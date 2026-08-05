Examen de control UNAM: revisa los aciertos mínimos por carrera y sede

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Estos son los puntajes por carrera para el examen de control UNAM. Foto: Cuartocuro

La UNAM dio a conocer este 5 de agosto de 2026 los puntajes mínimos por carrera, plantel y modalidad que considerará para convocar a aspirantes al examen de control, como parte de la revisión del proceso de selección para el ingreso a licenciatura del ciclo escolar 2026-2027.

En un comunicado, la Universidad Nacional Autónoma de México respondió a las dudas que surgieron tras anunciar la aplicación de esta evaluación extraordinaria, entre ellas quiénes deberán presentarla, cuáles serán los criterios para convocarse y qué puntajes se tomarán como referencia.

Por otra parte, el pasado 27 de julio, el rector Leonardo Lomelí Vanegas instruyó elaborar un informe sobre el Proceso de Selección de Ingreso a Licenciatura 2026-2027, con el objetivo de analizar los factores que pudieron intervenir en el desempeño de los aspirantes y generar propuestas para mejorar el mecanismo de admisión.

La Comisión Técnica de Personas Expertas para la Revisión del Proceso de Selección recomendó también verificar los resultados mediante un examen de control.

¿Quiénes serán los convocados al examen del control de la UNAM?

De acuerdo con el presidente de la Comisión, Eduardo Bárzana García, serán convocadas las personas que recibieron un primer aviso de selección para ingresar a la UNAM en la convocatoria 2026, así como quienes obtuvieron un número de aciertos igual o superior al menor puntaje con el que fue posible ingresar al programa, plantel y modalidad elegidos entre 2021 y 2026, aunque no hubieran sido seleccionados.

La Universidad indicó que este segundo grupo podrá presentar el examen de control debido a las irregularidades detectadas durante el proceso de selección.

Como parte de la información difundida, la UNAM publicó la relación completa de los aciertos mínimos registrados entre 2021 y 2026 para los 220 programas académicos, organizados por área del conocimiento, plantel y modalidad.

Área 1 de la UNAM: Ciencias Físico-Matemáticas y de las Ingenierías (52 programas)

Carrera Plantel o sede Modalidad Aciertos mínimos 2021-2026 Actuaría Facultad de Ciencias Escolarizada 101 Actuaría FES Acatlán Escolarizada 87 Arquitectura Facultad de Arquitectura Escolarizada 90 Arquitectura FES Acatlán Escolarizada 77 Arquitectura FES Aragón Escolarizada 77 Arquitectura de Paisaje Facultad de Arquitectura Escolarizada 76 Ciencia de Materiales Sustentables ENES Morelia Escolarizada 40 Ciencias de la Computación Facultad de Ciencias Escolarizada 102 Ciencias de la Tierra Escuela Nacional de Ciencias de la Tierra Escolarizada 63 Ciencias de la Tierra ENES Juriquilla Escolarizada 40 Ciencias de la Tierra ENES Mérida Escolarizada 40 Diseño Industrial FES Aragón Escolarizada 85 Física Facultad de Ciencias Escolarizada 104 Física Biomédica Facultad de Ciencias Escolarizada 101 Geociencias ENES Morelia Escolarizada 44 Ingeniería en Telecomunicaciones, Sistemas y Electrónica FES Cuautitlán Escolarizada 57 Ingeniería Aeroespacial Facultad de Ingeniería Escolarizada 111 Ingeniería Ambiental Facultad de Ingeniería Escolarizada 91 Ingeniería Civil Facultad de Ingeniería Escolarizada 82 Ingeniería Civil FES Acatlán Escolarizada 61 Ingeniería Civil FES Aragón Escolarizada 60 Ingeniería de Minas y Metalurgia Facultad de Ingeniería Escolarizada 62 Ingeniería Eléctrica Electrónica Facultad de Ingeniería Escolarizada 89 Ingeniería Eléctrica Electrónica FES Aragón Escolarizada 68 Ingeniería en Computación ENES Juriquilla Escolarizada 70 Ingeniería en Computación ENES Mérida Escolarizada 44 Ingeniería en Computación Facultad de Ingeniería Escolarizada 94 Ingeniería en Computación FES Aragón Escolarizada 79 Ingeniería en Energías Renovables Centro de Investigación en Energía Escolarizada 41 Ingeniería en Energías Renovables ENES Juriquilla Escolarizada 67 Ingeniería en Telecomunicaciones Facultad de Ingeniería Escolarizada 81 Ingeniería Geofísica Facultad de Ingeniería Escolarizada 61 Ingeniería Geológica Facultad de Ingeniería Escolarizada 57 Ingeniería Geomática Facultad de Ingeniería Escolarizada 49 Ingeniería Industrial Facultad de Ingeniería Escolarizada 85 Ingeniería Industrial FES Aragón Escolarizada 74 Ingeniería Industrial FES Cuautitlán Escolarizada 68 Ingeniería Mecánica Facultad de Ingeniería Escolarizada 95 Ingeniería Mecánica FES Aragón Escolarizada 78 Ingeniería Mecánica Eléctrica FES Cuautitlán Escolarizada 60 Ingeniería Petrolera Facultad de Ingeniería Escolarizada 59 Ingeniería Química Facultad de Química Escolarizada 94 Ingeniería Química FES Cuautitlán Escolarizada 56 Ingeniería Química FES Zaragoza Escolarizada 51 Ingeniería Química Metalúrgica Facultad de Química Escolarizada 67 Matemáticas Facultad de Ciencias Escolarizada 75 Matemáticas Aplicadas Facultad de Ciencias Escolarizada 93 Matemáticas Aplicadas y Computación FES Acatlán Escolarizada 45 Matemáticas para el Desarrollo ENES Juriquilla Escolarizada 40 Tecnología ENES Juriquilla Escolarizada 45 Tecnologías para la Información en Ciencias ENES Morelia Escolarizada 40 Urbanismo Facultad de Arquitectura Escolarizada 71

