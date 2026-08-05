Examen de control UNAM: revisa los aciertos mínimos por carrera y sede

| 11:37 | Mario Ostos | UnoTV
Estos son los puntajes por carrera para el examen de control. Foto: Cuartocuro
Estos son los puntajes por carrera para el examen de control UNAM. Foto: Cuartocuro

La UNAM dio a conocer este 5 de agosto de 2026 los puntajes mínimos por carrera, plantel y modalidad que considerará para convocar a aspirantes al examen de control, como parte de la revisión del proceso de selección para el ingreso a licenciatura del ciclo escolar 2026-2027.

En un comunicado, la Universidad Nacional Autónoma de México respondió a las dudas que surgieron tras anunciar la aplicación de esta evaluación extraordinaria, entre ellas quiénes deberán presentarla, cuáles serán los criterios para convocarse y qué puntajes se tomarán como referencia.

Por otra parte, el pasado 27 de julio, el rector Leonardo Lomelí Vanegas instruyó elaborar un informe sobre el Proceso de Selección de Ingreso a Licenciatura 2026-2027, con el objetivo de analizar los factores que pudieron intervenir en el desempeño de los aspirantes y generar propuestas para mejorar el mecanismo de admisión.

La Comisión Técnica de Personas Expertas para la Revisión del Proceso de Selección recomendó también verificar los resultados mediante un examen de control.

¿Quiénes serán los convocados al examen del control de la UNAM?

De acuerdo con el presidente de la Comisión, Eduardo Bárzana García, serán convocadas las personas que recibieron un primer aviso de selección para ingresar a la UNAM en la convocatoria 2026, así como quienes obtuvieron un número de aciertos igual o superior al menor puntaje con el que fue posible ingresar al programa, plantel y modalidad elegidos entre 2021 y 2026, aunque no hubieran sido seleccionados.

La Universidad indicó que este segundo grupo podrá presentar el examen de control debido a las irregularidades detectadas durante el proceso de selección.

Como parte de la información difundida, la UNAM publicó la relación completa de los aciertos mínimos registrados entre 2021 y 2026 para los 220 programas académicos, organizados por área del conocimiento, plantel y modalidad.

Área 1 de la UNAM: Ciencias Físico-Matemáticas y de las Ingenierías (52 programas)

CarreraPlantel o sedeModalidadAciertos mínimos 2021-2026
ActuaríaFacultad de CienciasEscolarizada101
ActuaríaFES AcatlánEscolarizada87
ArquitecturaFacultad de ArquitecturaEscolarizada90
ArquitecturaFES AcatlánEscolarizada77
ArquitecturaFES AragónEscolarizada77
Arquitectura de PaisajeFacultad de ArquitecturaEscolarizada76
Ciencia de Materiales SustentablesENES MoreliaEscolarizada40
Ciencias de la ComputaciónFacultad de CienciasEscolarizada102
Ciencias de la TierraEscuela Nacional de Ciencias de la TierraEscolarizada63
Ciencias de la TierraENES JuriquillaEscolarizada40
Ciencias de la TierraENES MéridaEscolarizada40
Diseño IndustrialFES AragónEscolarizada85
FísicaFacultad de CienciasEscolarizada104
Física BiomédicaFacultad de CienciasEscolarizada101
GeocienciasENES MoreliaEscolarizada44
Ingeniería en Telecomunicaciones, Sistemas y ElectrónicaFES CuautitlánEscolarizada57
Ingeniería AeroespacialFacultad de IngenieríaEscolarizada111
Ingeniería AmbientalFacultad de IngenieríaEscolarizada91
Ingeniería CivilFacultad de IngenieríaEscolarizada82
Ingeniería CivilFES AcatlánEscolarizada61
Ingeniería CivilFES AragónEscolarizada60
Ingeniería de Minas y MetalurgiaFacultad de IngenieríaEscolarizada62
Ingeniería Eléctrica ElectrónicaFacultad de IngenieríaEscolarizada89
Ingeniería Eléctrica ElectrónicaFES AragónEscolarizada68
Ingeniería en ComputaciónENES JuriquillaEscolarizada70
Ingeniería en ComputaciónENES MéridaEscolarizada44
Ingeniería en ComputaciónFacultad de IngenieríaEscolarizada94
Ingeniería en ComputaciónFES AragónEscolarizada79
Ingeniería en Energías RenovablesCentro de Investigación en EnergíaEscolarizada41
Ingeniería en Energías RenovablesENES JuriquillaEscolarizada67
Ingeniería en TelecomunicacionesFacultad de IngenieríaEscolarizada81
Ingeniería GeofísicaFacultad de IngenieríaEscolarizada61
Ingeniería GeológicaFacultad de IngenieríaEscolarizada57
Ingeniería GeomáticaFacultad de IngenieríaEscolarizada49
Ingeniería IndustrialFacultad de IngenieríaEscolarizada85
Ingeniería IndustrialFES AragónEscolarizada74
Ingeniería IndustrialFES CuautitlánEscolarizada68
Ingeniería MecánicaFacultad de IngenieríaEscolarizada95
Ingeniería MecánicaFES AragónEscolarizada78
Ingeniería Mecánica EléctricaFES CuautitlánEscolarizada60
Ingeniería PetroleraFacultad de IngenieríaEscolarizada59
Ingeniería QuímicaFacultad de QuímicaEscolarizada94
Ingeniería QuímicaFES CuautitlánEscolarizada56
Ingeniería QuímicaFES ZaragozaEscolarizada51
Ingeniería Química MetalúrgicaFacultad de QuímicaEscolarizada67
MatemáticasFacultad de CienciasEscolarizada75
Matemáticas AplicadasFacultad de CienciasEscolarizada93
Matemáticas Aplicadas y ComputaciónFES AcatlánEscolarizada45
Matemáticas para el DesarrolloENES JuriquillaEscolarizada40
TecnologíaENES JuriquillaEscolarizada45
Tecnologías para la Información en CienciasENES MoreliaEscolarizada40
UrbanismoFacultad de ArquitecturaEscolarizada71

