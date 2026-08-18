Mónica Soto deja el TEPJF: ¿qué pasará con su vacante y por qué no hay quien la sustituya?

GENERANDO AUDIO...

Solo habrá cinco de siete magistrados. Foto: Cuartoscuro

La renuncia de Mónica Soto Fregoso abre una incógnita sobre cómo funcionará la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), ante la imposibilidad de que alguien asuma su magistratura por un vacío legal tras la reforma judicial.

El pasado 17 de agosto, la litigante presentó ante el Senado su renuncia, en una carta remitida a la presidencia de la Cámara Alta. Dejará sus funciones el 31 de agosto próximo, terminando con su periodo 2 años antes del tiempo establecido.

La renuncia anticipada de Mónica Soto abrirá una vacante en la Sala Superior del Tribunal Electoral; sin embargo, un vacío legal impide que alguna persona asuma ese cargo.

Mientras tanto, la Sala Superior quedará integrada por cinco de las siete magistraturas previstas en la Constitución.

¿Qué pasará en el TEPJF?

La Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación establece que la Sala Superior del Tribunal Electoral puede sesionar válidamente con la presencia de al menos cuatro magistrados, por lo que la renuncia de Mónica Soto no derivará en una falta de quorum.

Sin embargo, la sola presencia de cinco magistrados impedirá votar casos como la validez de una elección presidencial o su nulidad. La Ley Orgánica establece que, en estos casos, la Sala Superior debe sesionar con, al menos, seis integrantes.

Fuera de eso, los cinco integrantes actuales pueden seguir desempeñando sus atribuciones ordinarias.

¿Qué dice la ley cuando queda una magistratura vacante?

El artículo 98 de la Constitución establece que, ante una separación definitiva por renuncia u otros supuestos, la vacante debe ser ocupada por:

“la persona del mismo género que haya obtenido el segundo lugar en número de votos en la elección para ese cargo”.

Si dicha persona declina o está imposibilitada para asumir, la magistratura del TEPJf quedaría en la segunda persona con mayor votación para el cargo, según la Constitución. El Senado debe tomar protesta a la persona sustituta por el tiempo restante del encargo.

Sin embargo, el conflicto actual es que Mónica Soto no fue electa en la elección del 2025, sino que asumió el cargo en 2016, ocho años antes de la reforma judicial.

En un inicio, Mónica Soto terminaría sus funciones en 2027, pero una reforma constitucional amplió el periodo de las magistraturas, por lo que el suyo se extendió hasta el 2028.

Existe un vacío legal sobre quién asumiría el cargo, pues la reforma judicial del 2024 no contempló un protocolo para casos como este.

Debido a que Mónica Soto es una de las últimas magistradas que asumió por designación y no mediante el voto popular, no existe una persona que haya quedado en segundo lugar en la elección para ocupar su plaza.

¿Qué podría suceder en el TEPJF?

La falta de una legislación impide que el Senado pueda designar a una nueva magistrada del TEPJF. Para solucionar esto, hay un precedente que se abre como posible ruta.

En octubre de 2025, Janine Otálora decidió no prolongar su permanencia en la Sala Superior hasta 2027 por la reforma judicial, por lo que decidió terminar su encargo en 2026, conforme a su nombramiento original.

Ella enfrentó el mismo problema que Mónica Soto: la falta de una suplente porque su cargo no fue sometido a elección popular.

Tras varios análisis, se decidió que la vacante de Janine Otálora quedaría sin cubrir hasta la elección judicial del 2028, dejando, en ese entonces, a la Sala Superior solo con seis magistrados.

Es posible que el mismo criterio aplique con Mónica Soto y que el Tribunal Electoral se quede únicamente con cinco magistrados hasta los próximos comicios judiciales.

La Sala Superior funcionará con cinco magistraturas, pero no podría intervenir para calificar una elección presidencial; sin embargo, esto no representa un problema, considerando que los próximos comicios de este tipo serán en 2030.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.