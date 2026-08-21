Noticias de hoy 20 de agosto de 2026, en un minuto, hasta las 19:00 horas

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Noticias de hoy 20 de agosto de 2026, hasta las 19:00 horas:

Sarampión en México

México podría perder la certificación como país libre de sarampión, pues no se ha frenado la transmisión durante tres meses, requisito de la Organización Panamericana de la Salud.

Resultado de examen UNAM

La UNAM publicará los resultados del Examen de Control a licenciatura el último fin de semana de agosto, para que los nuevos estudiantes puedan incorporarse el 31 de agosto.

El auto más robado

En México se roban 119 vehículos diariamente, el Nissan Versa es el más robado, según el más reciente reporte de la Asociación Mexicana de Seguros.

Dólar cotiza en 16.95 pesos

El precio del dólar este jueves se cotizó en 16.95 pesos, según el tipo de cambio publicado por Banxico. Es el costo por unidad más bajo en dos años.

Aseguran fentanilo en BC

En Mexicali, Baja California, fueron asegurados 120 kilos de pastillas de fentanilo, equivalentes a más de 4 millones de dosis.

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