Inflación baja a 3.12% en México; suma cuatro meses consecutivos a la baja

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Fotos: Gob. de México y Cuartoscuro

La inflación general anual en México bajó de 3.37% en junio a 3.12% en julio, con lo que acumula cuatro meses consecutivos a la baja, informó la presidenta Claudia Sheinbaum.

Durante la conferencia matutina, la mandataria destacó la disminución y señaló que, desde su perspectiva, refleja una mejora en la economía de las familias mexicanas.

“Baja la inflación anual en México a 3.12%. Estábamos en junio en 3.37 y julio salió en 3.12%. Importantísimo”, puntualizó.

Sheinbaum atribuye parte de la reducción al PACIC

Sheinbaum señaló que la disminución está relacionada con acuerdos voluntarios como el Paquete Contra la Inflación y la Carestía (PACIC), mediante el cual la canasta básica de 24 productos se mantiene en 910 pesos.

También mencionó el acuerdo para mantener el precio de la gasolina Magna en 24 pesos por litro y el diésel en 27 pesos por litro.

De acuerdo con la información proporcionada, el Gobierno de México también realiza esfuerzos para reducir el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS).

“La inflación estaría por lo menos al doble”, afirma

La presidenta explicó que estos acuerdos buscan ordenar el mercado y contener los precios de productos como los incluidos en la canasta PACIC, así como de combustibles.

“Son acuerdos voluntarios que nos permiten ordenar el mercado, vamos a decirlo así, y quien comercializa gasolina, diésel, la canasta PACIC, el jitomate, acuerda este esquema que nos permite disminuir los precios. Es un esfuerzo muy importante”, explicó.

Sheinbaum también reconoció que existen variaciones estacionales que pueden modificar los precios de frutas y verduras, debido a cambios en los niveles de producción.

“Y también hay variaciones estacionales, hay veces que hay mayor producción que en otros meses y los precios particularmente de verduras y frutas puede variar, pero si no tuviéramos el PACIC, si no tuviéramos el acuerdo de las gasolinas y el diésel, la inflación estaría por lo menos al doble”, agregó.

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