“Feminicidios han disminuido” dice Sheinbaum, blindarán Palacio Nacional por 8M, buscan evitar confrontaciones

GENERANDO AUDIO...

Foto: Cuartoscuro

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó que es probable que se coloquen vallas en Palacio Nacional ante la conmemoración del Día Internacional de la Mujer el 8 de marzo, con el fin de evitar enfrentamientos entre manifestantes —principalmente el llamado bloque negro— y mujeres policías.

La mandataria respondió a Unotv.com durante la mañanera de este 4 de marzo, donde explicó que la medida busca prevenir confrontaciones y proteger tanto a participantes como a elementos de seguridad.

¿Por qué se colocarán vallas en Palacio Nacional?

Sheinbaum señaló que en diversas movilizaciones participan grupos identificados como bloque negro que buscan dañar el recinto.

“Sí es probable, ¿Por qué lo hacemos?, porque muchas veces participan el llamado bloque negro, grupos que buscan dañar Palacio Nacional. Entonces para proteger hasta a las mismas mujeres y evitar una confrontación entre la policía y estos grupos… pues ponemos estas vallas”, explicó.

Indicó que, de no instalarse, serían las mujeres policías quienes tendrían que enfrentar a estos grupos que portan artefactos, por lo que la decisión busca evitar confrontaciones directas.

Avances en derechos y protección para las mujeres

La presidenta sostuvo que en el país se han registrado avances en materia de derechos y protección para las mujeres.

“Feminicidios han disminuido y hemos avanzado en protocolos para la investigación de feminicidios… y también en toda la propuesta que hicimos para que se tipifique el acoso”, declaró.

Presentarán indicadores sobre la situación de las mujeres

Finalmente, adelantó que en el marco del 8 de marzo, el Gobierno Federal presentará indicadores nacionales e internacionales sobre la situación de las mujeres en México.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.