Área 2 de la UNAM: Ciencias Biológicas, Químicas y de la Salud (49 programas)

Carrera Plantel o sede Modalidad Aciertos mínimos 2021-2026 Biología ENES Mérida Escolarizada 78 Biología Facultad de Ciencias Escolarizada 91 Biología FES Iztacala Escolarizada 69 Biología FES Zaragoza Escolarizada 74 Biología Tlaxcala Escolarizada 40 Bioquímica Diagnóstica FES Cuautitlán Escolarizada 80 Ciencias Agroforestales ENES Morelia Escolarizada 40 Ciencias Agrogenómicas ENES León Escolarizada 62 Ciencias Ambientales ENES Morelia Escolarizada 41 Ciencias Ambientales ENES Mérida Escolarizada 41 Cirujano Dentista Facultad de Odontología Escolarizada 90 Cirujano Dentista FES Iztacala Escolarizada 82 Cirujano Dentista FES Zaragoza Escolarizada 78 Ecología ENES Morelia Escolarizada 41 Ecología ENES Mérida Escolarizada 40 Ecología FES Iztacala Escolarizada 63 Enfermería Facultad de Enfermería y Obstetricia Escolarizada 75 Enfermería FES Iztacala Escolarizada 73 Enfermería FES Zaragoza Escolarizada 74 Enfermería Tlaxcala Escolarizada 50 Enfermería y Obstetricia Facultad de Enfermería y Obstetricia Escolarizada 86 Farmacia FES Cuautitlán Escolarizada 59 Fisioterapia ENES León Escolarizada 60 Ingeniería Agrícola FES Cuautitlán Escolarizada 56 Ingeniería en Alimentos FES Cuautitlán Escolarizada 57 Manejo Sustentable de Zonas Costeras ENES Mérida Escolarizada 40 Medicina Veterinaria y Zootecnia Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia Escolarizada 99 Medicina Veterinaria y Zootecnia FES Cuautitlán Escolarizada 86 Médico Cirujano Facultad de Medicina Escolarizada 111 Médico Cirujano FES Iztacala Escolarizada 105 Médico Cirujano FES Zaragoza Escolarizada 106 Nutriología FES Zaragoza Escolarizada 94 Odontología ENES León Escolarizada 73 Optometría ENES León Escolarizada 41 Optometría FES Iztacala Escolarizada 73 Órtesis y Prótesis ENES Juriquilla Escolarizada 67 Psicología ENES Juriquilla Escolarizada 80 Psicología Facultad de Psicología Escolarizada 99 Psicología Facultad de Psicología Abierta (SUAyED) 69 Psicología FES Iztacala Escolarizada 80 Psicología FES Iztacala A distancia (SUAyED) 60 Psicología FES Zaragoza Escolarizada 81 Psicología Tlaxcala Escolarizada 50 Química Facultad de Química Escolarizada 97 Química FES Cuautitlán Escolarizada 65 Química de Alimentos Facultad de Química Escolarizada 91 Química Farmacéutico Biológica Facultad de Química Escolarizada 104 Química Farmacéutico Biológica FES Zaragoza Escolarizada 97 Química Industrial FES Cuautitlán Escolarizada 53

Área 3 de la UNAM: Ciencias Sociales (66 programas)