Área 2 de la UNAM: Ciencias Biológicas, Químicas y de la Salud (49 programas)

CarreraPlantel o sedeModalidadAciertos mínimos 2021-2026
BiologíaENES MéridaEscolarizada78
BiologíaFacultad de CienciasEscolarizada91
BiologíaFES IztacalaEscolarizada69
BiologíaFES ZaragozaEscolarizada74
BiologíaTlaxcalaEscolarizada40
Bioquímica DiagnósticaFES CuautitlánEscolarizada80
Ciencias AgroforestalesENES MoreliaEscolarizada40
Ciencias AgrogenómicasENES LeónEscolarizada62
Ciencias AmbientalesENES MoreliaEscolarizada41
Ciencias AmbientalesENES MéridaEscolarizada41
Cirujano DentistaFacultad de OdontologíaEscolarizada90
Cirujano DentistaFES IztacalaEscolarizada82
Cirujano DentistaFES ZaragozaEscolarizada78
EcologíaENES MoreliaEscolarizada41
EcologíaENES MéridaEscolarizada40
EcologíaFES IztacalaEscolarizada63
EnfermeríaFacultad de Enfermería y ObstetriciaEscolarizada75
EnfermeríaFES IztacalaEscolarizada73
EnfermeríaFES ZaragozaEscolarizada74
EnfermeríaTlaxcalaEscolarizada50
Enfermería y ObstetriciaFacultad de Enfermería y ObstetriciaEscolarizada86
FarmaciaFES CuautitlánEscolarizada59
FisioterapiaENES LeónEscolarizada60
Ingeniería AgrícolaFES CuautitlánEscolarizada56
Ingeniería en AlimentosFES CuautitlánEscolarizada57
Manejo Sustentable de Zonas CosterasENES MéridaEscolarizada40
Medicina Veterinaria y ZootecniaFacultad de Medicina Veterinaria y ZootecniaEscolarizada99
Medicina Veterinaria y ZootecniaFES CuautitlánEscolarizada86
Médico CirujanoFacultad de MedicinaEscolarizada111
Médico CirujanoFES IztacalaEscolarizada105
Médico CirujanoFES ZaragozaEscolarizada106
NutriologíaFES ZaragozaEscolarizada94
OdontologíaENES LeónEscolarizada73
OptometríaENES LeónEscolarizada41
OptometríaFES IztacalaEscolarizada73
Órtesis y PrótesisENES JuriquillaEscolarizada67
PsicologíaENES JuriquillaEscolarizada80
PsicologíaFacultad de PsicologíaEscolarizada99
PsicologíaFacultad de PsicologíaAbierta (SUAyED)69
PsicologíaFES IztacalaEscolarizada80
PsicologíaFES IztacalaA distancia (SUAyED)60
PsicologíaFES ZaragozaEscolarizada81
PsicologíaTlaxcalaEscolarizada50
QuímicaFacultad de QuímicaEscolarizada97
QuímicaFES CuautitlánEscolarizada65
Química de AlimentosFacultad de QuímicaEscolarizada91
Química Farmacéutico BiológicaFacultad de QuímicaEscolarizada104
Química Farmacéutico BiológicaFES ZaragozaEscolarizada97
Química IndustrialFES CuautitlánEscolarizada53

Área 3 de la UNAM: Ciencias Sociales (66 programas)

