la gran final del concurso México Canta en el Auditorio Nacional.

Adelantó que habrá artes vivas, música y danza en:

Baja California

Ciudad de México

Colima

Michoacán

Oaxaca

Querétaro

Yucatán

El Gobierno federal señaló que estas acciones buscan atender las necesidades de las comunidades y generar alternativas para que los jóvenes accedan a la educación, el empleo, la cultura y el deporte.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.