Carrera Plantel o sede Modalidad Aciertos mínimos 2021-2026 Administración ENES Oaxaca Escolarizada 67 Administración ENES Morelia Escolarizada 41 Administración Facultad de Contaduría y Administración Escolarizada 87 Administración Facultad de Contaduría y Administración A distancia (SUAyED) 73 Administración Facultad de Contaduría y Administración Abierta (SUAyED) 67 Administración FES Cuautitlán Escolarizada 59 Administración Agropecuaria ENES León Escolarizada 40 Antropología Facultad de Ciencias Políticas y Sociales Escolarizada 71 Ciencias de la Comunicación Facultad de Ciencias Políticas y Sociales Escolarizada 94 Ciencias de la Comunicación Facultad de Ciencias Políticas y Sociales A distancia (SUAyED) 40 Ciencias de la Comunicación Facultad de Ciencias Políticas y Sociales Abierta (SUAyED) 55 Ciencias Políticas y Administración Pública Facultad de Ciencias Políticas y Sociales Escolarizada 83 Ciencias Políticas y Administración Pública Facultad de Ciencias Políticas y Sociales A distancia (SUAyED) 48 Ciencias Políticas y Administración Pública Facultad de Ciencias Políticas y Sociales Abierta (SUAyED) 43 Ciencias Políticas y Administración Pública FES Acatlán Escolarizada 44 Comunicación ENES León Escolarizada 41 Comunicación FES Acatlán Escolarizada 65 Comunicación y Periodismo FES Aragón Escolarizada 61 Contaduría ENES Oaxaca Escolarizada 72 Contaduría Facultad de Contaduría y Administración Escolarizada 80 Contaduría Facultad de Contaduría y Administración A distancia (SUAyED) 76 Contaduría Facultad de Contaduría y Administración Abierta (SUAyED) 69 Contaduría FES Cuautitlán Escolarizada 57 Derecho ENES Morelia Escolarizada 40 Derecho Facultad de Derecho Escolarizada 82 Derecho Facultad de Derecho A distancia (SUAyED) 50 Derecho Facultad de Derecho Abierta (SUAyED) 54 Derecho FES Acatlán Escolarizada 62 Derecho FES Acatlán Abierta (SUAyED) 42 Derecho FES Aragón Escolarizada 63 Derecho FES Aragón Abierta (SUAyED) 50 Desarrollo Comunitario para el Envejecimiento FES Zaragoza Escolarizada 40 Desarrollo Comunitario para el Envejecimiento Tlaxcala Escolarizada 40 Desarrollo Territorial ENES León Escolarizada 40 Economía Facultad de Economía Escolarizada 68 Economía Facultad de Economía A distancia (SUAyED) 55 Economía Facultad de Economía Abierta (SUAyED) 55 Economía FES Acatlán Escolarizada 60 Economía FES Aragón Escolarizada 63 Economía FES Aragón Abierta (SUAyED) 40 Economía Industrial ENES León Escolarizada 54 Estudios Sociales y Gestión Local ENES Morelia Escolarizada 42 Geografía Facultad de Filosofía y Letras Escolarizada 40 Geografía Facultad de Filosofía y Letras Abierta (SUAyED) 44 Geografía Aplicada Escuela Nacional de Ciencias de la Tierra Escolarizada 45 Geografía Aplicada ENES Mérida Escolarizada 41 Informática FES Cuautitlán Escolarizada 60 Planificación para el Desarrollo Agropecuario FES Aragón Escolarizada 40 Relaciones Internacionales ENES León Escolarizada 52 Relaciones Internacionales Facultad de Ciencias Políticas y Sociales Escolarizada 98 Relaciones Internacionales Facultad de Ciencias Políticas y Sociales A distancia (SUAyED) 57 Relaciones Internacionales Facultad de Ciencias Políticas y Sociales Abierta (SUAyED) 60 Relaciones Internacionales FES Acatlán Escolarizada 81 Relaciones Internacionales FES Acatlán Abierta (SUAyED) 40 Relaciones Internacionales FES Aragón Escolarizada 85 Relaciones Internacionales FES Aragón Abierta (SUAyED) 47 Sociología Facultad de Ciencias Políticas y Sociales Escolarizada 62 Sociología Facultad de Ciencias Políticas y Sociales A distancia (SUAyED) 40 Sociología Facultad de Ciencias Políticas y Sociales Abierta (SUAyED) 41 Sociología FES Acatlán Escolarizada 40 Sociología FES Aragón Escolarizada 45 Sociología Aplicada ENES Mérida Escolarizada 42 Trabajo Social Escuela Nacional de Trabajo Social Escolarizada 45 Trabajo Social Escuela Nacional de Trabajo Social A distancia (SUAyED) 47 Trabajo Social Escuela Nacional de Trabajo Social Abierta (SUAyED) 52 Turismo y Desarrollo Sostenible ENES León Escolarizada 40