CarreraPlantel o sedeModalidadAciertos mínimos 2021-2026
AdministraciónENES OaxacaEscolarizada67
AdministraciónENES MoreliaEscolarizada41
AdministraciónFacultad de Contaduría y AdministraciónEscolarizada87
AdministraciónFacultad de Contaduría y AdministraciónA distancia (SUAyED)73
AdministraciónFacultad de Contaduría y AdministraciónAbierta (SUAyED)67
AdministraciónFES CuautitlánEscolarizada59
Administración AgropecuariaENES LeónEscolarizada40
AntropologíaFacultad de Ciencias Políticas y SocialesEscolarizada71
Ciencias de la ComunicaciónFacultad de Ciencias Políticas y SocialesEscolarizada94
Ciencias de la ComunicaciónFacultad de Ciencias Políticas y SocialesA distancia (SUAyED)40
Ciencias de la ComunicaciónFacultad de Ciencias Políticas y SocialesAbierta (SUAyED)55
Ciencias Políticas y Administración PúblicaFacultad de Ciencias Políticas y SocialesEscolarizada83
Ciencias Políticas y Administración PúblicaFacultad de Ciencias Políticas y SocialesA distancia (SUAyED)48
Ciencias Políticas y Administración PúblicaFacultad de Ciencias Políticas y SocialesAbierta (SUAyED)43
Ciencias Políticas y Administración PúblicaFES AcatlánEscolarizada44
ComunicaciónENES LeónEscolarizada41
ComunicaciónFES AcatlánEscolarizada65
Comunicación y PeriodismoFES AragónEscolarizada61
ContaduríaENES OaxacaEscolarizada72
ContaduríaFacultad de Contaduría y AdministraciónEscolarizada80
ContaduríaFacultad de Contaduría y AdministraciónA distancia (SUAyED)76
ContaduríaFacultad de Contaduría y AdministraciónAbierta (SUAyED)69
ContaduríaFES CuautitlánEscolarizada57
DerechoENES MoreliaEscolarizada40
DerechoFacultad de DerechoEscolarizada82
DerechoFacultad de DerechoA distancia (SUAyED)50
DerechoFacultad de DerechoAbierta (SUAyED)54
DerechoFES AcatlánEscolarizada62
DerechoFES AcatlánAbierta (SUAyED)42
DerechoFES AragónEscolarizada63
DerechoFES AragónAbierta (SUAyED)50
Desarrollo Comunitario para el EnvejecimientoFES ZaragozaEscolarizada40
Desarrollo Comunitario para el EnvejecimientoTlaxcalaEscolarizada40
Desarrollo TerritorialENES LeónEscolarizada40
EconomíaFacultad de EconomíaEscolarizada68
EconomíaFacultad de EconomíaA distancia (SUAyED)55
EconomíaFacultad de EconomíaAbierta (SUAyED)55
EconomíaFES AcatlánEscolarizada60
EconomíaFES AragónEscolarizada63
EconomíaFES AragónAbierta (SUAyED)40
Economía IndustrialENES LeónEscolarizada54
Estudios Sociales y Gestión LocalENES MoreliaEscolarizada42
GeografíaFacultad de Filosofía y LetrasEscolarizada40
GeografíaFacultad de Filosofía y LetrasAbierta (SUAyED)44
Geografía AplicadaEscuela Nacional de Ciencias de la TierraEscolarizada45
Geografía AplicadaENES MéridaEscolarizada41
InformáticaFES CuautitlánEscolarizada60
Planificación para el Desarrollo AgropecuarioFES AragónEscolarizada40
Relaciones InternacionalesENES LeónEscolarizada52
Relaciones InternacionalesFacultad de Ciencias Políticas y SocialesEscolarizada98
Relaciones InternacionalesFacultad de Ciencias Políticas y SocialesA distancia (SUAyED)57
Relaciones InternacionalesFacultad de Ciencias Políticas y SocialesAbierta (SUAyED)60
Relaciones InternacionalesFES AcatlánEscolarizada81
Relaciones InternacionalesFES AcatlánAbierta (SUAyED)40
Relaciones InternacionalesFES AragónEscolarizada85
Relaciones InternacionalesFES AragónAbierta (SUAyED)47
SociologíaFacultad de Ciencias Políticas y SocialesEscolarizada62
SociologíaFacultad de Ciencias Políticas y SocialesA distancia (SUAyED)40
SociologíaFacultad de Ciencias Políticas y SocialesAbierta (SUAyED)41
SociologíaFES AcatlánEscolarizada40
SociologíaFES AragónEscolarizada45
Sociología AplicadaENES MéridaEscolarizada42
Trabajo SocialEscuela Nacional de Trabajo SocialEscolarizada45
Trabajo SocialEscuela Nacional de Trabajo SocialA distancia (SUAyED)47
Trabajo SocialEscuela Nacional de Trabajo SocialAbierta (SUAyED)52
Turismo y Desarrollo SostenibleENES LeónEscolarizada40

Área 4: Humanidades y de las Artes de la UNAM (53 programas)

