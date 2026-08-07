Ofrecen en redes supuesto “pase directo” a la UNAM a cambio de 20 mil pesos y hasta favores sexuales

GENERANDO AUDIO...

Perfiles en redes sociales prometen lugar en la UNAM sin examen. Foto: Cuartoscuro

Aspirantes a la UNAM denunciaron en grupos de Facebook la aparición de perfiles que ofrecen un supuesto ingreso asegurado a la universidad sin presentar el examen de control.

De acuerdo con las publicaciones, las personas se presentan como trabajadores de la Dirección General de Administración Escolar (DGAE) y solicitan 20 mil pesos o incluso favores sexuales a cambio de garantizar un lugar.

Denuncian presuntas ofertas de ingreso a la UNAM

Las denuncias comenzaron a difundirse en comunidades de Facebook integradas por aspirantes a la licenciatura de la UNAM, donde varios usuarios compartieron capturas de pantalla de conversaciones.

En uno de los casos, un perfil identificado como “Maestro Jorge” inicia el contacto con un saludo y pregunta al aspirante si realizará el examen de control.

Después, asegura formar parte de la DGAE y afirma que la universidad está revisando supuestos “casos aislados y excepcionales” para evitar que algunos aspirantes presenten el examen y, aun así, asegurarles un lugar.

Según las capturas difundidas por los usuarios, el supuesto gestor solicita 20 mil pesos para realizar el trámite. En otras publicaciones, aspirantes aseguran que también les pidió sostener un encuentro sexual a cambio de conseguir el ingreso.

Además, promete acudir con los interesados a las instalaciones de la DGAE para dar credibilidad a la oferta y convencerlos de que el proceso es legítimo.

Otro perfil ofrece un supuesto “pase directo”

En otra conversación, otro usuario identificado afirma que puede conseguir un lugar mediante una presunta lista complementaria otorgada al personal administrativo.

De acuerdo con las capturas, el hombre explica que primero requiere documentos personales del aspirante para supuestamente ingresar sus datos al sistema.

Después, asegura que se generará una carta de aceptación emitida por la Dirección General y que el pago se realizaría únicamente cuando el aspirante comprobara que ya fue asignado.

Sin embargo, cuando la persona interesada solicita una identificación o algún documento que demuestre que realmente pertenece al personal administrativo de la universidad, la conversación no muestra ninguna evidencia que respalde esa afirmación.

UNAM advierte que el ingreso no puede comprarse

Hasta el momento, la UNAM no ha informado públicamente sobre estos perfiles específicos. Sin embargo, la universidad ha reiterado en distintas ocasiones que todos los procesos de admisión son oficiales, personales e intransferibles, por lo que ninguna persona puede vender lugares o garantizar el ingreso mediante pagos o gestiones externas.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.