Área 4: Humanidades y de las Artes de la UNAM (53 programas)

Carrera Plantel o sede Modalidad Aciertos mínimos 2021-2026 Administración de Archivos y Gestión Documental ENES Morelia A distancia (SUAyED) 40 Administración de Archivos y Gestión Documental Facultad de Filosofía y Letras Escolarizada 54 Arte y Diseño ENES Morelia Escolarizada 41 Arte y Diseño Plantel Taxco, Guerrero Escolarizada 45 Artes Visuales Facultad de Artes y Diseño Escolarizada 96 Bibliotecología y Estudios de la Información Facultad de Filosofía y Letras Escolarizada 41 Canto Facultad de Música Escolarizada 41 Composición Facultad de Música Escolarizada 45 Desarrollo y Gestión Interculturales ENES León Escolarizada 40 Desarrollo y Gestión Interculturales ENES Mérida Escolarizada 40 Desarrollo y Gestión Interculturales Facultad de Filosofía y Letras Escolarizada 75 Diseño Gráfico FES Acatlán Escolarizada 93 Diseño y Comunicación Visual Facultad de Artes y Diseño Escolarizada 99 Diseño y Comunicación Visual FES Cuautitlán Escolarizada 87 Diseño y Comunicación Visual FES Cuautitlán A distancia (SUAyED) 71 Educación Musical Facultad de Música Escolarizada 40 Enseñanza de Español como Lengua Extranjera FES Acatlán A distancia (SUAyED) 40 Enseñanza de Inglés FES Acatlán Escolarizada 40 Enseñanza de Inglés como Lengua Extranjera FES Acatlán A distancia (SUAyED) 46 Estudios Latinoamericanos Facultad de Filosofía y Letras Escolarizada 40 Etnomusicología Facultad de Música Escolarizada 40 Filosofía Facultad de Filosofía y Letras Escolarizada 81 Filosofía Facultad de Filosofía y Letras Abierta (SUAyED) UNAM 75 Filosofía FES Acatlán Escolarizada 40 Geohistoria ENES Morelia Escolarizada 41 Historia ENES Oaxaca Escolarizada 54 Historia Facultad de Filosofía y Letras Escolarizada 67 Historia Facultad de Filosofía y Letras Abierta (SUAyED) UNAM 65 Historia FES Acatlán Escolarizada 40 Historia del Arte ENES Morelia Escolarizada 41 Instrumentista Facultad de Música Escolarizada 40 Lengua y Literaturas Hispánicas Facultad de Filosofía y Letras Escolarizada 64 Lengua y Literaturas Hispánicas Facultad de Filosofía y Letras Abierta (SUAyED) 45 Lengua y Literaturas Hispánicas FES Acatlán Escolarizada 40 Lengua y Literaturas Modernas (Letras Alemanas) Facultad de Filosofía y Letras Escolarizada 41 Lengua y Literaturas Modernas (Letras Francesas) Facultad de Filosofía y Letras Escolarizada 41 Lengua y Literaturas Modernas (Letras Inglesas) Facultad de Filosofía y Letras Escolarizada 40 Lengua y Literaturas Modernas (Letras Inglesas) Facultad de Filosofía y Letras Abierta (SUAyED) 56 Lengua y Literaturas Modernas (Letras Italianas) Facultad de Filosofía y Letras Escolarizada 40 Lengua y Literaturas Modernas (Letras Portuguesas) Facultad de Filosofía y Letras Escolarizada 42 Letras Clásicas Facultad de Filosofía y Letras Escolarizada 64 Lingüística Aplicada Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción Escolarizada 54 Literatura Dramática y Teatro Facultad de Filosofía y Letras Escolarizada 92 Literatura Intercultural ENES Morelia Escolarizada 40 Música y Tecnología Artística ENES Morelia Escolarizada 41 Pedagogía Facultad de Filosofía y Letras Escolarizada 70 Pedagogía Facultad de Filosofía y Letras Abierta (SUAyED) 62 Pedagogía FES Acatlán Escolarizada 67 Pedagogía FES Aragón Escolarizada 66 Piano Facultad de Música Escolarizada 41 Teatro y Actuación Facultad de Música Escolarizada 62 Traducción Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción Escolarizada 100 Traducción San Miguel de Allende, Guanajuato Escolarizada 40

La UNAM señaló que el criterio para convocar al examen de control consiste en comparar el número de aciertos obtenidos por cada aspirante con el menor puntaje registrado para el programa, plantel y modalidad de su elección durante el periodo 2021-2026.

La relación completa publicada por la Universidad permite a los aspirantes consultar el puntaje mínimo correspondiente a cada una de las 220 opciones académicas, con el fin de identificar si cumplen con el criterio establecido para ser convocados al examen de control.

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