CarreraPlantel o sedeModalidadAciertos mínimos 2021-2026
Administración de Archivos y Gestión DocumentalENES MoreliaA distancia (SUAyED)40
Administración de Archivos y Gestión DocumentalFacultad de Filosofía y LetrasEscolarizada54
Arte y DiseñoENES MoreliaEscolarizada41
Arte y DiseñoPlantel Taxco, GuerreroEscolarizada45
Artes VisualesFacultad de Artes y DiseñoEscolarizada96
Bibliotecología y Estudios de la InformaciónFacultad de Filosofía y LetrasEscolarizada41
CantoFacultad de MúsicaEscolarizada41
ComposiciónFacultad de MúsicaEscolarizada45
Desarrollo y Gestión InterculturalesENES LeónEscolarizada40
Desarrollo y Gestión InterculturalesENES MéridaEscolarizada40
Desarrollo y Gestión InterculturalesFacultad de Filosofía y LetrasEscolarizada75
Diseño GráficoFES AcatlánEscolarizada93
Diseño y Comunicación VisualFacultad de Artes y DiseñoEscolarizada99
Diseño y Comunicación VisualFES CuautitlánEscolarizada87
Diseño y Comunicación VisualFES CuautitlánA distancia (SUAyED)71
Educación MusicalFacultad de MúsicaEscolarizada40
Enseñanza de Español como Lengua ExtranjeraFES AcatlánA distancia (SUAyED)40
Enseñanza de InglésFES AcatlánEscolarizada40
Enseñanza de Inglés como Lengua ExtranjeraFES AcatlánA distancia (SUAyED)46
Estudios LatinoamericanosFacultad de Filosofía y LetrasEscolarizada40
EtnomusicologíaFacultad de MúsicaEscolarizada40
FilosofíaFacultad de Filosofía y LetrasEscolarizada81
FilosofíaFacultad de Filosofía y LetrasAbierta (SUAyED) UNAM75
FilosofíaFES AcatlánEscolarizada40
GeohistoriaENES MoreliaEscolarizada41
HistoriaENES OaxacaEscolarizada54
HistoriaFacultad de Filosofía y LetrasEscolarizada67
HistoriaFacultad de Filosofía y LetrasAbierta (SUAyED) UNAM65
HistoriaFES AcatlánEscolarizada40
Historia del ArteENES MoreliaEscolarizada41
InstrumentistaFacultad de MúsicaEscolarizada40
Lengua y Literaturas HispánicasFacultad de Filosofía y LetrasEscolarizada64
Lengua y Literaturas HispánicasFacultad de Filosofía y LetrasAbierta (SUAyED)45
Lengua y Literaturas HispánicasFES AcatlánEscolarizada40
Lengua y Literaturas Modernas (Letras Alemanas)Facultad de Filosofía y LetrasEscolarizada41
Lengua y Literaturas Modernas (Letras Francesas)Facultad de Filosofía y LetrasEscolarizada41
Lengua y Literaturas Modernas (Letras Inglesas)Facultad de Filosofía y LetrasEscolarizada40
Lengua y Literaturas Modernas (Letras Inglesas)Facultad de Filosofía y LetrasAbierta (SUAyED)56
Lengua y Literaturas Modernas (Letras Italianas)Facultad de Filosofía y LetrasEscolarizada40
Lengua y Literaturas Modernas (Letras Portuguesas)Facultad de Filosofía y LetrasEscolarizada42
Letras ClásicasFacultad de Filosofía y LetrasEscolarizada64
Lingüística AplicadaEscuela Nacional de Lenguas, Lingüística y TraducciónEscolarizada54
Literatura Dramática y TeatroFacultad de Filosofía y LetrasEscolarizada92
Literatura InterculturalENES MoreliaEscolarizada40
Música y Tecnología ArtísticaENES MoreliaEscolarizada41
PedagogíaFacultad de Filosofía y LetrasEscolarizada70
PedagogíaFacultad de Filosofía y LetrasAbierta (SUAyED)62
PedagogíaFES AcatlánEscolarizada67
PedagogíaFES AragónEscolarizada66
PianoFacultad de MúsicaEscolarizada41
Teatro y ActuaciónFacultad de MúsicaEscolarizada62
TraducciónEscuela Nacional de Lenguas, Lingüística y TraducciónEscolarizada100
TraducciónSan Miguel de Allende, GuanajuatoEscolarizada40

La UNAM señaló que el criterio para convocar al examen de control consiste en comparar el número de aciertos obtenidos por cada aspirante con el menor puntaje registrado para el programa, plantel y modalidad de su elección durante el periodo 2021-2026.

La relación completa publicada por la Universidad permite a los aspirantes consultar el puntaje mínimo correspondiente a cada una de las 220 opciones académicas, con el fin de identificar si cumplen con el criterio establecido para ser convocados al examen de control.

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