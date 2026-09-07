FGR halla bodega de exvicealmirante Manuel Farías con documentos clasificados y armas

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Foto: Cuartoscuro

Ernestina Godoy Ramos, titular de la Fiscalía General de la República (FGR), confirmó que halló y cateó a una bodega rentada por el exvicealmirante Manuel Roberto Farías. En ella, se localizaron documentos de seguridad nacional clasificados como reservados y confidenciales.

A través de un mensaje, la fiscal general destacó, también, parte de la operación de la red de huachicol fiscal que involucra a Manuel Roberto Farías y Fernando Farías, conocidos como “Primos”.

Documentos confidenciales y artículos de lujo, entre lo que encontró la FGR

De acuerdo con Godoy Ramos, en la bodega que arrendaba, en Ciudad de México, Manuel Roberto Farías se hallaron desde artículos de lujo hasta documentos clasificados como reservados y confidenciales.

Durante el aseguramiento, también se localizaron armas no registradas y listas de aduanas marítimas.

“Como resultado del cateo de una bodega que Roberto N. arrendaba en la capital del país, se encontraron, además de objetos de lujo, listas de aduanas marítimas, expedientes de personal naval y altos mandos de la institución, documentación de seguridad nacional clasificada como reservada y confidencial y armas sin el debido registro”, Ernestina Godoy Ramos, Fiscal general de la República

🔴 Mensaje de la fiscal general, @ErnestinaGodoy_, con relación a avances respecto a una de las estructuras de corrupción más sofisticadas que el país ha enfrentado, en el combate al contrabando de combustible, popularmente conocido como huachicol fiscal, por vía marítima.… — FGR México (@FGRMexico) September 7, 2026

Así operaba la red de huachicol fiscal

La FGR explicó que Manuel Roberto Farías y el excontralmirante Fernando Farías, alías los “Primos”, presuntamente encabezaban una estructura que permitía importar, trasladar, almacenar y distribuir hidrocarburo que ingresaba ilegalmente al país.

La Fiscalía señaló que los buques salían principalmente de Texas cargados con hidrocarburo que era declarado como aceite o aditivo para modificar su tratamiento fiscal.

La red también habría establecido horarios de llegada para desactivar cámaras y evitar el registro de las descargas. Además de mantener el control en algunos ascensos de personal.

“Roberto “N”., en particular, gestionaba directamente esos nombramientos y esas promociones”, Ernestina Godoy Ramos, Fiscal general de la República

Una vez en territorio mexicano, el combustible era distribuido mediante tres empresas legalmente constituidas, mientras otras compañías fachada y triangulaciones financieras presuntamente daban apariencia legal a los ingresos.

La investigación identificó operaciones relacionadas con la presunta red en Tamaulipas, Baja California, Colima, Sonora y Ciudad de México.

“Buques cargados, registros manipulados, personal aduanal cómplice, revisiones simuladas y lavado de dinero eran el ciclo de este negocio ilegal en el que presuntamente participaron Manuel Roberto “N”., Fernando “N”. y sus cómplices. Las investigaciones nos llevaron a identificar operaciones de esta misma red en Tamaulipas, Baja California, Colima, Sonora y en la Ciudad de México”. Ernestina Godoy Ramos, Fiscal general de la República

La investigación permanece abierta y la FGR afirmó que continuará informando sobre sus avances.