Aspirantes aceptados por la UNAM exigen respetar resultados del examen de admisión

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Ciudad Universitaria. Foto: Cuartoscuro

Aspirantes que acreditaron el examen para ingresar a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) se manifestaron en inmediaciones de la Torre de Rectoría, en Ciudad Universitaria, para exigir que se respete la prueba que se vio manchada por presuntas trampas masivas.

Familiares y aspirantes aceptados por la máxima casa de estudios en México, exigieron a las autoridades respetar el proceso y las fechas de inscripción, tal como lo marca la convocatoria dada a conocer por la UNAM previamente.

Además, entregaron un pliego petitorio en donde exigieron, entre otras cosas:

Continuar con el proceso de inscripción en los tiempos determinados por la convocatoria emitida por la UNAM

Respetar el proceso de selección

Respeto y atención a los aspirantes seleccionados por las particulares referentes al cambio de plantel, modalidad y carrera por los tiempos administrativos de cada facultad

Según reportes, el pliego petitorio dirigido al rector Leonardo Lomelí Vanegas fue recibido por autoridades universitarias.

La polémica del examen de admisión de la UNAM

El examen de admisión de la UNAM se vio marcado por presuntas irregularidades y uso de herramientas de inteligencia artificial para poder responder lo más de 100 reactivos de los que consta la prueba.

En medio del escándalo, la Universidad anunció la instalación de la Comisión Técnica para la revisión del examen de ingreso a la licenciatura 2026. De acuerdo con el rector Lomelí Vanegas el objetivo sería:

Esclarecer lo que ocurrió, explicar de manera clara sobre qué pasó y por qué pasó

Buscar la mejor forma de garantizar el acceso equitativo de las y los aspirantes a la educación superior que imparte la UNAM

Extraer lecciones útiles, no solo para la Universidad, sino para el conjunto de las instituciones de educación superior que puedan pasar por una situación de este tipo para prevenirlas.

Además, desmintió que se haya tomado ya la decisión de reponer el examen de selección. La máxima casa de estudios pidió evitar la desinformación, y destacó que “toda la información sobre el proceso de selección 2026 de la UNAM se publicará exclusivamente en los canales oficiales de la Universidad”.

Evita la desinformación. Toda la información sobre el proceso de selección 2026 de la UNAM se publicará exclusivamente en los canales oficiales de la Universidad 👇. pic.twitter.com/KCwXD6hevh — UNAM (@UNAM_MX) July 28, 2026

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